Beep del BIOS: guida a come interpretare e risolvere gli errori hardware

Quel temuto momento: premi il tasto di accensione del tuo PC, ma invece del solito suono di avvio, senti solo una serie di beep (o bip) provenire dalla scheda madre e vedi uno schermo nero. Panico? Comprensibile! È una situazione frustrante che fa subito pensare al peggio con un grave errore hardware che ha mandato KO il tuo computer.

In questo approfondimento cerchiamo di capire i beep del BIOS, come funzionano e soprattutto a riconoscere i codici di errore e come risolvere gli errori hardware dei PC fissi / PC desktop andando ad interpretare i beep emessi della scheda madre all’avvio del computer.

In questa guida cercheremo di capire come risolvere gli errori del BIOS e del PC che non si accende.

Mi è successo tante volte, soprattutto quando lavoravo in un negozio di PC dove questi problemi erano all’ordine del giorno. Dopo aver premuto il tasto di accensione, il mio fidato PC fisso ha iniziato ad emettere 3 beep dalla scheda madre, lo schermo è rimasto nero e il computer ha iniziato a riavviarsi da solo. Per un attimo, confesso, mi sono seriamente preoccupato. Poi ho ricordato i bei tempi di quando da giovane lavoravo in un negozio di PC ed ho deciso di affrontare il problema con calma e con un approccio logico, quasi “matematico”.

Uno dei momenti peggiori della vita di un amante dei computer è quando, una volta premuto il tasto di accensione, ci si ritrova di fronte ad uno schermo nero, una scheda madre che emette beep (bip) ed un PC che non vuole saperne di avviarsi. Il problema dei bip della scheda madre si presenta con poca frequenza ma regala attimi di puro terrore agli utenti.

La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, questi beep del BIOS non sono la fine del mondo. Sono veri e propri “codici d’errore” che il tuo computer sta cercando di comunicarti per segnalare esattamente cosa non funziona. Ignorarli è impossibile, capirli è il primo passo per risolvere l’errore e far ripartire il tuo PC che non si accende. In questa guida completa, ti spiegheremo il significato di questi beep, come identificarli e, soprattutto, come risolvere gli errori più comuni della scheda madre.

Il primo consiglio che viene solitamente dato è quello di andare su internet, o sul manuale del produttore, a cercare il codice dell’errore corrispondente ai beep che sentiamo in sottofondo provenire dal cuore del nostro PC. E qui parte l’ansia. Cercare questi problemi su internet equivale a cercare i sintomi di una malattia, si finisce sempre per avere il cancro.

Spesso e per fortuna i beep della scheda madre sono risolvibili senza troppi problemi. Salvo alcuni casi di guasto in cui bisognerà mettere mano al portafoglio. Ma procediamo con ordine.

Cos’è il BIOS (o UEFI) del PC e perché “parla” con i Beep?

Partiamo dalle basi. Prima che il tuo sistema operativo (come Windows o Linux) si carichi, il computer esegue un programma fondamentale chiamato BIOS (Basic Input Output System) o, nei sistemi più moderni, UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Immagina il BIOS/UEFI come il “direttore d’orchestra” del tuo PC: è il primo software che si avvia all’accensione e ha il compito critico di inizializzare e testare tutto l’hardware collegato alla scheda madre (CPU, RAM, scheda video, dischi, ecc.) prima di passare il controllo al sistema operativo.

Questo processo di verifica iniziale si chiama POST (Power On Self Test). Ogni volta che accendi il PC, il BIOS/UEFI esegue una serie rapida di controlli automatici:

Verifica l’alimentazione

Controlla la CPU (processore)

Testa la memoria RAM

Verifica la scheda video

Controlla il BIOS/UEFI stesso

Verifica il chip CMOS e le sue impostazioni

Esegue altri test sui dispositivi di input/output

Se durante questo “check-up” preliminare tutto fila liscio, la maggior parte dei PC emette un singolo, breve beep. Questo è il suono che vuoi sentire! Significa che il POST è superato e che l’hardware principale è pronto.

Se, invece, il POST rileva un problema o un’anomalia in uno dei componenti hardware, il BIOS/UEFI non può procedere con l’avvio normale. A questo punto, per “segnalare” il problema (visto che spesso lo schermo non funziona ancora o non può visualizzare messaggi), il BIOS emette una sequenza specifica di beep (i famosi Beep Codes). Ogni sequenza di beep (numero, lunghezza, pause) corrisponde a un codice d’errore che indica il componente specifico o il tipo di problema rilevato sulla scheda madre o nell’hardware connesso.

