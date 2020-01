Recensione mouse MX Master 3: il top per i professionisti

In questo articolo vogliamo parlare del mouse Logitech MX Master 3 e lo facciamo con una recensione completa e dettagliata. L’MX Mouse 3 è un mouse top di gamma, ideale per tutti coloro che utilizzano il pc per il proprio lavoro. Il motivo? Il mouse è un accessorio molto più importante, prezioso e più utile di quanto si possa immaginare, soprattutto nel mondo del lavoro. Si è soliti pensare che sia conveniente spendere qualche soldo in più solamente per mouse dedicati al gaming e che per altri scopi un mouse semplice sia più che sufficiente.

Con la recensione del mouse MX Master 3 vogliamo dimostrare che questa considerazione è sbagliata e che i professionisti, di qualunque genere e livello, necessitano di un mouse di alto livello. Così come per la tastiera Logitech Craft, anche il mouse MX Master 3 rappresenta un salto di qualità non indifferente da prendere assolutamente in considerazione.

Confezione

Per il mouse l’unboxing può non essere molto esaltante, considerando che all’interno della confezione altro non c’è che il dispositivo stesso, il ricevitore USB e il cavo di ricarica USB-C. Da apprezzare la scelta del confezionamento sostenibile. L’MX Master 3, infatti, come specificato dalla stessa Logitech, è confezionato utilizzando il 90% in meno di plastica rispetto agli altri modelli. Questo significa una riduzione degli sprechi, un minore inquinamento e una scelta oculata e attenta anche a questo aspetto, solitamente poco considerato sia dai produttori di componenti per PC che dagli utenti finali.

Design e costruzione

Uno dei primi aspetti che si prende in considerazione analizzando un mouse è il suo design. Anche se può apparire banale farlo, trattandosi di un device di per sé molto semplice e probabilmente privo di troppe potenzialità estetiche, con questa recensione scopriamo come il mouse MX Master 3 sia in realtà un prodotto che tenga molto in considerazione anche il design. Parliamo infatti di un dispositivo bello da vedere (e non è poco), realizzato in alluminio anodizzato e gomma, caratterizzato da dettagli metallici che risaltano l’eleganza del device. Un’altra caratteristica che colpisce immediatamente è il numero di tasti a disposizione.

Il mouse MX Master 3, ovviamente, non ha solamente i tradizionali tasti sinistro e destro, ma è dotato di 7 tasti che offrono una serie di soluzioni che permettono di avere un’esperienza d’uso notevole. In questo senso è da considerare la presenza di due rotelle: una classica a scorrimento verticale (realizzata in acciaio inossidabile) posizionata tra i due tasti principali, e una a scorrimento orizzontale, posizionata sulla parte sinistra del mouse, che permette (ad esempio) di scorrere rapidamente sulla timeline, rivelandosi straordinariamente utile per chi utilizza programmi di editing e montaggio video e audio.

MX Master 3 non risulta ottimo solamente in termini di qualità costruttiva ma anche sotto l’aspetto ergonomico. L’MX Master 3 migliora notevolmente rispetto ai suoi due predecessori, rinnovandosi con una forma più comoda (per molti versi simile a quella di un mouse verticale) che consente di posizionare il polso in maniera più corretta e di evitare i soliti affaticamenti. È quindi possibile utilizzare il mouse per lungo tempo senza avere problemi e l’utilizzo dell’MX Master 3 risulta silenzioso, stabile, preciso e veloce.

Disponibile in due differenti versioni cromatiche (Gradite e Mid Grey), il Logitech MX Master 3 è un mouse dalle dimensioni compatte (51 x 84.3 x 124.9mm) che pesa 141g.

Hardware

Impugnando l’MX Master 3 si ha subito chiara la percezione di avere a che fare con un dispositivo di grande qualità. Questa si scopre immediatamente capendo come questo mouse scorra tranquillamente su qualsiasi tipo di superficie (anche su quelle in vetro). Questa capacità di tracciamento e scorrimento è data dalla presenza del sensore Darkfield da 4000 DPI. Dal punto di vista tecnico il mouse MX Master 3 è dotato sia della classica connettività Bluetooth che del dongle USB Unifying, che permette di avere una connessione precisa e stabile. La tecnologia wireless è da 2.4 GHz che consente una portata di utilizzo di 10m.

Software

Il mouse MX Master 3 utilizza il software Logitech Option, che spalanca le porte a una serie di funzionalità e personalizzazioni di altissimo livello. Tutti i pulsanti presenti sul mouse possono essere personalizzati e, aspetto non secondario, possono essere impostati in maniera differente per ogni programma. Questo significa che, ad esempio, la rotella a scorrimento verticale può essere utilizzata per scorrere una pagina web quando si utilizza il browser e serva a regolare il volume quando si utilizza un programma di riproduzione video/audio o di editing.

Il software del mouse MX Master 3 prevede anche l’opzione Flow (che consente di utilizzare il mouse contemporaneamente su due PC) e quella dello switch veloce (potendo passare rapidamente da un PC all’altro). Il Logitech MX Master 3 può essere utilizzato non solamente per il controllo del PC, ma anche per gestire le funzionalità della propria Smart TV, di un tablet, del MacBook e anche dello smartphone.

Autonomia

La batteria integrata nel mouse MX Master 3 assicura un’autonomia di circa settanta giorni, sicuramente un livello più che sufficiente. Inoltre questo mouse è dotato di una porta di connessione USB-C che permette di usufruire della ricarica rapida. Con un solo minuto di ricarica, infatti, è possibile continuare a utilizzare il mouse per più di 3 ore. Un risultato sicuramente notevole che permette, in casi di emergenza, di poter utilizzare nuovamente il mouse dopo pochi istanti di ricarica. Per la gestione dell’autonomia nella parte posteriore del mouse è presente un LED (a differenza dei tre dei modelli precedenti) che è di colore verde quando il mouse è carico, mentre diventa rosso quando l’autonomia è inferiore al 10%. Infine è possibile sostituire autonomamente la batteria, oltretutto senza che questa operazione invalidi la garanzia.

Prezzo

Come tutte le recensioni anche quella del mouse Logitech MX Master 3 deve affrontare lo spinoso problema del prezzo. Ma anche in questo caso l’MX Master 3 ci riserva delle sorprese. Parliamo infatti di un dispositivo con un prezzo molto competitivo, anche valutato alla luce delle sue caratteristiche tecniche. Spendere meno di novanta euro per un mouse top di gamma, riservato ai professionisti e realizzato con materiali di alta qualità è sicuramente un aspetto che aumenta ulteriormente il valore di questo dispositivo.

Conclusione

Parlando del prezzo abbiamo anticipato le conclusioni della nostra recensione del mouse Logitech MX Master 3. Il giudizio in definitiva non può che essere estremamente positivo. E lo è sotto ogni punto di vista. Sia per quel che riguarda la concorrenza (letteralmente stracciata con un rapporto qualità-prezzo estremamente soddisfacente) che per la qualità delle caratteristiche tecniche. Come abbiamo visto per ogni sezione di questa recensione il mouse MX Master 3 ha sempre risposto più che positivamente, non solo confermando le aspettative, ma anche dimostrando ampiamente che questo è ad oggi il miglior mouse che un professionista possa desiderare di avere sulla propria scrivania.

Galleria fotografica