Perché dovresti preferire un PC desktop rispetto a un laptop?

Quando i primi laptop sono giunti sul mercato di massa, il pubblico è stato fortemente attirato da questi prodotti. L’idea di poter portare un computer sempre con sé ha acceso gli entusiasmi di moltissime persone, nonostante i prezzi non fossero tra i più accessibili.

A distanza di tanti anni, l’attrazione per i portatili è calata ma solo in parte. Sono molte infatti le persone che, nonostante non viaggino con costanza, optano per questo tipo di soluzione. Nonostante la possibilità di trasportare un dispositivo di questo tipo anche fuori dalle mura di casa sia un vantaggio innegabile, prima di un acquisto altrimenti avventato vanno fatte diverse considerazioni per evitare di pentirsi di un acquisto tecnologico importante.

I computer desktop infatti, sono tutt’altro che morti e, in questo articolo, andremo proprio a vedere quali sono i motivi per cui molto spesso sono ancora una soluzione migliore rispetto ai laptop.

I PC desktop tendono ad essere più economici

Parliamo un attimo di prodotti Apple. Il Mac Mini costa diverse centinaia di euro in meno di un MacBook Air con specifiche tecniche quasi identiche. In sostanza, stai pagando quei soldi in più per poter trasportare il computer dove vuoi. Ma tutto ciò ti è davvero necessario?

La matematica diventa un po’ più complicata se viriamo sull’ambiente Windows, dove i prezzi possono essere molto variegati. Tuttavia, in genere puoi trovare desktop decenti a meno di 600 euro, mentre la qualità dei laptop in quella fascia di prezzo risulta comunque inferiore. Di fatto, i prodotti desktop tendono a costare di meno.

I PC fissi sono migliori per determinate applicazioni

In alcuni contesti, per loro stessa natura, i computer desktop svolgono meglio certi tipi di lavoro. Qualche esempio? Se desideri utilizzare Plex o Channels DVR per registrare la TV via etere o trasmettere in streaming la tua raccolta multimediale, un PC fisso può risultare più fruibile.

Lo stesso vale se stai lanciando il tuo servizio di automazione domestica o il sideload di app sul tuo iPhone. Con un laptop, perderesti l’accesso a questi servizi ogni volta che lo metti in modalità di sospensione.

Offrono più potenza

Intel e AMD forniscono diversi set di processori per laptop e desktop, con quest’ultime soluzioni più potenti. Dopotutto, in un contesto fisso il rischio di surriscaldamento è decisamente inferiore visto che è possibile utilizzare ventole più grandi per dissipare il calore. Anche se esistono tecniche per mantenere le temperature dei laptop sotto controllo, per loro stessa natura questi hanno difficoltà in questo senso.

Naturalmente, i desktop hanno anche spazio per schede grafiche più grandi e potenti per i giochi PC, a patto di avere un budget a disposizione per tale acquisto. Con più spazio a disposizione, hai maggiore possibilità di modificare il dispositivo nel corso degli anni, ottenendo un computer che, se dotato di buone basi, può avere un ciclo vitale decisamente maggiore rispetto a un portatile.

I desktop sono più facili da aggiornare…

Per aggiungere più spazio di archiviazione a un PC desktop, devi semplicemente inserire un disco rigido interno aggiuntivo o collegarne uno esterno. Ciò significa che puoi mantenere bassi i costi sull’acquisto iniziale ed espandere con il passare dei mesi/anni.

L’aggiunta di più spazio di archiviazione a un laptop crea una serie completamente nuova di complicazioni. Solo alcuni laptop Windows ti consentono di installare più memoria interna e i recenti MacBook di Apple non sono affatto espandibili. Sebbene tu possa sempre collegare un’unità esterna a un portatile, ciò significa che dovrai portare con te sempre anche questo supporto. In tal senso, lo stesso concetto di computer-portatile ne risente e non poco.

Anche in caso di guasto di un componente singolo, un PC desktop è più facile da riparare. Pensa a una periferica semplice (e soggetta all’usura) come una tastiera. Quando si rompe su un computer fisso, bastano poche decine di euro per sostituirla, con un laptop un guasto potrebbe precludere in maniera definitiva l’utilizzo del dispositivo. Anche l’impianto audio e il trackpad seguono la stessa logica spietata, per non parlare del monitor.

… E sono più semplici da utilizzare

La facilità di aggiungere spazio di archiviazione a un desktop si collega a un discorso più ampio, ovvero che i desktop possono sembrare meno ingombranti dei laptop, specialmente quando si utilizzano monitor esterni, webcam, altoparlanti, mouse e tastiere. Non devi preoccuparti di trovare il tuo laptop e collegare cavi di alimentazione e periferiche prima di poterti mettere comodo alla tua scrivania.

Potrebbe sembrare una sciocchezza (non è così difficile collegare alcuni cavi, dopotutto) ma a volte può essere un impiccio non da poco. Anche usando un’elegante docking station per laptop non è lo stesso che potersi sedere alla scrivania e iniziare immediatamente a lavorare.

