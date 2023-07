Recensione Feker Alice80: tastiera meccanica ergonomica TOP

Una tastiera meccanica riesce a garantire precisone e velocità, ma nel lungo periodo ci costringe a mantenere una posizione di mani e polsi innaturale, questo può causare problemi a chi scrive molto, programma o lavora per molte ore al giorno al computer. Per risolvere questo problema, che mi tocca personalmente, ho deciso di provare una tastiera meccanica ergonomica con layout diviso: Feker Alice 80. La sto usando da più di un mese col mio PC fisso e vi spiego pregi e difetti in questa recensione.

Videorecensione Feker Alice80

Perché scegliere una tastiera meccanica ergonomica

Scegliere una tastiera meccanica ergonomica con layout diviso può portare molti benefici, specialmente se passi molte ore al giorno a digitare sul computer. Ecco i motivi principali per cui vale la pena di puntare su una tastiera con queste caratteristiche:

Comfort : Le tastiere ergonomiche sono progettate per minimizzare lo sforzo muscolare, ridurre il dolore e prevenire o alleviare le condizioni correlate alla digitazione come il tunnel carpale o la sindrome da stress ripetitivo.

: Le tastiere ergonomiche sono progettate per minimizzare lo sforzo muscolare, ridurre il dolore e prevenire o alleviare le condizioni correlate alla digitazione come il tunnel carpale o la sindrome da stress ripetitivo. Durata : Le tastiere meccaniche sono note per la loro longevità, solitamente infatti sono tastiere di fascia alta che possono contare su una solida costruzione. I tasti di una tastiera meccanica possono durare milioni di battute, molto più di una tastiera a membrana convenzionale.

: Le tastiere meccaniche sono note per la loro longevità, solitamente infatti sono tastiere di fascia alta che possono contare su una solida costruzione. I tasti di una tastiera meccanica possono durare milioni di battute, molto più di una tastiera a membrana convenzionale. Esperienza di digitazione : Le tastiere meccaniche offrono un feedback tattile e sonoro che molti utenti trovano soddisfacente. Questo feedback può anche contribuire a migliorare la velocità e l’accuratezza della digitazione.

: Le tastiere meccaniche offrono un feedback tattile e sonoro che molti utenti trovano soddisfacente. Questo feedback può anche contribuire a migliorare la velocità e l’accuratezza della digitazione. Personalizzazione : Molte tastiere meccaniche permettono di personalizzare i propri switch. Questo significa che puoi scegliere la resistenza e il tipo di feedback che preferisci ed eventualmente usare differenti tipologie di switch per tasti differenti.

: Molte tastiere meccaniche permettono di personalizzare i propri switch. Questo significa che puoi scegliere la resistenza e il tipo di feedback che preferisci ed eventualmente usare differenti tipologie di switch per tasti differenti. Efficienza: Grazie alla disposizione dei tasti, le tastiere ergonomiche promuovono una postura naturale delle mani e dei polsi, migliorando così l’efficienza e la velocità di digitazione.

Tieni presente che c’è una certa curva di apprendimento quando si passa a una tastiera ergonomica, poiché il layout può essere molto diverso da quello a cui sei abituato. Tuttavia, molti utenti trovano che i benefici superano di gran lunga il tempo richiesto per abituarsi alla nuova disposizione.

Unboxing – Cosa c’è nella scatola

La tastiera Feker Alice80 arriva ben protetta all’interno di una piacevole confezione al cui interno troviamo:

un bel cavo USB per il collegamento al PC

un ricevitore wireless (inserito nell’apposito alloggio sul retro della tastiera)

un piccolo manuale

due strumenti per rimuovere keycaps e switch

Sarebbe stato gradito, visto anche il prezzo di vendita, qualche keycaps in più che avrebbe permesso una migliore personalizzazione della tastiera e l’avrebbe resa più facilmente adattabile ai Mac.

