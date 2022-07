Stai pensando di comprare un drone? Ecco alcuni consigli!

Stai pensando di comprare un drone? Oggi puoi farlo. Sebbene solo pochi anni fa possedere un drone fosse molto difficile, al giorno d’oggi chiunque può acquistarne uno. Gli utenti hanno infatti l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i modelli disponibili sul mercato, ognuno diverso dall’altro per caratteristiche, dimensioni e prezzo. Oggi puoi anche pilotare il tuo nuovo dispositivo con una semplice app per cellulare. Prima di acquistare un drone però dovresti sapere alcune cose molto importanti per evitare di effettuare un acquisto scadente o di imbatterti in spiacevoli problemi.

Attenzione alle leggi dei singoli Paesi

Ci sono tanti motivi per cui qualcuno al giorno d’oggi dovrebbe voler comprare un drone. Indipendentemente dal motivo per cui vuoi compiere quest’acquisto, dovresti sapere che prima di poter utilizzare il tuo nuovo drone dovrai rispettare una lunga serie di leggi e di normative locali sull’utilizzo di questi dispositivi. Queste leggi possono variare da Paese a Paese, quindi ogni volta che vorrai viaggiare e utilizzare al tuo drone all’estero dovrai fare un po’ di ricerche per assicurarti di non infrangere alcuna regola. Per esempio, negli Stati Uniti è necessario superare un test di sicurezza gratuito indetto dalla Federal Aviation Administration (FAA). Il suo scopo è quello di consentirti di pilotare un drone di un certo peso ed entro un determinato numero di metri esclusivamente a scopo ricreativo. Una volta superato il test riceverai un certificato che dovrai portare sempre con te e presentare alle forze dell’ordine quando richiesto. Anche in Europa esiste un regolamento specifico per l’uso di droni per motivi ricreativi e professionali, che include una lunga serie di norme su quanto deve pesare il drone, sulla quota massima, sulla distanza di sicurezza dalle persone e sul divieto di trasporto di determinate merci pericolose.

Quanti tipi di droni esistono?

Come già accennato, al giorno d’oggi esistono tantissime diverse tipologie di droni, che si distinguono l’una dall’altra per peso, dimensioni e alcune funzionalità. Alcuni tra i modelli più piccoli sono stati progettati appositamente per corse e acrobazie, mentre quelli più grandi spesso montano telecamere e altri sistemi mirati alla produzione di video e film professionali. Come fare a scegliere il drone perfetto per te? Ovviamente dipende dalle tue esigenze. Potresti voler comprare un drone per passatempo, per girare video o film, per tenere sotto controllo aree difficilmente raggiungibili della tua proprietà o semplicemente per divertirti a pilotarlo. Al giorno d’oggi hai anche la possibilità di costruirne uno in autonomia.

Fai attenzione al prezzo

Al giorno d’oggi, il mercato propone una grande varietà di droni di fascia alta e quindi dal prezzo elevato e tantissimi modelli più economici e accessibili a tutti. Se desideri comprare un drone per motivi ricreativi diffida dei prezzi troppo bassi. I modelli troppo economici sono spesso costruiti con materiali di scarsa qualità e offrono un’autonomia della batteria molto limitata. Acquistando un drone di bassa qualità rischieresti inoltre di romperlo dopo pochi utilizzi. Inoltre, finiresti per risparmiare sul prezzo del dispositivo ma per spendere altri soldi per acquistare accessori necessari per l’utilizzo, come per esempio una batteria di scorta, una borsa per il trasporto o le protezioni per le eliche.

In conclusione

Comprare un drone è un ottimo modo per crearti un nuovo e divertente passatempo, per espandere i tuoi orizzonti di fotografo e videomaker e anche per aumentare la sicurezza nelle tue proprietà. Al momento dell’acquisto prediligi sempre modelli che rispecchino al meglio le tue esigenze ed evita di optare per dispositivi troppo economici e realizzati con materiali di scarsa qualità. Comprare un drone di marca e di buona qualità ti aiuterà a risparmiare sull’assistenza in caso di guasto e, nella maggior parte dei casi, ti farà ottenere con un solo acquisto un numero soddisfacente di gadget e accessori.