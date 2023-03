Recensione Akko 3098B Plus: la tastiera meccanica per gaming e lavoro

Da alcune settimane stavo cercando una tastiera meccanica silenziosa che mi permettesse di giocare col mio PC fisso da gaming sia di lavorare col mio MacBook Pro M1 Pro. Dopo alcune ricerche sul mercato mi sono imbattuto nella nuova tastiera meccanica Akko 3098B Plus. L’ho usata per ormai più di una settimana tutti i giorni, vediamo come mi ci sono trovato nella recensione completa.

La nostra videorecensione – Shorts

Cosa c’è nella scatola

https://youtube.com/shorts/cuLGejRq8d4?feature=share

La tastiera Akko 3098B Plus arriva all’interno di una bella scatola e ben protetta da gomme e plastiche. All’interno della confezione, oltre alla tastiera, troviamo:

bel cavo da USB a USB-C in tinta con la tastiera da utilizzare per il collegamento col PC

estrattore per keycasp e switch

dongle USB per la connessione senza fili della tastiera tramite WiFi

keycaps bianchi per personalizzare la configurazione ed il layout

utile manuale di istruzioni che spiega come usare le connessioni e gestire la retroilluminazione

Come si collega al PC – Connettività e configurazione

La tastiera meccanica Akko 3098B Plus può essere collegata a 3 dispositivi contemporaneamente, è possibile passare da uno all’altro tramite una combinazione di tasti, e ad essi in vari modi differenti: cavo, Bluetooth e WiFi. La connessione via cavo può essere fatta grazie alla presenza della porta USB-C presente sul retro della tastiera e al cavo presente in confezione. La connessione Bluetooth 5.0 e WiFi 2.4 GHz possono essere utilizzate tramite la connettività dei nostri computer oppure con il dongle USB presente in confezione.

Il riconoscimento dalla tastiera è automatico su tutti i sistemi operativi, l’unica richiesta su Windows e Mac è quella di configurare correttamente il layout per non perdere le lettere accentate. Personalmente l’ho testata su Windows 11, macOS e Android e con tutti e 3 i sistemi ho avuto un’esperienza di utilizzo impeccabile e senza problematiche.

Com’è costruita – Design, switch e retroilluminazione

Dopo aver estratto dalla scatola l’Akko 3098B Plus si capisce di avere fra le mani una tastiera di fattura eccellente. La scocca esterna è realizzata in plastica di ottima qualità, ed all’interno troviamo una struttura composta da plate, pad di schiuma per la riduzione del rumore, piastra in PCBA e pad in cotone. Il risultato complessivo è solido e convincente, la tastiera si comporta davvero bene sotto la pressione di lunghe battiture, ma ne parliamo nel paragrafo dell’esperienza d’uso.

Il design è semplice e molto piacevole, il formato 1800 Compact Keyboard è classico e senza inutili fronzoli e nel complesso molto apprezzabile e pulito. Mi è piaciuta la combinazione delle differenti tonalità di blu, che si sposano molto bene anche con i keycaps bianchi presenti in confezione.

Il profilo non è esageratemente alto e i tasti seguono il profilo ASA e quindi hanno una disposizione con altezza progressiva particolarmente comoda in fase di digitazione anche senza dover usare i piedini presenti nella parte inferiore che permettono di regolare l’altezza con 3 misure differenti. Sul retro della tastiera è presente anche uno swift fisico che permette di cambiare il modo di funzionamento fra USB, Windows e Mac.

I tasti sono dei PBT double-shot keycaps e sono ben realizzati e caratterizzati dalla doppia struttura in plastica blu e bianca. I tasti sono lisci e confortevoli e sono perfetti per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Il layout è US ANSI con formato 1800 Compact da 98 tasti, una 96% praticamente, e permette di avere una tastiera compatta ma completa e perfettamente utilizzabile, senza dover rinunciare a praticamente nessun tasto. Nessun problema quindi con layout in fase di scrittura, basta davvero qualche ora di utilizzo per abituarsi all’Invio di dimensioni ridotte e alla posizione differente delle lettere accentate.

