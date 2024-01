iOS 17.3, ormai ci siamo: ecco quando sarà ufficiale

Apple sta lavorando a un nuovo aggiornamento iOS 17.3 e finora ha distribuito tre beta a sviluppatori e beta tester pubblici. L’aggiornamento non è così ampio come il precedente aggiornamento iOS 17.2 in termini di nuove funzionalità, pertanto il periodo di test non sarà così lungo: molto probabilmente il nuovo update verrà lanciato prima della fine di gennaio.

La Mela dovrebbe rilasciare il nuovo aggiornamento il 22 o il 23, pertanto possiamo aspettarci di vedere la versione candidata al rilascio dell’aggiornamento iOS 17.3 il 15 gennaio, seguita dal lancio.

Apple potrebbe anche rilasciare iOS 17.3 nella settimana del 29, ma in quei giorni è prevista l’uscita di visionOS e delle cuffie Vision Pro. Apple a volte collega insieme gli aggiornamenti delle versioni software, ma dato che in questo caso si tratta di un sistema operativo completamente nuovo è improbabile che ‌visionOS‌ sia accompagnato da altri aggiornamenti.

L’ultimo nuovo aggiornamento del sistema operativo rilasciato da Apple è stato watchOS nel 2015. watchOS è stato rilasciato ufficialmente venerdì 24 aprile 2015, lo stesso giorno in cui sono stati lanciati i primi modelli di Apple Watch.

Apple lo scorso anno ha rilasciato iOS 16.3 il 23 gennaio e nel 2022 Apple ha rilasciato iOS 15.3 il 26 gennaio: una data di lancio del 22 gennaio per iOS 17.3 sarebbe pertanto in linea con le tempistiche di rilascio precedenti della Mela.

La principale novità di iOS 17.3 è la protezione del dispositivo rubato, una funzionalità che impedisce a un ladro che in qualche modo riesce ad accedere sia all’iPhone e al passcode di accedere a informazioni sensibili. Blocca diverse funzionalità dietro una scansione Face ID, impedendo agli eventuali malintenzionati di visualizzare le password del portachiavi iCloud.

iOS 17.3 aggiunge poi le playlist collaborative di Apple Music, una funzionalità originariamente prevista per iOS 17.2. Le playlist collaborative permettono a più persone di contribuire a una playlist ‌Apple Music‌ condivisa.

