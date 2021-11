Recensione mouse da gaming Trust GXT 922W YBAR

Dopo aver parlato delle nuove sedie della serie GXT di Trust, continuiamo a parlare di prodotti dedicati al gaming e lo facciamo nella recensione del nuovo mouse Trust GXT 922W YBAR. Un mouse da gaming economico dotato di ottime caratteristiche tecniche ed adatto a tutti i player che vogliono il meglio dalla propria attrezzatura anche spendendo poco.

Confezione

La scolta del mouse Trust GXT 922W è colorata e ben realizzata. Sulla parte esterna troviamo le classiche immagini del prodotto e le sue caratteristiche tecniche, al suo interno troviamo semplicemente il mouse e la classica manualistica.

Costruzione ed ergonomia

Il mouse Trust GXT 922W si caratterizza per un design da gaming abbastanza classico, ma si differenzia dagli altri mouse economici per la ottima qualità realizzativa.

Per quanto riguarda il design e lo stile l’ho trovato piacevole ed in linea con le attuali tendenze del mondo del PC gaming con la presenza di un buon sistema di illuminazione che permette di colorare il logo del produttore e la parte bassa della scocca. Il sistema di illuminazione RGB è in grado di emettere una buona luminosità ed è facilmente programmabile dal software proprietario.

La costruzione del device è realizzata interamente in plastica di buona qualità che riesce a metterci fra le mani un mouse solido, piacevole al tatto e non scivoloso. Nelle due parti laterali risalta una plastica forellata che aumenta notevolmente il grip, dettaglio particolarmente importante per gli amanti degli FPS, e che permette una minore sudorazione della mano durante le sessioni di utilizzo più lunghe.

Ottima la dotazione di tasti che si compone di 6 tasti complessivi: oltre ai classici tasto destro e sinistro troviamo infatti la rotellina cliccabile, e quindi utilizzabile come un normale pulsante, un tasto centrale per la gestione dei DPI e due tasti post sul lato sinistro del mouse da utilizzare con il pollice.

Nella parte interna del mouse sono posizionati il sensore ottico e due gommini che facilitano lo scorrimento su ogni tipologia di superficie.

Ottimo il cavo intrecciato da 2,1 metri con presa USB che ci consente di connettere agevolmente il mouse al PC e di muoverci in libertà.

Esperienza d’uso

Ho usato il mouse Trust GXT 922W per vari giorni per lavoro e nel tempo libero collegato al mio PC fisso. Il primo approccio con il mouse è stato positivo, l’ergonomia infatti è molto buona e mi sono trovato a mio agio fin da subito, venivo da un mouse più grande ed il ritorno ad una misura standard è stato semplice e piacevole. L’impugnatura nel complesso risulta quindi molto comoda e non stanca mai la mano, anche dopo una giornata di lavoro.

Nel corso della prima ora di utilizzo ho calibrato al meglio i DPI, il mouse infatti è personalizzabile e consente di impostare la precisione e velocità di movimenti fra 200 e 7200 DPI. Una volta trovato il giusto valore si riesce ad avere una precisione ed una scorrevolezza davvero molto buone e paragonabili a quelle di prodotti di fascia superiore.

L’utilizzo lavorativo, fatto di navigazione e scorrimento fra pagine e documenti, avviene in maniera agevole ed ho trovato particolarmente comodi i pulsanti laterali. Tutti i tasti infatti risultano precisi in fase di click e sono ben posizionati e facilmente raggiungibili. Il tasto sinistro e destro funzionano perfettamente, non hanno mai perso un colpo ed hanno una precisone di click ed una forza richiesta molto interessanti.

Le migliori prestazioni le otteniamo in gaming con un mouse che risulta sempre preciso, fluido e veloce e quindi perfetto per le frenetiche partite online.

Ho voluto usarlo sia su un tappetino che direttamente sulla scrivania, in entrambi i casi il sensore ottico funziona al meglio e le prestazioni rimangono elevate.

Mi è piaciuto il sistema di retroilluminazione abbastanza tamarro, perfettamente adatto ad un mouse da gaming, con colori brillanti ed in grado di raggiungere buon livello di luminosità.

Comodo e piacevole il software dedicato che ci consente di personalizzare la colorazione dei led RGB, di modificare il funzionamento dei pulsanti e di creare profili e macro. Il software torna molto utile e ci consente un livello di personalizzazione difficile da trovare nei prodotti di questa fascia di prezzo.

Conclusioni

Il Trust GXT 922W è un mouse da gaming economico, viene infatti venduto a soli 22 euro, ben realizzato e che può contare su un’ottima precisione, una buona qualità costruttiva ed un utile software. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente ed è davvero difficile trovare un prodotto migliore a questo prezzo.

Immagini di Trust GXT 922W