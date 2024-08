Come preparare il tuo iPhone all'arrivo di iOS 18

Dopo la sua presentazione in occasione del WWDC24, Apple ha conquistato l’attenzione di milioni e milioni di appassionati di tecnologia con le sue presentazioni. Con Apple Intelligence e le tante funzionalità che promette, iOS 18 sembra essere un sistema operativo che segnerà la storia della compagnia di Cupertino.

A rendere ancora più interessante il nuovo OS è la possibilità di testarlo già da ora, attraverso una versione beta che offre un piccolo “assaggio” di ciò che avverrà il prossimo autunno, con il suo rilascio ufficiale.

Se sei un possessore di iPhone, nell’attesa puoi prepararti al grande momento. In questo articolo ti spieghiamo quali sono i passaggi consigliati per rendere il tuo dispositivo pronto per accogliere il nuovo sistema operativo.

Nota bene: tieni presente che iOS 18 sarà disponibile per iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e non per dispositivi precedenti.

Prima di testare iOS 18 fai un backup

Se stai pensando di provare con mano una beta di iOS 18, ma anche quando avrai a che fare con la prima versione stabile, dovresti fare attenzione a bug e problemi vari.

Così come avviene con qualunque nuova tecnologia o software, anche questo OS potrebbe facilmente creare problemi. I nuovi sistemi operativi causano crash, blocchi e quant’altro: meglio non farti cogliere impreparato. D’altronde le beta nascono proprio per limitare i difetti di un software al momento del lancio… ma anche i migliori sviluppatori non possono individuare subito tutte le criticità di un OS complesso come iOS 18.

A tal proposito, ti consigliamo di non installare eventuali beta sul tuo telefono principale. Se il desiderio di provare le nuove funzioni è però troppo forte, devi mettere le mani avanti e avere a portata di mano un modo per tornare a iOS 17 in caso di inconvenienti.

Il consiglio principale è quello di eseguire un backup del tuo iPhone, possibilmente scegliendo un’opzione che ti garantisce la crittografia e una copia dei file in locale sul tuo computer locale anziché su iCloud.

La procedura per fare un passo indietro alla versione precedente di iOS non è semplicissima, soprattutto se sei alle prime armi. Dovrai cancellare il contenuto del tuo iPhone, avviare la modalità di ripristino, reinstallare iOS 17 e quindi ripristinare il backup dei dati.

Per fare tutto ciò:

Collega il tuo iPhone e il computer con un cavo;

Dalla barra laterale del Finder sul tuo Mac, seleziona il tuo iPhone (su Windows avrai bisogno di iTunes : avvialo e fai clic sul pulsante iPhon e vicino alla parte superiore sinistra della finestra);

sul tuo Mac, seleziona il tuo iPhone (su Windows avrai bisogno di : avvialo e fai clic sul e vicino alla parte superiore sinistra della finestra); Nella parte superiore della finestra del Finder , fai clic su Generali (da iTunes fai clic su Riepilogo );

, fai clic su (da iTunes fai clic su ); Scegli Esegui il backup di tutti i dati sul tuo iPhone su questo Mac (su iTunes Esegui backup ora );

(su iTunes ); Adesso, per crittografare i dati di backup e proteggerli con una password , seleziona Crittografa backup locale ;

, seleziona ; Infine fai clic su Esegui backup ora.

Registra un account sviluppatore gratuito

Hai letto bene: non hai più bisogno di un account sviluppatore a pagamento per installare la beta di iOS 18. Puoi provare il nuovo sistema operativo anche senza spendere un singolo euro.

Per fare ciò, vai al sito Apple Developer per vedere tutti i dettagli sul programma relativo alla beta. Dovrai accedere con un ID Apple con autenticazione a due fattori abilitata, oltre a fornire informazioni come nome completo e indirizzo.

Fatto ciò, dal tuo dispositivo, vai su Impostazioni - Generali - Aggiornamenti software e seleziona il menu a discesa Aggiornamenti beta, da dove dovresti vedere gli aggiornamenti per sviluppatori disponibili. Potrebbe volerci un po' di tempo dopo la registrazione per ottenere questa voce e potresti anche dover riavviare il tuo iPhone.

Scegli la beta pubblica

Tieni presente che la beta per sviluppatori può essere una vera e propria giungla di bug. Per questo motivo, se non sei un utente particolarmente tenace, ti consigliamo di registrarti al sito Apple Beta. Questo è un ottimo modo per provare iOS 18, sebbene con alcuni svantaggi rispetto agli sviluppatori.

Per procedere, clicca sul pulsante Sign up all’interno del sito, accedi con il tuo ID Apple e accetta termini e regole. Una volta compiuto questo passo, ti saranno disponibili diverse opzioni relative alla beta pubblica.

Dunque vai su Impostazioni - Generali - Aggiornamenti software e seleziona il menu a discesa Aggiornamenti beta.

Non sarà subito tutto facile

Come avrai già intuito, avere a che fare con una versione beta di un sistema operativo, soprattutto se innovativo come iOS 18, non è semplice.

Gli effetti avversi possono essere diversi, dai blocchi inaspettati alla batteria che si consuma molto più rapidamente, oltre al fatto che alcune funzioni nuove potrebbero non funzionare come previsto.

In generale, possiamo affermare come sia una cattiva idea eseguire la prima beta per sviluppatori, a meno che tu non sia un esperto o non sia impegnato a lavorare in quel preciso contesto.

Tutto cambia, come già accennato, in caso tu abbia a disposizione un iPhone secondario che, abbinato a tanta pazienza, può rendere meno ostici i tuoi test.