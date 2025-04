Le nuove immagini dell’iPhone 17 Air: lo smartphone più sottile del mercato

Un video recentemente diffuso svela i dettagli sui mock-up della nuova serie iPhone 17, rivelando come il modello Air si differenzierà dai suoi predecessori, soprattutto per la sua straordinaria sottigliezza. Questo atteso arrivo nel panorama della telefonia mobile coincide con l’attesa per il Samsung Galaxy S25 Edge, creando una competizione accesa tra i giganti tecnologici.

L’aspetto innovativo dell’iPhone 17 Air

Il video, condiviso dal noto youtuber Lewis Hilsenteger sul canale Unbox Therapy, presenta due modelli in anteprima dell’iPhone 17 Air. Hilsenteger non nasconde la sua sorpresa non appena tiene uno di questi mock-up in mano. La reazione del creatore di contenuti è dettata dalla sua incredibile sottigliezza: il nuovo iPhone Air è descritto come se avesse la metà dello spessore rispetto agli altri modelli della linea. Misurato in un punto specifico, il prototipo mostra uno spessore di circa 5.65 mm, nettamente inferiore rispetto agli attuali smartphone di fascia alta.

In contrasto, il modello Pro Max sembra avere uno spessore di circa 8.75 mm, il che rende l’iPhone 17 Air molto concorrenziale nel segmento degli smartphone super-sottili. Con uno spessore di 5.65 mm, il nuovo dispositivo appare addirittura più leggero rispetto a quanto si prevede per il Galaxy S25 Edge, il quale potrebbe raggiungere uno spessore di 5.84 mm.

Confronto tra modelli: iPhone 17 Air vs. le altre varianti

Osservando i mock-up, emerge chiaramente che l’iPhone 17 Air risulta più alto del modello base, ma leggermente più compatto rispetto al Pro Max. Questo design sembra mirare a catturare l’attenzione degli utenti in cerca di un dispositivo estetico e facile da maneggiare. Inoltre, oltre alle immagini del modello blu, Sonny Dickson ha condiviso su X alcune immagini di mock-up neri, che appaiono più rifiniti rispetto ai blu mostrati nel video di Hilsenteger. Queste variazioni di colore potrebbero suggerire diverse opzioni di mercato al momento del lancio.

La leggerezza e la sottigliezza dell’iPhone 17 Air non rappresentano solo un vantaggio estetico, ma pongono Apple in una posizione favorevole nel competitivo settore degli smartphone. Come anticipato, il Galaxy Z Fold 6 rappresenta un interessante confronto: aperto, il Z Fold misura circa 5.6 mm, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Attesa e concorrenza: verso il lancio dell’iPhone 17 Air

Nonostante l’attesa per l’iPhone 17 Air possa sembrare lunga, il lancio del Galaxy S25 Edge potrebbe avvenire prima, con rumors che parlano di una presentazione globale programmata per il 30 maggio 2025. Questo potrebbe accrescere l’interesse verso l’iPhone 17, soprattutto perché molti utenti stanno già iniziando ad esprimere le loro preferenze. L’uscita del nuovo smartphone di Apple, dunque, si preannuncia come un evento importante, capace di canalizzare l’attenzione di appassionati e critici.

Mentre ci prepariamo a scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo dispositivo, resta chiaro che la sfida tra Apple e Samsung si intensificherà nei prossimi mesi, con entrambi i marchi pronti a sfidarsi con prodotti innovativi e all’avanguardia.