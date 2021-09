Che cos’è un aggiornamento del firmware e perché è così importante?

Se non sei totalmente digiuno di tecnologia, probabilmente avrai già sentito parlare di un eventuale aggiornamento del firmware, una procedura consigliata per risolvere un gran numero di problemi sui computer. Di fatto, qualunque periferica o componente hardware piuttosto complessa ha a che fare con i firmware.

In pochi però, sanno realmente cosa sia il firmware e perché gli aggiornamenti dello stesso possono essere risolutivi in molti casi. In questo articolo andremo ad approfondire proprio queste tematiche.

Cos’è il firmware?

Cominciamo con il definire il termine firmware. In parole povere, è un software incorporato in un componente hardware.

Il firmware è costituito da programmi scritti dagli sviluppatori di software per far funzionare i dispositivi hardware. Se il firmware è assente, la maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzati quotidianamente dalle persone non sarebbe in grado di funzionare.

Questi piccoli ma essenziali software, sono generalmente installati nel dispositivo ancora prima del loro acquisto ma, con il passare del tempo, possono necessitare di aggiornamenti per funzionare correttamente.

Che cos’è l’aggiornamento del firmware?

Un aggiornamento del firmware è necessario quanto un aggiornamento del software che utilizzi abitualmente sui tuoi dispositivi elettronici. I produttori di hardware creano firmware aggiornati e migliori costantemente: gli aggiornamenti aggiungono o riscrivono il software esistente sul dispositivo, il tutto per incrementare l’efficienza della componente in questione e correggere bug scoperti nel corso dei mesi.

Gli update del firmware dipendono dal dispositivo. Questi possono verificarsi raramente (una volta ogni anno) o più frequentemente, soprattutto per i dispositivi che sono spesso connessi a Internet o per quelli che richiedono maggiori aggiornamenti per motivi di sicurezza.

Tra le componenti che ricevono questo tipo di aggiornamento più frequentemente figurano:

Router ;

; Stampanti ;

; Modem;

Periferiche collegate tramite USB (mouse, tastiera e simili) ;

(mouse, tastiera e simili) Telecamere;

Dispositivi di streaming.

Perché questi aggiornamenti sono così importanti?

Mantenere i firmware costantemente aggiornati è davvero così importante? Vista la natura delle modifiche apportate al software dei dispositivi,lato tecnico, in ottica risoluzione bug o per riparare eventuali falle legate alla sicurezza l’aggiornamento è già di per sé utilissimo.

In molti casi però, vengono aggiunte anche funzioni aggiuntive che i produttori hanno sviluppato nelle settimane successive al lancio. In alcuni casi, questi aggiornamenti influenzano positivamente anche le prestazioni stesse del dispositivo in uso, migliorando complessivamente l’esperienza di utilizzo.

Firmware e schede madri

Esistono molti tipi di firmware. Il modo in cui viene sviluppato il firmware varia a seconda della tipologia di dispositivo trattato, sia esso smartphone, router, computer o qualunque altro tipo di prodotto.

Quando si parla di firmware però, le schede madri assumono un valore specifico notevole. In questa ottica infatti, esistono due distinte categorie di firmware con cui si può avere a che fare: BIOS e EFI/UEFI.

BIOS

Il BIOS (basic input/output system) è parte integrante di qualsiasi computer che interagisce con l’hardware e verifica eventuali errori sconosciuti.

Il compito del BIOS è gestire i componenti dell’hardware del computer e garantire che questi componenti funzionino correttamente. Il BIOS sta diventando sempre più obsoleto in quanto non supporta più le moderne tecnologie.

EFI

EFI (Extensible Firmware Interface) è una specifica del protocollo software per la nuova generazione dei firmware di sistema, con il compito di comunicare tra il sistema operativo e il firmware di sistema. EFI è indicato anche come Unified Extensible Firmware Interface o UEFI.

Come aggiornare il firmware?

Assicurati di seguire le istruzioni del produttore durante l’installazione di qualsiasi firmware, poiché aiuta a evitare di applicare l’aggiornamento sbagliato al tuo dispositivo.

In caso contrario, l’aggiornamento del firmware sovrascriverà il vecchio codice con il nuovo programma che potrebbe essere incompatibile con il modello del tuo dispositivo. L’installazione dell’aggiornamento del firmware errato potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo e, nel peggiore dei casi, danneggiarlo. Quindi effettua gli aggiornamenti con cautela.

Nonostante ciò, questa pratica è essenziale per migliorare il tuo hardware. Gli aggiornamenti del firmware aiutano ad applicare le modifiche ai dispositivi. I bug vengono corretti, vengono introdotte nuove funzionalità e vengono apportate altre importanti modifiche con gli aggiornamenti del firmware.

I diversi tipi di firmware (EFI e BIOS per la scheda madre del PC o del laptop) offrono soluzioni diverse per determinare il funzionamento dei dispositivi hardware.

Fonte makeuseof.com