È fondamentale capire che molte volte questi errori segnalati dai beep non indicano un guasto definitivo del componente, ma magari solo un cattivo contatto, un problema di configurazione nel BIOS stesso o, incredibile ma vero, la presenza eccessiva di polvere!

Nel caso in cui tutto sia settato correttamente all’avvio del PC verrà riprodotto un unico e breve beep. Questo beep code singolo e corto sta ad indicare che la configurazione hardware del pc fisso è correttamente funzionante. Significa quindi che ogni componente (RAM, scheda video, scheda madre, CMOS, processore, tastiera) è al suo posto, connesso correttamente e pronto all’utilizzo.

Piccala precisazione: Con l’acronimo BIOS ci si riferisce sia al firmware che al chip che lo contiene.

Ma cos’è di fatto il BIOS?

Possiamo cercare di spiegare il BIOS definendolo come una ROM (memoria di sola lettura) all’interno della quale è stato installato un software basilare che permette al sistema operativo, e ai vari programmi su di esso installati, di accedere alle componenti hardware del PC connesse alla scheda madre.

La memoria di sola solitamente utilizzate è una EEPROM o una Flash ROM che viene posizionata all’interno di uno zoccolo dedicato sulla motherboard. La memoria non è a tutti gli effetti di sola lettura in quanto il BIOS può essere aggiornato con l’utilizzo di programmi specifici. Tali programmi sono sviluppati proprio per tale scopo dai produttori hardware.

Le impostazioni del BIOS possono essere modificate dall’utente entrando nell’apposito menù all’avvio del computer. Per questo motivo sulla scheda madre è presente una batteria tampone, questa viene utilizzata per mantenere una costante alimentazione al BIOS stesso. Nel caso in cui tale batteria, presente sulla scheda madre, si scarichi si va incontro all’errore “Cmos Checksum Error” ed alla perdita di ora e date corrette.

Computer Non Si Avvia? Primo Passo: Non Farti Prendere dal Panico (e Controlla la Polvere!)

Quando il tuo PC non si accende e senti i beep della scheda madre, la reazione istintiva è il panico. È un po’ come cercare i sintomi su Google quando ti senti male… finisci sempre per pensare al peggio! Ma come dicevamo, molti errori hardware segnalati dai beep sono risolvibili con semplici passaggi, senza dover subito pensare a costose sostituzioni.

Prima di smontare mezzo computer, segui questi passaggi fondamentali:

Ascolta Attentamente i Beep: Quanti sono? Sono lunghi o corti? C’è una pausa tra di loro? Cerca di memorizzare o annotare la sequenza esatta. Questa è la chiave per identificare il codice d’errore del BIOS. Spegni e Scollega Tutto: Assicurati che il computer sia spento, l’interruttore sull’alimentatore sia su OFF e che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa a muro. La sicurezza prima di tutto! Apri il Case e… Guarda Dentro! Sembra banale, ma una volta aperto il pannello laterale, dai un’occhiata generale. Ci sono cavi staccati? Componenti visibilmente danneggiati? E soprattutto… quanta polvere c’è? Pulisci Dalla Polvere: La polvere è nemica giurata dell’elettronica! Si accumula, crea isolamento termico e può causare falsi contatti. Munisciti di una bomboletta d’aria compressa (o un compressore a bassa pressione) e pulisci delicatamente l’interno del case, soffiando via la polvere da ventole, dissipatori e soprattutto dai connettori e dagli slot sulla scheda madre (RAM, scheda video, ecc.). Fai attenzione a non far girare le ventole troppo velocemente mentre le pulisci. Consiglio extra: Evita l’aspirapolvere tradizionale all’interno del PC, può creare cariche elettrostatiche dannose. Controlla i Collegamenti: Con il PC pulito, verifica che tutti i cavi di alimentazione siano ben inseriti (quelli sulla scheda madre, sulla scheda video, sui dischi) e che le schede (RAM, scheda video, altre schede di espansione) siano ben salde nei loro slot. A volte, basta spingerle delicatamente per assicurarsi che facciano contatto. Riprova ad Avviare: Chiudi il case, ricollega cavo di alimentazione, monitor, tastiera e mouse. Prova ad accendere il PC. Hai risolto? Fantastico! Una buona pulizia e un controllo dei cavi spesso fanno miracoli.

