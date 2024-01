Recensione KeysMe Lunar01: una tastiera meccanica spaziale

Era da un po’ di tempo che non portavo qui sul sito la recensione di una tastiera meccanica, oggi ritorniamo in argomento parlando della nuova KeysMe Lunar01. Questa eccellente tastiera meccanica, con un design ispirato alla luna e allo spazio, ha appena concluso il suo round su Kickstarter ed è acquistabile sul sito di KeysMe a circa 180 euro.

Videorecensione

Cosa c’è nella scatola – Unboxing e collegamento col PC

La KeysMe Lunar01 viene spedito all’interno di una bella confezione che riprende lo stile della tastiera. L’esperienza di unboxing è piacevole e soddisfacente, la tastiera ed i suoi accessori sono ben protetti ed è un piacere aprire la scatola e scoprirne il contenuto:

Tastiera

Razzi laterali magnetici

Caps sostitutivi con layout Mac

Cavo USB aUSB-C di alta qualità

Dongle USB per connessione WiFi 2.4 GHz

Mini stick in silicone

Estrattore per tasti e strumento per aprire la scocca

Utile manuale di istruzioni che spiega colllegamenti e combinazioni di tasti

Nella scatola c’è davvero tutto quello che serve per usarla al meglio. Nel mio caso ho deciso di acquistare anche un poggiapolsi in stile Lunar da abbinare.

Il collegamento con PC e Mac può essere con 3 metodi differenti: via cavo USB sfruttando la porta USB-C sul retro e l’ottimo cavo presente in confezione, tramite Bluetooth e via WiFi 2.4 GHz sfruttando la chiavetta USB presente nella confezione di vendita.

Naturalmente la tastiera viene correttamente riconosciuta, nonostante il layout US, e può essere usata senza intoppi su Windows, macOS e sistemi operativi mobile vari.

Com’è costruita – Design, switch e retroilluminazione

La KeysMe Lunar01 trasmette un senso di solidità e bontà costruttiva difficile davvero piacevole e soddisfacente. Le plastica utilizzate per la costruzione sono di qualità eccellente e all’interno della scocca troviamo una struttura complessa, compresi vari plate in silicone e policarbonato, che garantiscono stabilità in fase di pressione. Oltretutto la tastiera è semplice da smontare e permette di effettuare modifiche e personalizzazioni per modificare il feedback in fase di scrittura.

Il design in stile missione lunare è molto particolare, deve naturalmente piacere, ma nel complesso è ben realizzato. La combinazione di plastiche bianche, grigio chiaro arancioni ha un fascino che mixa old style e modernità e si arricchisce di tanti piccoli dettagli che la rendono perfetta per una postazione da gaming.

A dare una spinta ulteriore al design ci pensano la rotella per la gestione del volume e la barra LED colorata, facilmente removibile per creare un vano porta oggetti, che si illumina in base al rumore ambientale.

Sul lato della tastiera troviamo due vani magnetici dove è possibile collegare i razzi con la funzione di fidget spinner, personalmente ho preferito utilizzarla senza visto che non sono un grande amante degli spinner.

Sul retro troviamo gli switch per il passaggio fra i vari tipi di connessione ed il cambio di sistema operativo ed una porta USB-C da usare per il collegamento o la ricarica della batteria interna. Interamente sono posizioni anche i classici piedini regolabili che permettono di passare fra 3 differenti livelli di inclinazione.

La tastiera ha un layout US TKL da 87 tasti, questi hanno un profilo standard e sono quindi facilmente sostituibili e personalizzabili in caso di bisogno. Il layout compatto, senza tastierino numerico, è perfetto sia per il gaming e per il lavoro ed avvicina la mano destra, solitamente destinata al mouse, ai tasti principali e permette quindi di migliorare le proprie prestazioni di digitazione.

Ben fatta la retroilluminazione, completamente personalizzabile via software, che consente di sfruttare molti preset e di personalizzarne l’aspetto senza difficoltà.

Nota di merito per gli switch Gatheron Red Pro 2.0, li ho trovati molto precisi e veloci ed hanno un bel feedback in fase di digitazione. Ho usato la tastiera per giocare, ma soprattutto per scrivere, e il feedback è stato pazzesco fin dal primo minuto. Gli switch oltretutto sono hot swappable, e quindi facilmente sostituibili, e hanno una rumorosità abbastanza contenuta che rende digitazione, gaming e scrittura mai fastidiosi ed eccessivamente rumorosi.

Come va – Esperienza d’uso e feeling

Da ormai un paio di settimane sto usando la KeysMe Lunar01 per lavorare e giocare. L’ho collegata via cavo al mio PC fisso con Windows 11 e tramite Bluetooth al mio MacBook Pro che uso per l’editing. La connessione via cavo è assolutamente perfetta, ma anche tramite Bluetooth non ho notato lag o ritardi.

Sono abituato a lavorare con layout US, ma passando dal layout ergonomico della Feker, che uso abitualmente, ho avuto bisogno di qualche ora di adattamento. Nonostante la differente ergonomia, il feeling è stato quasi fin da subito ottimo.

Gli switch mi sono piaciuti molto, la lunghezza della corsa e il livello di pressione per il click sono ben bilanciati e rendono gli input rapidi, veloci e precisi. In fase di scrittura il comfort è molto alto, soprattutto usando un palmrest, i typo sono davvero ridotti e la velocità di digitazione consente di avere un flusso di lavoro soddisfacente.

In gaming poi la tastiera è semplicemente perfetta grazie alla totale assenza di lag, alla comoda disposizione dei tasti che sono distanziati a sufficienza da evitare errori, ma abbastanza vicini da avere dei tempi di spostamento praticamente azzerati.

Prezzo e conclusioni – A chi la consiglio

La tastiera meccanica KeysMe Lunar01 è semplicemente eccellente: solida, costruita ottimamente e con switch impeccabili. Se il layout vi piace e la volete acquistare, la trovate in vendita sul sito di KeysMe a circa 180 euro, un prezzo non è economico, ma in linea con la qualità del prodotto.

Immagini di KeysMe Lunar01