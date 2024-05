Pixel 8a e Pixel Tablet: ciò che sappiamo sui nuovi gioiellini Google

Stai sentendo parlare di Pixel 8a e Pixel Tablet? Google ha recentemente svelato due nuovi prodotti che rappresentano un vero passo avanti nel mondo della tecnologia! Caratterizzati da prestazioni eccezionali, design innovativo e funzionalità avanzate, questi dispositivi promettono di offrire un'esperienza digitale senza precedenti. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche dei due nuovi gioiellini Google!

Dai anche un’occhiata alla nostra guida ai segreti di Pixel 8 e Pixel 8 Pro!

Pixel 8a: uno smartphone colorato, potente e con IA

Pixel 8a è il nuovo smartphone di Google progettato per gli appassionati di tecnologia. Dotato di una fotocamera Pixel che cattura immagini straordinarie e alimentato dall'intelligenza artificiale di Google, Pixel 8a offrirà prestazioni sorprendenti pensate per gli utenti più esigenti. Il suo design resistente, con telaio in metallo e una special camera bar, lo rende il telefono della serie A più durevole mai realizzato da Google. Inoltre, grazie alla protezione IP67, può resistere all'acqua e alla polvere, mentre il display Actua resistente ai graffi assicura un’ottima durata nel tempo.

Con il processore Tensor G3, lo stesso presente nei modelli Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Pixel 8a è veloce, efficiente e ricco di funzionalità avanzate. La fotocamera Pixel consente di scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce, mentre l'intelligenza artificiale di Google offre assistenza per una maggiore produttività. Inoltre, con 7 anni di aggiornamenti di sicurezza, OS e Feature Drop, Pixel 8a è progettato per migliorare nel tempo, garantendo la massima sicurezza e funzionalità.

Pixel Tablet: il nuovo tablet di Google

Insieme a Pixel 8a, Google presenta anche Pixel Tablet. Dotato del chip Google Tensor G2 integrato e del chip di sicurezza Titan M23, il tablet di Google offre prestazioni avanzate e una protezione affidabile. Il design elegante e resistente, caratterizzato da materiali di alta qualità e una base di ricarica con altoparlante, lo rende perfetto per l'intrattenimento domestico. Grazie alla modalità Hub, Pixel Tablet può essere utilizzato come smart display per controllare i dispositivi domestici intelligenti e offrire assistenza vocale tramite Google Assistant.

Con uno schermo da 11 pollici e la Google TV integrata, Pixel Tablet offrirà un'esperienza di visione eccezionale, mentre le videochiamate chiare e nitide grazie alla tecnologia Google Tensor G2 assicurano una comunicazione senza problemi. Con accessori personalizzati e la possibilità di condividere rapidamente contenuti tra dispositivi Pixel, Pixel Tablet sarà il dispositivo ideale da abbinare al nuovo Pixel 8a.

Insomma, Pixel 8a e Pixel Tablet rappresentano l'ultima frontiera della tecnologia Google: offriranno prestazioni eccezionali, design innovativo e funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza digitale degli utenti Google.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 14 maggio 2024.