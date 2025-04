Microsoft 365 Copilot: la nuova era della collaborazione intelligente

L’arrivo della nuova versione di Microsoft 365 Copilot rappresenta un passo significativo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano delle aziende. Con un design rinnovato e funzionalità avanzate, questo strumento si prefigge di trasformare il modo in cui le imprese gestiscono i propri documenti e collaborano.

Un’interfaccia rinnovata e intuitiva

La nuova edizione di Microsoft 365 Copilot viene lanciata oggi, e con essa anche un’interfaccia completamente ristrutturata. Sebbene non presenti l’aspetto lucido riservato alla versione consumer, Microsoft 365 Copilot si orienta maggiormente verso l’interfaccia chat, creando così un collegamento in termini di usabilità con la versione destinata ai consumatori. La funzione chat integra ora la memoria e la personalizzazione, consentendo all’app di apprendere le preferenze di lavoro e le abitudini dell’utente. Ciò significa che l’AI non solo risponderà alle richieste, ma offrirà anche suggerimenti contestuali basati sullo storico delle interazioni e sul modo in cui l’utente lavora.

Jon Friedman, vicepresidente di design e ricerca di Microsoft, ha dichiarato che l’azienda ha rinvigorito l’app da zero, creando le basi per una nuova era del computing. La nuova interfaccia chat rappresenta il punto di partenza per questa evoluzione, rendendo Microsoft 365 Copilot in grado di comprendere meglio gli utenti attraverso l’uso della memoria e dell’analisi. Inoltre, la possibilità di accedere a strumenti più pertinenti, come la ricerca aziendale potenziata dall’intelligenza artificiale, amplifica ulteriormente le potenzialità dell’app.

Funzionalità potenziate: dalla ricerca alla creazione

Una delle caratteristiche distintive di Microsoft 365 Copilot è la sua capacità di integrazione con applicazioni esterne come ServiceNow, Google Drive, Slack e Jira. Questo permette di ottenere risultati di ricerca mirati e utili, senza dover limitarsi esclusivamente all’ecosistema Microsoft. In aggiunta, la possibilità di collaborare su documenti tramite la funzione Pages, già nota nella versione consumer, consente di lavorare insieme agli agenti AI come se si trattasse di documenti condivisi, aumentando così la produttività e migliorando la cooperazione tra colleghi.

Un’altra aggiunta significativa è rappresentata dai Notebooks, strumenti progettati per gestire progetti specifici. Questi quaderni consentono di organizzare informazioni su set di dati all’interno dell’Office Graph, facilitando la raccolta e la condivisione di file, pagine e collegamenti, il tutto finalizzato a migliorare le risposte su temi particolari. Gli utenti possono dunque sfruttare questa funzione per concentrarsi su obiettivi definiti e avere il supporto di Copilot per ricevere risposte pertinenti a ogni progetto.

Creazione di contenuti: l’evoluzione del design

Un altro aspetto dell’aggiornamento riguarda la sezione Copilot Create dell’app, che rappresenta l’evoluzione di Microsoft Designer. Questa funzionalità permette di generare contenuti visivi—immagini, video, sondaggi—facilitando così la creazione di materiali per i documenti di Office. Focalizzandosi sulla capacità di generare arte AI-inspired in diversi formati, gli utenti possono ora includere opere d’arte ispirate a Ghibli nelle loro presentazioni, ampliando le possibilità creative a disposizione dei professionisti.

Al centro dell’app ristrutturata si trova anche un nuovo “agenzia store”, uno spazio dedicato dove è possibile accedere facilmente a agenti AI da Microsoft e terze parti. Questa innovativa funzione consente agli utenti di avere immediata accessibilità a strumenti di ricerca e analisi, ottimizzando la fruizione delle informazioni attraverso il debutto della funzionalità nella colonna laterale delle app.

Verso una nuova dimensione lavorativa con l’AI

In occasione del lancio di Microsoft 365 Copilot, Microsoft ha anche presentato il proprio annuale Work Trend Index, basato su ricerche e dati provenienti da diverse fonti. L’azienda evidenzia l’emergere di una nuova tipologia di organizzazione che hanno definito “Frontier Firm”, case dove l’AI gioca un ruolo cruciale e le persone diventano manager di agenti AI. Secondo Jared Spataro, responsabile marketing AI presso Microsoft, in un futuro prossimo, i lavoratori dovranno approcciarsi al loro ruolo come CEO di start-up potenziate da agenti.

L’idea dell'”agent boss” rappresenta una nuova frontiera per il mondo lavorativo, dove il delegare compiti agli agenti AI diventa un’abilità fondamentale. Mentre l’automazione dei processi continuerà a crescere, si dovrà considerare il giusto equilibrio tra operatori umani e agenti AI. La domanda rimane: quanto lontano possiamo spingerci con tali tecnologie e quale sarà il loro ruolo negli scenari lavorativi futuri?