Il PC Emette Ancora Beep? Identifichiamo il Codice d’Errore del BIOS

Nel caso in cui la pulizia del PC ed il riposizionamento dei componenti non sia servito sarà necessario andare più a fondo. In caso di guasto hardware è il momento di capire esattamente cosa significano quei beep. Il codice d’errore varia a seconda del produttore del BIOS/UEFI installato sulla tua scheda madre.

Come identificare il tipo di BIOS/UEFI della tua scheda madre

Arrivato a questo punto è necessario andare ad approfondire quale BIOS monta la tua scheda madre. Per farlo hai alcune alternative:

Sul manuale della scheda madre: È la fonte più affidabile. Cerca il modello della tua scheda madre e consulta il manuale per trovare il produttore del BIOS e la lista dei codici beep.

È la fonte più affidabile. Cerca il modello della tua scheda madre e consulta il manuale per trovare il produttore del BIOS e la lista dei codici beep. Sulla scheda madre stessa: A volte, il nome del produttore del chip BIOS (AMI, Phoenix, ecc.) è stampato direttamente sul chip saldato sulla scheda madre.

A volte, il nome del produttore del chip BIOS (AMI, Phoenix, ecc.) è stampato direttamente sul chip saldato sulla scheda madre. Durante l’avvio (se riesci a vedere qualcosa): Se il PC arriva almeno a mostrare qualcosa sullo schermo per un attimo, potresti vedere il nome del produttore del BIOS all’inizio. I più comuni sono AMI, Phoenix, Award, IBM.

Se il PC arriva almeno a mostrare qualcosa sullo schermo per un attimo, potresti vedere il nome del produttore del BIOS all’inizio. I più comuni sono AMI, Phoenix, Award, IBM. Tramite software (se il PC si avvia a volte o in modalità provvisoria): Puoi usare utility di sistema o di terze parti per identificare il produttore e la versione del tuo BIOS/UEFI.

Una volta identificato il produttore del tuo BIOS, consulta le tabelle qui sotto per interpretare la sequenza di beep che senti. Attenzione: queste tabelle sono indicative. Il manuale specifico della tua scheda madre è sempre la fonte più precisa, poiché i produttori possono personalizzare i codici. Essendo il bip della scheda diverso da Bios a Bios è importante capire quale è in uso sul nostro PC.

Ricorda: Per poter accedere al BIOS al momento dell’accensione del PC devi premere il tasto CANC poco dopo la pressione del tasto di accensione.

Tabella, spiegazione ed interpretazione dei beep de vari BIOS e della scheda madre

Una volta che hai identificato il produttore del tuo BIOS (o UEFI, anche se i sistemi UEFI usano meno beep e più codici a schermo o LED diagnostici) e hai contato i beep dalla tua scheda madre, consulta le tabelle seguenti per capire cosa significa quel codice d’errore. Ricorda di distinguere tra beep corti e lunghi e di notare eventuali pause.

Codici d’errore BIOS AMI

1 beep breve: Normal POST – sistema ok

2 beep brevi: Controllare il messaggio d’errore sullo scermo video, se non dovesse apparire nulla probabilmente c’è un problema di parità nei primi 64K della memoria. Verificare l’alloggiamento dei moduli o alternarli

3 beep brevi: Di solito identico al punto 2

4 beep brevi: Di solito identico al punto 2, potrebbe anche essere un errore del timer della scheda madre

5 beep brevi: Problema alla scheda madre. Verificare l’alloggiamento dei banchi di memoria o rimpiazzare la cpu oppure la scheda madre

6 beep brevi: Problema alla tastiera o al controller della tastiera

7 beep brevi: Guasto alla cpu. Rimpiazzare la cpu o la scheda madre

8 beep brevi: Problema alla scheda video

9 beep brevi: Corruzione del bios. Resettarlo (togilendo la batteria tampone per alcuni minuti) o sostituirlo

10 beep brevi: Problema ai chip correlati al CMOS. Rimpiazzarli oppure sostituire la batteria tampone o sostituire la scheda madre

11 beep brevi: Problema alla memoria cache

1 beep lungo, 3 brevi: Malfunzionamento della memoria. Verificare l’alloggiamento dei banchi

1 beep lungo, 8 brevi: Display test fallito. Verificare l’alloggiamento della scheda video.

Codici d’errore BIOS Phoenix

Questa tipologia di bios riproduce tre set di beep con un breve intervallo. ad esempio, 1 – pausa – 1 – pausa – 3 – pausa. Legenda: il trattino “-” indica la pausa.

