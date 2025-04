Apple ristruttura il suo team di robotica, spostando le competenze da Giannandrea a Ternus

Apple sta avviando un’importante riorganizzazione interna, concentrandosi sul suo team di robotica. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda trasferirà le responsabilità legate a questo settore da John Giannandrea, attuale responsabile dell’intelligenza artificiale, a John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering. Questo cambiamento si inserisce in un contesto di trasformazioni significative all’interno dell’organizzazione, segnando un momento cruciale per la strategia aziendale.

Cambi di leadership e nuove responsabilità

Il movimento strategico avviene dopo la recente decisione di rimuovere Siri dalla supervisione di Giannandrea, a seguito della perdita di fiducia del CEO Tim Cook nelle sue capacità di guidare lo sviluppo del prodotto. Adesso, Siri è sotto la guida di Mike Rockwell, noto per essere il creatore dell’Apple Vision Pro, e fa riferimento a Craig Federighi, che dirige la software house dell’azienda. Si prevede che il passaggio della gestione del team di robotica a Ternus avvenga entro la fine del mese.

Ternus è attualmente responsabile dell’ingegneria hardware per la quasi totalità dei prodotti Apple, che includono iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. La sua promozione a leader del team di robotica potrebbe rappresentare un passo importante per la sua carriera, rendendolo un potenziale successore di Tim Cook nel ruolo di CEO.

Progetti innovativi del team di robotica

Il team di robotica di Apple è attualmente impegnato nello sviluppo di vari prodotti che potrebbero rivoluzionare l’interazione degli utenti con la tecnologia. Tra i progetti in corso c’è un dispositivo simile a un iPad che integra un braccio robotico in grado di muovere il display. Questo progetto è guidato da Kevin Lynch, che ha già una vasta esperienza lavorativa, avendo contribuito sia all’Apple Watch che all’iniziativa non riuscita della società relativa a un’auto elettrica.

Oltre al dispositivo robotico, il team sta esplorando soluzioni più avanzate, come un “robot mobile capace di seguire gli utenti all’interno delle loro abitazioni”. L’ambizione di tali progetti evidenzia l’interesse di Apple a puntare su tecnologie innovative che uniscano hardware e intelligenza artificiale, un passo significativo in un mercato sempre più competitivo.

Unificazione delle squadre e assegnazione delle competenze

Accanto al team di robotica gestito da Giannandrea, Apple vanta un ulteriore gruppo focalizzato su “robotica e tecnologie per la casa intelligente”, guidato da Brian Lynch e Matt Costello. Quest’ultimo gruppo era già sotto la supervisione di Ternus. Camminando verso una razionalizzazione delle competenze, il trasferimento delle responsabilità di Giannandrea verso Ternus ha permesso di concentrare entrambe le squadre sotto un unico leader, facilitando la collaborazione e l’ottimizzazione delle strategie futuristiche del gigante della tecnologia.

In questo movimento, Ternus non solo acquisisce il controllo sui team di robotica, ma anche su gruppi chiave che operano su sistemi operativi di intelligenza artificiale e algoritmi, aree che normalmente non rientrano sotto la sua direzione. Sebbene Ternus ha brevemente supervisionato l’unità software del Vision Pro, questa è ora passata a Rockwell, segnalando cambiamenti significativi nelle gerarchie interne e nella governance dei progetti di sviluppo.

Prospettive future per Giannandrea e il settore di AI

Nonostante i cambiamenti di leadership e la riconfigurazione delle responsabilità, Giannandrea non ha comunicato al proprio team l’intenzione di lasciare l’azienda. Tuttavia, il continuo spostamento delle sue funzioni ha portato a speculazioni sul suo futuro all’interno di Apple. Il consolidamento delle squadre di intelligenza artificiale, otto anni dopo il loro raggruppamento in un’unica entità durante l’assunzione di Giannandrea, fa presagire una possibile scissione del team di AI e machine learning, sollevando interrogativi sulla direzione futura delle tecnologie di intelligenza artificiale in Apple.

Questo scenario complesso rivela come Apple si stia adattando alle sfide del mercato e come miri a mantenere la propria posizione di leader nel settore tecnologico globale, affrontando le nuove esigenze degli utenti e della concorrenza.