Non mi ha convinto pienamente la retroilluminazione, è ben realizzata e facilmente personalizzabile con molte alternative ma la presenza dei keycaps “chiusi” ne riduce notevolmente l’effetto che quindi viene complessivamente smorzato. Ho però apprezzato i molti preset disponibili che ci consentono di avere la retroilluminazione perfetta per il nostro setup senza troppe difficoltà.

Mi sono piaciuti molto gli switch Akko Crystal che hanno una pressione lineare, un ottimo feedback in fase di digitazione e risultano davvero comodi da usare, anche in fasi concitate, e molto più silenziosi rispetto alla media degli switch per tastiere meccaniche. Da segnalare anche che gli switch sono hot swappable e quindi facilmente sostituibili.

Specifiche tecniche Akko Crystal Switch

Type: LinearActuation

Force:43gf±5gf

Total Travel: 4.0-0.5mm

Pre-Travel: 1.6±0.3mm

Come va – Esperienza d’uso e feeling

In questa settimana la mia nuova tastiera meccanica Akko 3098B Plus è stata messa a dura prova sia nel gaming che per il classico utilizzo lavorativo. L’ho usata collegata via cavo USB al mio PC fisso con Windows 11 e tramite Bluetooth al mio Macbook M1 Pro, in ogni caso ho avuto prestazioni eccellenti, nessuna latenza e più generalmente nessun problema di funzionamento.

Ho avuto un feeling eccellente fin dal primo minuto, essendo già abituato ad usare il layout inglese non ho avuto difficoltà ad ambietarmi con la posizione delle lettere e all’invio orizzontale. Gli switch, che non avevo mai provato, mi sono piaciuto da subito grazie al buon feeling, alla giusta lunghezza della corsa e alla pressione media necessaria per completare la pressione. Ottimo anche il comfort dei keycaps che risultano comodi da usare, ben distanziati fra loro e generalmente impeccabili.

Ho usato la Akko 3098B Plus molto per scrivere, almeno 4 ore al giorno, e il comfort ed il feeling sono tasti ottimi con pochissimi typo, nessun battitura persa ed un flusso di lavoro perfetto per la mia tipologia di utilizzo. Visto il layout abbastanza spesso dalla tastiera però ho preferito utilizzar un poggiapolsi per ridurre lo stress delle braccia.

Semplicemente perfetta l’esperienza durante il gaming con tempi di risposta eccellenti, nessun lag, nessun ritardo e con un’ottima precisione grazie alla buona distanza dei pulsanti ad isola.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Ottima anche la batteria da 3000 mAh che garantisce una autonomia molto buona e che ci consente di usare la tastiera con retroilluminazione attiva e via Bluetooth per un’intera settimana senza problemi. Andando a staccare “le luci” naturalmente si ottiene una durata della batteria ancora migliore.

Quanto costa – Prezzo

La tastiera Akko 3098B Plus è in vendita su Amazon e sul sito del produttore e può essere acquistata rispettivamente a 110 euro circa e 125 euro. Su Amazon dal 27 marzo al 2 aprile sarà inoltre possibile acquistarla a soli 99 euro, a quel prezzo è sicuramente un ottimo affare e davvero molto interessante e consigliata a tutti.

Conclusioni – A chi la consiglio

L’Akko 3098B Plus ha dimostrato di essere una ottima tastiera meccanica, è ben costruita, monta ottimi switch ed ottimi keycaps e risulta perfetta sia per il gaming che per il lavoro se dovete scrivere molto o programmare.

Davvero una tastiera consigliata a tutti coloro che cercano una buona meccanica capace di unire velocità, precisione e costruzione di qualità.

Immagini di Akko 3098B Plus tastiera meccanica

Giudizio finale