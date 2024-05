Patentino drone online A1/A3, come ottenerlo gratis

Da qualche anno a questa parte i droni si sono diffusi in maniera massiccia, permettendo a chiunque, con un investimento molto limitato, di potersi aggiudicare un dispositivo di pratico utilizzo con cui effettuare attività video e fotografiche di alto livello.

Ebbene, seguendo questa diffusione crescente anche la normativa per pilotarli si è evoluta e, oggi, nella maggior parte dei casi, per condurli con regolarità è necessario ottenere un patentino base A1/A3. Ma come si ottiene un patentino drone A1/A3 online e gratis?

Che patentino serve per guidare un drone

In primo luogo, è bene ricordare che per pilotare un drone con peso uguale o superiore a 250 grammi è necessario l’attestato A1/A3, il patentino online per il drone, che consente – appunto – di pilotare in sicurezza droni con marcatura C1 C3 e C4.

Se invece si vuole ottenere qualcosa in più e, dunque, condurre droni sopra i 500 grammi e sotto i 2 Kg, in ambito urbano, bisogna prendere l’attestato A2. Rimane sempre necessario, in questi casi, assicurare la distanza da persone non informate per almeno 50 metri.

Dal lato opposto, ricordiamo invece che per i droni sotto i 250 grammi non è previsto alcun attestato. È invece sempre necessaria l’assicurazione.

Patentino A1/A3 per drone, come ottenerlo in Italia

Ora che abbiamo una visione un po' più chiara, ricordiamo anche che in Italia il patentino è conseguibile solo mediante il sito Enac.

La procedura è abbastanza semplice: si studia su un corso scaricabile gratuitamente e, quando ci si sente sufficientemente pronti, si sostiene un esame che ha un costo di 31 euro e che consente di effettuare fino a quattro tentativi.

Il test per ottenere il patentino per drone online è composto da 40 domande a risposta multipla, che devono essere completate entro 60 minuti. Per ogni risposta esatta al candidato sono assegnati 2 punti, per una risposta non data 0 punti, per una sbagliata -1 punto. L’obiettivo minimo è quello di conseguire almeno 60 punti.

Patente A2 per drone, come si richiede

Come abbiamo visto, chi vuole pilotare droni più pesanti deve munirsi dell’attestato A2, che si ottiene solo dopo il conseguimento solo dell’attestato A1/A3 e test di 30 domande. Questo patentino ha un costo di 94 euro e permette tre tentativi totali.

Non essendo attualmente disponibile un corso online ENAC per questo patentino, ne deriva che al momento è possibile conseguirlo solo presso centri accreditati, privati.

Come ottenere il patentino drone gratis

Dalle righe di cui sopra abbiamo visto che nel nostro Paese il costo del patentino A1/A3 è di 31 euro. Tuttavia, in altri Stati europei è totalmente gratuito e, nella generalità dei casi, è comunque molto più economico.

A livello potenziale è pertanto possibile ottenere il patentino drone gratis se ci si rivolge ad alcuni Stati membri, come Germania, Spagna, Romania e Lussemburgo, dove il ricorso a questo attestato è appunto gratuito.

Insomma, per ottenere il patentino per guidare i droni gratis bisognerà registrarsi sui portali delle autorità del settore attive nelle rispettive nazioni, leggere il materiale didattico diffuso (in molti casi si tratta di un manuale molto strutturato) e effettuare il relativo test.

Ottenuto l’attestato all’estero, lo si potrà usare anche in Italia, dove sono validi gli attestati presi in tutti gli Stati esteri europei.

Tutto ciò premesso, se stai pensando di acquistare uno di questi dispositivi, e non sai da dove iniziare, ti ricordiamo che qualche tempo fa abbiamo condiviso alcuni consigli per comprare un drone, mentre qui trovi le migliori app per i droni.

Infine, anche se sembra incredibile, ecco i droni da 20 euro con cui iniziare!