1-1-3: Impossibile leggere le informazioni del CMOS. Sostituire la scheda madre

1-1-4: Sostituire il bios

1-2-1: Problema al timer chip. Sostituire la scheda madre

1-2-2: Problema alla scheda madre

1-2-3: Problema alla scheda madre

1-3-1: Sostituire la scheda madre

1-3-3: Sostituire la scheda madre

1-3-4: Problema alla scheda madre

1-4-1: Problema alla scheda madre

1-4-2: Errore in uno o più banchi di memoria

2-_-_: Qualsiasi combinazione di beep dopo il due riguarda problemi alla memoria

3-1-_: Un chip della scheda madre è guasto. Sostituire la scheda madre

3-2-4: Uno dei chip dedicati alla tastiera è guasto

3-3-4: Non viene rilevata la scheda video

3-4-_: Sostituire la scheda video

4-2-1: Un chip della scheda madre è guasto. Sostituirla

4-2-2: Verificare eventuali problemi alla tastiera. In caso contrario, il problema è della scheda madre

4-2-3: Lo stesso del 4-2-2

4-2-4: Problema ad una scheda. Toglierle ad una ad una per individuare la colpevole

4-3-1: Sostituire la scheda madre

4-3-2: Vedere 4-3-1

4-3-3: Vedere 4-3-1

4-3-4: Errore dell’orologio. Sostituire la batteria tampone o l’alimentatore

4-4-1: Problema alla porta seriale. Verificare l’alloggiamento oppure rimuoverla o disabilitarla se integrata

4-4-2: Come il 4-4-1 ma relativo alla porta parallela

4-4-3: Problema del coprocessore matematico. Eseguire un programma di test per verifica. Se necessario, disabilitarlo o sostituirlo

1-1-2 deboli: Problemi alla scheda madre

1-1-3 deboli: Problema all’Extended CMOS RAM. Sostituire la batteria tampone

Codici d’errore BIOS Award

1 beep lungo: Errore della memoria

1 beep lungo ripetuto: Problema alla memoria (necessita di almeno due moduli ECC)

1 beep lungo continuo: Problema alla memoria o alla scheda video

1 beep lungo, 2 brevi: Problema alla scheda video

1 beep lungo, 3 brevi: Errore della scheda video

Codici d’errore standard BIOS IBM

1 beep breve: Normal POST – sistema ok

2 beep brevi: POST Error – codice errore visualizzato a schermo

Nessun beep: Problema all’alimentatore o alla scheda madre

Beep continui: Problema all’alimentatore, alla scheda madre o alla tastiera

Beep brevi continui: Problema all’alimentatore o alla scheda madre

1 beep lungo, uno breve: Problema alla scheda madre

1 beep lungo, 2 brevi: Problema alla scheda video (MDA, CGA)

1 beep lungo, 3 brevi: Problema alla scheda video (EGA)

3 beep lunghi: 3270 keyboard card

Codici d’errore IBM post diagnostica

100 – 199: Scheda madre

200 – 299: Memoria

300 – 399: Tastiera

400 – 499: Display monocromatico

500 – 599: Display grafico/a colori

600 – 699: Floppy-disk drive

700 – 799: Coprocessore matematico

900 – 999: Porta stampante parallela

1000 – 1099: Alternate Printer Adapter

1100 – 1299: Dispositivo di comunicazione asincrono, adattatore o porta

1300 – 1399: Porta giochi

1400 – 1499: Stampante

1500 – 1599: Dispositivo di comunicazione sincrono, adattatore o porta

1700 – 1799: Hard disk

1800 – 1899: Unità d’espansione (XT)

2000 – 2199: Dispositivo di comunicazione bisincrono

2400 – 2599: Scheda video EGA di sistema (MCA)

3000 – 3199: Adattatore LAN

4800 – 4999: Modem interno

7000 – 7099: Chip BIOS Phoenix

7300 – 7399: 3.5″ Disk Drive

8900 – 8999: Adattatore MIDI

11200 – 11299: Adattatore SCSI

21000 – 21099: Disco fisso SCSI e controller

21500 – 21599: CD-ROM SCSI

Codici d’errore BIOS IBM e Lenovo (Thinkpad)

beep continui – malfunzionamento scheda madre

1 beep – problemi video LCD

1 beep – messaggio “Unable to access boot source” – problemi disco di boot o scheda madre

