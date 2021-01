Le 8 migliori app Android per droni per migliorare il tuo volo

Prima di uscire per far volare il tuo nuovo drone, devi assicurarti di avere tutti gli strumenti necessari per volare in sicurezza. Questo include non solo la versione aggiornata dell’app del tuo drone, ma anche avere altre app che possono essere utili per trarre il massimo dalla tua esperienza di volo. Per scegliere l’app più giusta per le tue esigenze devi chiederti costa ti serve? Quali sono le tue necessità? Le applicazioni giuste possono differire anche a seconda del tuo drone: un drone con videocamera ha esigenze diverse rispetto a un drone da corsa, ad esempio. Ecco, quindi, un elenco delle migliori app Android per droni che ogni pilota potrebbe trovare utile avere sullo smartphone.

Google Earth

Prezzo: gratuito

Come ben sai, la prima cosa che dovrai fare con qualsiasi drone (dopo averlo registrato) è trovare il posto migliore dove farlo volare. La verità è che oggi ci sono diverse app di mappatura dedicate ai droni e queste riescono a mostrarti dove è più suggestivo far volare il drone, tuttavia la maggior parte di queste app mappano zone degli Stati Uniti. In Italia può essere utile, invece, utilizzare Google Earth, con immagini satellitari di tutta la nostra penisola per trovare posti meravigliosi dove volare. Google Earth è un’app gratuita per il tuo dispositivo mobile ed è disponibile anche sul Web.

Scarica Google Earth da Google Play store.

Airmap

Prezzo: gratuito. Disponibile versione Premium

Airmap è uno degli strumenti più utili per i piloti dato che non solo permette di mappare una potenziale posizione di volo ma aiuta anche ogni pilota a tenere un registro del volo. Grazie al sostegno di aziende come Microsoft e Qualcomm, Airmap sta rapidamente diventando lo strumento ideale che tutti i piloti di droni dovrebbero avere. L’applicazione non ha solo strumenti di mappatura, ma anche avvisi del traffico in tempo reale e un sistema di pianificazione dei voli. Airmap è scaricabile gratuitamente da Google Play Store ma presenta anche una versione premium per i piloti di voli commerciali.

Scarica Airmap da Google Play Store.

Hover

Prezzo: gratuito

Hover è un’app Android per droni davvero sottovalutata. Questa app, infatti, ti permette di avere una mappa internazionale delle zone di divieto di volo, ma a queste indicazioni aggiunge anche informazioni sulle condizioni meteorologiche locali attuali e previste, insieme a una ripartizione dettagliata di velocità e direzione del vento. Dando una veloce occhiata all’app puoi capire velocemente se e dove è sicuro volare. Dato che prende in considerazione diversi fattori come visibilità, vento, posizione e molto altro, Hover è un’app che non può mancare nel tuo smartphone.

Scarica Hover da Google Play Store.

DroneDeploy

Prezzo: gratuito

Questa è un’app che all’inizio abbiamo esitato a includere, dato che DroneDeploy è un’applicazione disponibile solo per droni DJI. Tuttavia essendo un’app davvero eccezionale non poteva mancare da questa lista. DroneDeploy fornisce una pianificazione avanzata del volo e automatizza il decollo, il volo, l’acquisizione di immagini e l’atterraggio. È possibile pianificare un percorso e osservare il drone mentre segue l’itinerario, così come controllare l’esposizione della videocamera in movimento e molte altre funzionalità.

Scarica DroneDeploy da Google Play Store.

UAV Forecast

Prezzo: gratuito

Questa è l’applicazione migliore per conoscere le previsioni meteorologiche. UAV Forecast riesce a fornire informazioni dettagliate sulle previsioni meteo e sul vento per aiutarti a decidere se è sicuro volare. Inserendo sull’app la localizzazione e i parametri del tuo drone questa ti dirà velocemente le previsioni del tempo, i satelliti GPS e l’attività solare (Kp). Ma non solo, ti verranno anche fornite una serie di informazioni di pilotaggio, come velocità e direzione del vento, la temperatura, la copertura nuvolosa, la visibilità e molto altro. Le sue caratteristiche non sono finite qui, UAV Forecast fornisce anche la mappatura con no-fly zone e restrizioni di volo.

Scarica UAV Forecast da Google Play Store.

Kittyhawk Drone Operations

Prezzo: gratuito

Nella lista delle migliori app Android per droni non poteva mancare Kittyhawk Drone Operations dato che è un’app davvero completa. Al suo interno sono racchiuse la maggior parte delle funzioni presenti nelle app di cui abbiamo parlato fino ad ora, come l’analisi dello spazio aereo, le mappe 3D, i registri di volo. Pratica, semplice da utilizzare e davvero funzionale attraverso quest’unica app potete avere moltissime funzionalità utili compresa anche l’analisi post-volo. Che tu sia un pilota sul campo o un manager in ufficio, Kittyhawk fornisce sia un’app che strumenti desktop facili da usare per mantenere i droni in volo al sicuro e tutti i dati organizzati.

Scarica Kittyhawk Drone Operations da Google Play Store.

Sun Surveyor (Sole e Luna)

Prezzo: €8,99

La fotografia in ambienti esterni è quasi interamente una questione di gestione della luce. Questo è vero anche per quanto riguarda la fotografia con i droni. Invece di provare ad indovinare gli orari di alba e tramonto e la posizione del sole in un determinato momento della giornata, perché non saperlo con certezza? Sun Surveyor fa questo con grande precisione e fornisce non solo la posizione precisa del sole ma anche quella della luna. Grazie ai suoi moduli come la bussola 3D, la mappatura e la realtà aumentata, Sun Surveyor si presenta come un’app davvero utile per fare riprese eccezionali.

Scarica Sun Surveyor da Google Play Store.

Litchi solo per DJI Mavic / Phantom / Inspire / Spark

Prezzo: € 24,99

Tutti coloro che hanno un drone DJI conoscono le app ufficiali DJI GO, DJI GO 4 e DJI Fly per poter pilotare i droni, tuttavia ci sono anche altre ottime app. Litchi si presenta come la migliore app indipendente per guidare un drone DJI. Adatta ai modelli Mavic, Phantom, Inspire, Spark, Litchi è un’app completa e affidabile che presenta funzioni come la modalità panorama per la fotocamera, la modalità VR oltre alla possibilità di trasmettere in live streaming il video del tuo drone su Facebook.

Scarica Litchi da Google Play Store.

