Recensione occhiali Nowave anti luce blu (graduati)

Il problema della luce blu emessa dagli schermi di smartphone, PC e TV è stato molto dibattuto nel corso degli ultimi anni. La totalità dei sistemi operativi ha messo una pezza a questo problema introducendo gli appositi filtri che riducono la luce blu emessa dagli schermi al fine di ridurre la produzione di melatonina, un ormone emesso dal nostro cervello che ostacola il corretto riposo notturno. Naturalmente per risolvere il problema non basta un semplice filtro software, chi ha problemi a dormire, o più gravi come rossore, irritazioni e secchezza degli occhi ha molto probabilmente la necessità a ricorrere a delle lenti per occhiali realizzate appositamente per la riduzione della luce blu. Una tipologia di accessorio che abbiamo anche consigliato nella nostra selezione dei migliori prodotti per lo smart working.

Personalmente passo dalle 10 alle 12 ore al giorno davanti ad uno schermo, fra PC e smartphone, ed ho in parte arginato il problema della luce blu utilizzando i filtri sui sistemi operativi che utilizzo abitualmente. Quando Nowave mi ha proposto di provare e recensire i loro occhiali con le lenti anti luce blu mi sono subito incuriosito ed ho accettato volentieri l’invito. Nowave è una startup nata nel 2016 che si occupa di realizzazione e vendita di occhiali anti luce blu.

Va sottolineato che Nowave mi ha fornito un paio di occhiali con lenti anti luce blu graduati per correggere miopia ed un leggero astigmatismo. Naturalmente si possono scegliere delle lenti senza correzioni e col solo obiettivo di contrastare la luce blu.

Confezione e montatura

All’interno del pacco si trova una dotazione di accessori completa: un liquido per la pulizia delle lenti, un piccolo cacciavite per fissare le stanghette in caso di bisogno, una custodia rigida, un panno per la pulizia delle lenti ed un piccolo sacchettino da viaggio.

La montatura, scelta fra le tante disponibili sul sito del produttore, è ben realizzata. Il design è moderno e la costruzione in plastica sembra abbastanza resistente anche se la montatura tende a scricchiolare quando viene sottoposta a leggere pressioni o quando si puliscono con vigore le lenti utilizzando la classica pezzetta.

Nel complesso la montatura risulta di buona qualità, non paragonabile a marchi premium dell’occhialeria, ma sicuramente valida nel lungo periodo ed in grado di essere utilizzata per qualche anno.

Lenti ed utilizzo

Le lenti anti luce blu hanno il compito di ridurre i dannosi effetti della luce blu a bassa frequenza emessa dagli schermi di PC, smartphone e tablet. L’obiettivo è quello di migliorare il comfort visivo nel lungo periodo ed evitare problemi di stanchezza e arrossamento degli occhi e favorire il riposo notturno.

Ho utilizzato gli occhiali di Nowave per una decina di ore per svariati giorni consecutivi mentre stavo al PC, allo smartphone e per vedere la TV e devo dire che il comfort visivo è stato nel complesso molto buono, ma con qualche piccolo difetto. Naturalmente valutare un paio di occhiali e la loro esperienza d’uso è assolutamente soggettivo, quindi le mie impressioni potrebbero essere diverse da quelle di un altro utente.

Sulle prime mi è servito un po’ di tempo per abituarsi alle nuove lenti e alla colorazione giallognola che prende il mondo circostante. Ma dopo qualche ora di utilizzo mi ci sono abituato ed ho iniziato ad apprezzare le lenti anti luce blu.

La differenza fra le lenti classiche e quelle anti luce blu si nota osservando lo schermo del PC e quello dello smartphone, le colorazioni bianche tendono più verso il giallino ed in generale tutti i colori vengono leggermente alterati. Questo aspetto va attentamente valutato se lavori nel settore grafica e dovete fare particolare attenzione a colori e sfumature. Spiegare a parole l’effetto creato dalle lenti è difficile, altrettanto complicato è catturare la differenza in foto.

Dopo una settimana il comfort visivo si fa sentire

Dopo una settimana posso affermare che il comfort visivo si fa sentire. Mi capita spesso, con gli occhiali normali, di arrivare alla fine giornata con gli occhi secchi e stanchi e sentire il peso delle tante ore passate davanti ad un display. Con le lenti contro la luce blu questa stanchezza si fa meno pesante e si sentono gli effetti benefici, sono riuscito ad arrivare al termine della mia giornata lavorativa con gli occhi meno stanchi e non secchi (una vera gioia). Non ho riscontrato particolari miglioramenti per quanto riguarda il sonno, solitamente non ho problemi a dormire e cerco sempre di evitare l’utilizzo dello smartphone nell’ora prima di andare a letto.

Ci si accorge della utilità delle lenti quando si tolgono gli occhiali

Ci si accorge della utilità e della differenza delle lenti quando si vanno a togliere gli occhiali. La luce bianca del monitor risulta davvero fastidiosa e si capisce così quanto utili possano essere i filtri anti luce blu.

Ho riscontrato però qualche piccolo difetto nelle lenti. Il trattamento anti riflesso, per quanto presente, sembra però dare qualche problema. Lavoro solitamente con una fonte di luce laterale proveniente da una finestra, come consigliato per chi usa per molte ore al giorno un computer, e mi sono ritrovato spesso a dover ruotare leggermente la testa per evitare un fastidioso riflesso che si creava nella parte interna della lente. Va sottolineato che con altri occhiali e lenti graduate anti riflesso non ho mai riscontrato questo problema. Il problema risulta particolarmente fastidioso quindi in caso di forte illuminazione laterale, un dettaglio di cui tener conto in fase di acquisto.

Prezzo

Gli occhiali di Nowave vengono venduti sul sito del produttore o su Amazon con lenti anti luce blu ad un prezzo di 60 -70 euro che sale fino a 150 in caso di occhiali graduati. Il prezzo è in linea con la qualità delle lenti e delle montature e potrebbe essere una spesa che vale la pena di affrontare per chi sta molte ore al giorno davanti allo schermo di un PC e si ritrova spesso alla sera con occhi stanchi e secchi.

Conclusioni: ne vale la pena?

La mia esperienza è stata positiva. Continuerò ad utilizzare questi occhiali mentre lavoro al PC

Se passi svariate ore al giorno davanti ad un PC e ti ritrovi spesso alla fine della giornata con gli occhi stanchi, secchi ed arrossati gli occhiali anti luce blu di Noware potrebbero essere il prodotto che fa al caso tuo. Gli occhiali sono ben realizzati, con montature moderne che possono essere indossate tranquillamente tutto il giorno e le lenti anti luce blu sono un vero toccasana per chi soffre le tante ore passate davanti ad un display.

La mia esperienza nel complesso, nonostante il problema dei riflessi interni, è stata positiva. Continuerò sicuramente ad utilizzare questi occhiali in futuro mentre lavoro al PC.