Come si collega al PC – Connettività e configurazione

La tastiera meccanica ergonomica Feker Alice80 può essere conneSsa al PC con 3 differenti metodi: cavo, Bluetooth e wireless. La connessione via cavo è naturalmente la più veloce, ma le prestazioni di Bluetooth 5.0 e WiFi 2,4 Ghz tramite in dongle USB incluso in confezione sono eccellenti e garantiscono stabilità e velocità più che soddisfacenti.

La tastiera può essere connessa fino a 5 device contemporaneamente e può essere quindi associata anche a più sistemi operativi senza difficoltà.

Com’è costruita – Design, switch e retroilluminazione

La qualità costruttiva della Feker Alice 80 è impressionante e ci mette fra le mani una tastiera solida, pesante, massiccia, assolutamente stabile e ben costruita, per quanto riguarda dimensioni e peso parliamo di 368 mm di lunghezza, 128 mm di larghezza ed un’altezza variabile che arriva ad un massimo di 40 mm, il peso arriva a 1.080 grammi.

All’interno della scocca, realizzata interamente in plastica di ottima qualità, troviamo una doppia PCB compatibile con switch a 3 o 5 pin dotata di retroilluminazione LED che offre un livello di luminosità medio limitato dai tasti in PCB chiusi. La piastra è poi sorretta da molti e z che riescono a creare un effetto ammortizzato in fase di digitazione e garantiscono un ottimo livello di fonoassorbenza con la tastiera che risulta molto più silenziosa della media delle tastiere meccaniche.

A livello estetico ho apprezzato la combinazione di plastiche nere e keycaps gialli e bianchi, il risultato è piacevole e molto moderno, perfetto per ogni tipologia di postazione da gaming o da lavoro.

La tastiera ha un layout ANSI con tasti USA, che potrebbe non essere adatto a tutti, ma a cui ci sia abitua velocemente. Le differenze rispetto al classico layout italiano sono due: il tasto Invio è stretto e lungo, e la “ù” accentata si trova sul pulsante lungo sopra il tasto Invio.

Il layout è un Alicetasti con alcune piccole variazioni, sono, infatti, presenti sia le frecce direzionali che una comoda manopola per la regolazione del volume di sistema. La particolarità sta appunto nel design Alice ergonomico che rimuovere tutti i tasti funzione, si rimedia con il tasto FN e le combinazioni di tasti, e spezza a metà la tastiera separandone le parti ed inclinandole per offrire alle mani una posizione più comoda e naturale e migliorare quindi la resa in fase di digitazione e, soprattutto, ridurre potenziali dolori e problemi fisici nel lungo periodo.

I tasti in dotazione sono dei keycaps in PBT dye-sub con profilo Cherry e risultano solidi, resistenti e molto comodi da utilizzare. Mi sono piaciuti, peccato che con questo formato siano impossibile da trovare sul mercato per via della doppia B e della doppia barra spaziatrice piccola.

Nella media la retroilluminazione che, a causa del posizionamento dei led e dei keycaps chiusi, risulta poco incisiva ma comunque carina e ben personalizzabile grazie alle varie combinazioni e al software dedicato.

Gli switch sono dei Gateron Pro 2.0 Yellow di tipo lineare e con forza di attuazione di 50 ± 15 gf, distanza di attuazione di 2 ± 0,6 mm e corsa totale di 4,0 ± 0,4 m e sono lubrificati in fase di montaggio, il che li rende molto veloci, precisi e piacevoli da premere. La risposta è eccellente e la digitazione avviene in maniera assolutamente soddisfacente e sono ben supportati da ottimi stabilizzatori collegati direttamente alla piastra.

Come va – Esperienza d’uso e feeling

Prendere dimestichezza con il layout ergonomico Alice della Feker Alice 80 ha richiesto sicuramente qualche ora di pratica e di pazienza. Dopo qualche giorno di utilizzo sono riuscito ad abituarmi alla nuova configurazione di questa tastiera meccanica e devo dire che il feeling e l’esperienza d’uso in fase di scrittura e digitazione sono assolutamente soddisfacenti.