1 lungo, 2 brevi – problemi scheda video, scheda madrel, video LCD

1 lungo, 4 brevi – batteria scarica

1 beep ogni secondo – batteria scarica

2 brevi beep con codici di errore – problema determinabile dal codice di errore

2 brevi beep – malfunzionamento scheda madre

Codici d’errore BIOS AST

1 breve – malfunzionamento della CPU

2 brevi – malfunzionamento controller della tastiera

3 brevi – malfunzionamento controller della tastiera

4 brevi – malfunzionamento controller della tastiera

5 brevi – malfunzionamento della tastiera

6 brevi – malfunzionamento del chipset della scheda madre

9 brevi – errore di controllo della ROM (sostituire la ROM del BIOS)

10 brevi – malfunzionamento del clock di sistema

11 breve – malfunzionamento della scheda madre

12 brevi – problemi con il CMOS

1 lungo – malfunzionamento controller DMA

1 lungo, 1 breve – malfunzionamento controller DMA

1 lungo, 2 brevi – problemi scheda video

1 lungo, 3 brevi – problemi scheda video

1 lungo, 4 brevi – problemi scheda video

1 lungo, 5 brevi – problemi memoria RAM

1 lungo, 6 brevi – impossibile caricare interrupt in memoria

1 lungo, 7 brevi – problemi scheda video

1 lungo, 8 brevi – problemi memoria video (scheda video)

Codici d’errore BIOS HP e COMPAQ

1 breve – Nessun errore (il sistema funziona correttamente)

1 lungo, 1 breve – problemi ROM del BIOS ROM

2 brevi – errore generale

1 lungo, 2 brevi – errore scheda video

7 beep (1 lungo, 1 breve, 1 lungo, 1 breve, pausa, 1 lungo, 1 breve, 1 breve) – scheda video AGP video

1 beep lungo infinito – errore memoria RAM

1 breve, 2 lungo – problemi con la RAM

Codici d’errore BIOS MYLEX

1 beep – avvio normale (il sistema funziona correttamente)

2 beep – errore scheda video

3 beep – errore controller della tastiera

4 beep – errore controller tastiera

5 beep – errore PIC 0

6 beep – errore PIC 1

7 beep – errore registro DMA

8 beep – errore RAM

9 beep – errore RAM

10 beep – errore RAM

11 beep – problemi controller DMA

12 beep – problemi RAM del CMOS

13 beep – problemi controller DMA

14 beep – problemi batteria CMOS

15 beep – problemi RAM del CMOS

16 beep – problemi ROM del BIOS

Codici d’errore BIOS MYLEX (386)

1 lungo – avvio normale (il sistema funziona correttamente)

2 lungo – problemi scheda video

1 lungo, 1 breve, 1 lungo – errore controller della tastiera

1 lungo, 2 brevi, 1 lungo – problemi controller tastiera errore

1 lungo, 3 brevi, 1 lungo – errore PIC 0

1 lungo 4 brevi, 1 lungo – errore PIC 1

1 lungo, 5 brevi, 1 lungo – errore registro DMA

1 lungo, 6 brevi, 1 lungo – errore RAM

1 lungo, 7 brevi, 1 lungo – errore RAM

1 lungo, 8 brevi, 1 lungo – errore parita’ della RAM

1 lungo, 9 brevi, 1 lungo – errore controller DMA

1 lungo, 10 brevi, 1 lungo – errore RAM del CMOS

1 lungo, 11 breve, 1 lungo – errore controller DMA

1 lungo, 12 brevi, 1 lungo – batteria CMOS

1 lungo, 13 brevi, 1 lungo – errore RAM del CMOS

1 lungo 14 brevi, 1 lungo – errore RAM del BIOS

Codici d’errore BIOS QUADTEL

1 breve – avvio normale (il sistema funziona correttamente)

2 brevi – problemi RAM del CMOS

1 lungo, 2 brevi – problemi scheda video

1 lungo, 3 brevi – problemi controller periferica

Ho Identificato l’Errore dal Beep: Come Risolvere il Problema Hardware?

Ora che sai quale componente o area della scheda madre sta causando l’errore segnalato dai beep del BIOS, puoi agire in modo più mirato per risolvere il problema e far ripartire il tuo PC che non si accende.

Ricorda sempre le precauzioni di sicurezza: PC spento, cavo scollegato, mani pulite e possibilmente scarpe con suola di gomma e/o braccialetto antistatico. La delicatezza è fondamentale, l’hardware è fragile!

Una volta compreso il codice di errore della scheda madre dobbiamo cercare di procedere con ordine e proviamo ad eseguire le seguenti operazioni:

Smontiamo il componente hardware in errore

Puliamo hardware e scheda madre adeguatamente e facendo attenzione a non danneggiarne i componenti

Provate a ricollegare i componenti

Se non ci sono cambiamenti in positivo provate a rimontare il PC senza il componente o provate a sostituire la scheda che causa l’errore.

