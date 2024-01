I 3 pericoli principali per il tuo BIOS

Il BIOS del tuo computer gioca un ruolo cruciale nel suo funzionamento, quasi come se fosse l’anima stessa del dispositivo.

Senza il BIOS installato e attivo, il sistema operativo del PC non può comunicare con l’hardware collegato, rendendone impossibile anche solo l’avvio. Dato che questo è un elemento così importante, vale la pena sapere se e come può danneggiarsi e quali sono i segnali di un eventuale malfunzionamento.

Sebbene i PC siano realizzati in modo che il BIOS sia poco raggiungibile, evitando interventi maldestri da parte dell’utente o intromissioni esterne, resta comunque a rischio danneggiamento.

Cosa succede se il tuo BIOS viene danneggiato?

I sintomi di un BIOS guasto sono diversi e, come vedremo, colpiscono il computer sotto diversi aspetti. Potenziali segnali di corruzione o di danni possono essere:

Mancato avvio del sistema operativo ;

; Frequenti schermate blu della morte (note come BSOD );

(note come ); Spegnimenti immotivati e frequenti del PC ;

; Messaggi di errore.

I problemi causati da un BIOS corrotto influiscono sul POST del tuo computer. Il Power On Self Test (POST) è un processo di avvio eseguito dal PC per valutare la diagnostica dei sistemi base della macchina

Poco prima dell’avvio del sistema operativo avviene il POST. Senza questo processo, non sarà possibile verificare la presenza di problemi nei componenti del PC e l’avvio del sistema operativo verrà bloccato.

Quali sono le cause della corruzione del BIOS?

Le impostazioni del firmware del BIOS sono memorizzate nel CMOS, un piccolo chip che si trova su ogni scheda madre. Problemi con il CMOS possono portare a problemi con il BIOS, quindi è importante notare che questi due elementi sono direttamente collegati.

A livello di cause vere e proprie, ecco le che rappresentano la pressoché totalità dei casi.

Virus e malware

Virus e malware non colpiscono solo i comuni software sul tuo computer; possono anche influenzare l’hardware. Alcuni malware possono nascondersi nel firmware del BIOS e sono progettati specificamente per causare problemi di avvio dopo l’infezione (noti come bootkit persistente o infezione da rookit).

Prendiamo ad esempio il famigerato virus Windows Chernobyl. Questo è stato il primo virus a colpire specificamente i componenti hardware, emergendo alla fine degli anni ’90. Sovrascrivendo funzioni cruciali e corrompendo il BIOS, il virus in questione ha causato problemi critici nei PC infetti.

I virus basati sul BIOS sono spesso progettati per colpire il bootloader del PC, il software che carica il sistema operativo all’avvio. I malware e i bootkit basati sul BIOS sono progettati per essere più difficili da rilevare, come MoonBounce, ma è importante notare che agenti malevoli creati per infettare il BIOS sono piuttosto rari.

Sbalzi di tensione

Gli sbalzi di tensione possono causare numerosi problemi al PC, inclusi guasti del BIOS. Questi possono durare meno di un secondo, ma possono causare molti danni a un computer.

Se l’alimentazione del PC viene interrotta in qualche modo, può verificarsi uno sbalzo di tensione, in cui una quantità eccessiva di elettricità passa attraverso il dispositivo. Ciò può danneggiare componenti essenziali, incluso il BIOS.

Tuttavia, è importante notare che il danneggiamento di questa componente tramite un aumento di tensione probabilmente si verificherà solo se l’aumento avviene durante un aggiornamento del BIOS.

Aggiornamento del BIOS non riuscito

Poiché il BIOS è un firmware e non un hardware, può essere aggiornato per migliorare le prestazioni. L’esecuzione di un aggiornamento del BIOS può rimuovere bug, migliorare la sicurezza e la stabilità e aumentare la compatibilità con nuovo hardware.

Se il tuo BIOS è in fase di aggiornamento, ma il processo fallisce, può portare a un danneggiamento irreversibile del firmware. Un aggiornamento non riuscito può essere causato più comunemente da un’interruzione di corrente o da un sovraccarico (come già illustrato), ma anche altri fattori, incluso l’errore umano, possono causare questo tipo di disastro.

Proteggi il tuo BIOS

Il BIOS di un computer è, senza ombra di dubbio, una delle componenti più delicate.

Proprio per questo motivo, dovresti utilizzare un gruppo di continuità a batteria o un altro strumento simile. È importante essere consapevoli di come il BIOS può essere danneggiato e di come va protetto in tutti i modi possibili.