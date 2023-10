Come utilizzare il nuovo Spotlight di iOS 17

Proprio come ha fatto per iOS 16, Apple ha nuovamente colto l’occasione per modificare Spotlight per apportare piccole ma perfette aggiunte per il nuovo iOS 17. Ecco come utilizzarlo.

Su Mac, Spotlight viene facilmente eclissato da alternative di terze parti come Alfred 5, LaunchBar 6 o ora il nuovo Raycast. Ma su iOS regna incontrastato, come una parte del sistema per la quale non potresti a un’alternativa.

Con iOS 16, gli sviluppatori Apple hanno aggiunto un nuovo metodo per accedere a Spotlight. Oltre al familiare scorrimento verso il basso dal centro dello schermo, da non confondere con lo scorrimento verso il basso dall’alto e l’accesso al Centro di controllo, puoi anche toccare un apposito pulsante.

Ogni home page dell’iPhone ha un piccolo pulsante contrassegnato con Cerca nella parte inferiore dello schermo. Potrebbe creare confusione, però, perché è lo stesso pulsante che ti consente di passare alla home page senza scorrere.

Apple non lo ha migliorato, ma ha apportato alcune modifiche a ciò che vedi quando lo tocchi o scorri per visualizzare Spotlight.

Come utilizzare Spotlight in iOS 17: modifiche visive

Quando inizi a cercare qualcosa con Spotlight, inizia da subito a restituirti risultati corrispondenti, proprio come ha sempre fatto. Ora però, se è presente un’icona correlata, ad esempio quella di un’app che stai cercando, verrà visualizzata prima.

In questo contesto poi, a seconda dell’occasione, non vengono presentate icone specifiche di un’app. Per alcune parole chiave, per esempio Spotlight può proporre dei suggerimenti di ricerca attraverso Safari.

Se invece l’icona accanto ai suggerimenti è una lente di ingrandimento, toccandola ti porterà a una nuova ricerca Spotlight.

Le funzioni migliorate

Esiste un bug raro e non riconosciuto in iOS per cui la ricerca di un’app non potrebbe non portare a risultati corretti, anche quando questa è regolarmente sul tuo iPhone. Questo può costituire un problema che, prima o poi, verrà comunque risolto da Apple.

Tuttavia, se per te funziona come per la stragrande maggioranza degli utenti iPhone, la ricerca è diventata ancora più utile.

Se cerchi la parola foto, ad esempio, ti verrà mostrata l’app Foto nella parte superiore dello schermo, ciò che Apple chiama Top Hit.

Ma farà anche di più. Accanto all’app Foto sarà presente un’icona per gli album principali dell’app, utile per un accesso più rapido agli stessi.

Apple questa novità di SPotlight come in grado di mostrare “in modo intelligente i collegamenti alle app, preparandoti per l’azione successiva“.

Le nuove funzioni

Spotlight per iOS 17, però, va ben oltre.

Questo strumento, infatti, è ora in grado di analizzare ciò che stai digitando e, invece di limitarsi ad esso, agirà in modo molto più “smart” offrendo azioni in contesto.

Quindi, per esempio, iniziando a digitare un giorno o una data, Spotlight ora ti offrirà immediatamente di creare un evento del calendario per te.

Oppure, se digiti la parola musica, ti proporrà di produrre eventuali brani presenti sul dispositivo, oppure una scorciatoia per eseguire app come Shazam.

Nessuno di questi è un cambiamento enorme, ma ognuno di essi rende Spotlight leggermente migliore rispetto al passato. A dispetto delle già citate alternative (come Alfred o simili) Apple ha reso, ancora una volta, la sua soluzione interna come la migliore per la maggior parte degli utenti.