Se volete fare un ulteriore test prima di procedere alla sostituzione di una parte hardware del computer potete procedere come segue:

Smontate ogni componente connesso alla scheda madre ad esclusione della CPU

Rimontate un pezzo e procedete all’accensione

Verificate se il PC si accende correttamente o se va in errore

Se si accende procedete con l’aggiunta di un altro componente.

Errore dei moduli di memoria RAM

Uno dei componenti a dar maggiori problemi ai PC è la RAM. La RAM potrebbe andare in errore perché guasta ed in questo caso dovrete procedere con la sostituzione.

Se avete più di un modulo di memoria RAM installato sul vostro PC potete provare a staccarne uno alla volta ed avviare il computer per vedere se funziona correttamente. Con questo metodo possiamo capire se il problema è relativo ad uno o più pezzi di RAM e capire se dobbiamo sostituirne solo uno, o più di uno.

Molto spesso per quanto riguarda la RAM basta dare una bella pulita ai contatti, senza toccarli con le mani, o scambiare i moduli di posto per risolvere i problemi.

Se state assemblando il PC ed il componente ad andare in errore è la RAM potreste aver scelto moduli diversi incompatibili fra loro o incompatibili con la scheda madre. Fate anche attenzione alla priorità dei moduli, trovate tutte le indicazioni sul libretto della scheda madre.

Errore della scheda video

Nel caso in cui stiate utilizzando la scheda video integrata e vada in errore le alternative sono due: sostituire la scheda madre o testare una scheda video esterna.

Nel caso in cui sia la scheda video esterna ad andare in errore provate, anzitutto, a riposizionarla dopo aver attentamente pulito i contatti. Nell’ eventualità che questa operazione non basti potete sfruttare la scheda video integrata, dove presente, o sostituire la GPU. Se avete eseguito delle operazioni di overclock della GPU tornate alle impostazioni iniziali.

Errore della tastiera

La tastiera è un componente economico ma fondamentale per il corretto uso del PC. Nel caso in cui il beep codes del BIOS fosse relativo all’errato funzionamento della tastiera provate a ricollegarla o a sostituirla.

Altri errori

Per tutti gli altri errori del BIOS quello che vi consigliamo di fare è di procedere con ordine al collegamento dei vari componenti o, se ne avete la possibilità, di provare a sostituirli.

Potete anche provare a sostituire la pasta termica del processore.

Conclusioni, dritte e consigli per risolvere i problemi del BIOS e dei BEEP della scheda madre

Le varie procedure che abbiamo visto finora richiedono un minimo di dimestichezza con l’hardware informatico. Tutti i passaggi devono essere svolte con attenzione per evitare danni ai computer. Noi di OutofBit non ci assumiamo responsabilità di danni causati dall’errata applicazione delle procedure da noi consigliate.

Prima di fare ogni test ed ogni prova, assicuratevi che il PC sia spento, che l’interruttore dell’alimentatore sia su OFF e che il cavo di alimentazione sia scollegato.

Prima di procedere con rimozioni e spostamenti dei componenti date una bella pulita all’interno del case per evitare la polvere danneggi l’hardware. Per farlo usate una bomboletta d’aria compressa o un compressore.

Qualche altro consiglio prima di iniziare:

Indossate scarpe con la suola di gomma (o le infradito) ed un bracciale antistatico

Tenete con voi il manuale della scheda madre. Vi aiuterà a risolvere molti dei vostri problemi

Lavatevi bene le mani prima di procedere con lo smontaggio

Evitate di mettere le dita sui contatti dorati e sulle prese delle memorie

Non fate cadere nulla all’interno del case

Staccate con attenzione tutti i componenti. Tutti

La scheda video è fissata al case da almeno una vite. Ricordatevi di toglierla

Fate attenzione con l’aria compressa. Non utilizzate getti troppo forti e troppo vicino ai componenti più delicati

Muovetevi con delicatezza e ricordatevi da dove staccate le parti hardware. In caso fate qualche foto con lo smartphone della situazione originale prima di iniziare

Buona fortuna!

In questa guida abbiamo quindi cercato di capire come risolvere gli errori del BIOS e del PC che non si accende. Seguite i nostri consigli e riuscirete ad eliminare i beep della scheda madre e ad avviare nuovamente il vostro computer.