Tale soddisfazione deriva, anzitutto, dal layout “spezzato” che garantisce una posizione naturale di mani e polsi, a patto di usare sempre il poggiapolsi per evitare posture innaturali, e riduce notevolmente i movimenti laterali delle braccia. La posizione più lineare e distesa degli avambracci permette anche di avere spalle più rilassate ed un minor carico sulla parte alta della schiena. La disposizione dei tasti, con la presenza della doppia lettera B e della doppia barra spaziatrice, garantisce un’ottima velocità ed una comodità inarrivabile con i formati classici. Il layout Alice è assolutamente convincente ed è risultato perfetto per il mio utilizzo fatto di lunghe sessioni di scrittura. I benefici si sentono e credo che ogni programmatore, scrittore o copywriter dovrebbe usarne una tastiera Alice.

Una particolarità del layout che ho apprezzato è lo spazio a fianco delle space bar che lascia un posto dove posare i pollici senza il rischio di premere qualche pulsante involontariamente.

Contribuiscono poi gli ottimi switch che ho apprezzato particolarmente, li ho trovati comodi, precisi, veloci e “duri il giusto” per garantire una digitazione perfetta, sempre scorrevole, molto confortevole e priva di errori di battitura.

Nel complesso l’esperienza nell’utilizzo lavorativo è fantastica e garantisce ottime performance, comodità e precisione. Il layout non la rende propriamente adatta al gaming, ma niente impedisce di usarla con soddisfazione anche per giocare.

Difetti – Cosa non mi è piaciuto

La Feker Alice80 è una tastiera quasi perfetta, ma ho voluto comunque andare a trovare due piccoli difetti:

La mancanza dei tasti funzione rallenta alcune tipologie di utilizzo e di lavoro

rallenta alcune tipologie di utilizzo e di lavoro Il layout particolare con la doppia B e la doppia barra spaziatrice piccola riduce notevolmente le possibilità di personalizzazione visto che è praticamente impossibile trovare dei keycaps compatibili con questo formato

Quanto dura la batteria – Autonomia

La tastiera Feker Alice80 monta una batteria da 8.000 mAh che offre una autonomia di un paio di settimane, molto dipende anche dall’utilizzo della retroilluminazione ma vista la poca incisività potete seriamente considerare di disattivarla.

I consumi variano naturalmente in base alla tipologia di utilizzo e alla modalità di connessione, in ogni caso riuscirete sempre a coprire la settimana lavorativa senza pensieri.

Quanto costa – Prezzo

La Feker Alice80 non è una tastiera meccanica economica, ma purtroppo la qualità si paga, parliamo di circa 115 euro a cui potete aggiungere un 10% di sconto usando il coupon OUTOFBIT10, un prezzo sicuramente non basso ma assolutamente interessante viste le caratteristiche della tastiera. Potete acquistare la tastiera Feker Alice80 su Whatgeek.

Un consiglio, considerate di acquistare anche il poggiapolsi, costa 27 euro ma li vale tutti. Senza il poggiapolsi l’utilizzo risulta particolarmente scomodo e poco agevole.

Conclusioni su Feker Alice80 – A chi la consiglio

La Feker Alice80 è una tastiera meccanica ergonomica che offre un’esperienza di digitazione intuitiva e confortevole grazie al suo formato Alice. La qualità costruttiva è ottima, gli switch lubrificati di fabbrica sono di qualità eccellente e i keycaps comodi e ben costruiti.

La Feker Alice80 è una tastiera capace di offrire un’esperienza di utilizzo unica e la consiglio vivamente a tutti i copywriter, scrittori e programmatori che passano molte ore al giorno a digitare e voglio una tastiera impeccabile, veloce e confortevole.

Se questo layout non ti convince ti consiglio di dare un occhio alla nostra recensione della tastiera Akko 3098B.

Immagini di Feker Alice80 tastiera meccanica ergonomica

Giudizio finale