Palworld: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Se sei un appassionato di videogiochi, avrai sicuramente sentito parlare di Palworld, il chiacchieratissimo survival game ribattezzato dagli utenti del web “Pokémon con le pistole“. Questo soprannome è dovuto alla somiglianza incredibile (e un po’ sfacciata) dei Pal, gli animaletti agguerriti della nuova opera di Pocket Pair, Inc., con i Pokémon, i famosissimi mostriciattoli che rallegrano le nostre giornate dai primi anni 2000. A pochi giorni dal debutto, il gioco ha già conquistato un numero impressionante di giocatori, diventando in pochissimo tempo un vero fenomeno per quanto riguarda le vendite e il numero di utenti attivi. In questo breve articolo daremo un’occhiata a Palworld e alle sue meccaniche di gioco. Inoltre, ti daremo alcuni consigli per iniziare a giocare al meglio!

Che tipo di gioco è Palworld?

Palworld è un survival game attualmente in fase di sviluppo, noto per combinare gli elementi caratteristici dei titoli del genere, come Rust, con elementi tipici delle più famose avventure Pokémon. Infatti, l’universo di gioco è caratterizzato dalla presenza di creature chiamate “Pal”. Questi colorati animaletti possono essere catturati, addestrati e utilizzati per svolgere diverse attività, portando il gioco ad essere etichettato come il nuovo “Pokémon con le pistole”. Pur differenziandosi nelle meccaniche di gioco rispetto ai noti giochi Pokémon, Palworld si ispira chiaramente al design dei celebri mostriciattoli giapponesi. Il titolo fonde elementi di life simulator con le caratteristiche tipiche dei survival game.

All’interno del gioco, i giocatori esploreranno l’Isola Palapagos, cattureranno Pal, costruiranno basi e affronteranno una serie di sfide ambientali. Palworld incorpora anche aspetti di building game, con meccaniche che includono la gestione delle risorse e diverse modalità di combattimento.

Consigli per iniziare a giocare a Palworld

Se sei interessato a immergerti nel nuovissimo mondo di Palworld, eccoti alcuni consigli per iniziare a giocare al meglio.

Mangia i tuoi Pals

Azioni come catturare Pals e aggiungerli alla tua base fanno parte dell’esperienza di gioco in Palworld. Proprio come nei più famosi giochi Pokémon, collezionare mostriciattoli è un ottimo modo per diventare sempre più forte. Tuttavia, per assicurarti la sopravvivenza nelle fasi iniziali del gioco, è consigliabile considerare la possibilità di cucinare e consumare alcune delle creature catturate. Sebbene tecnicamente sia possibile evitare di farlo, molte delle ricette disponibili, come per esempio il Chikipi alla griglia o il Kebab di Lamball, offrono vantaggi cruciali per garantire la tua sopravvivenza e per rendere più semplici le fasi iniziali del gioco.

Cerca di sopravvivere

In Palworld, il game over comporta la perdita di tutte le tue risorse. Ecco perchè, soprattutto nelle prime fasi di gioco, è molto importante prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare di morire. Oltre consumare occasionalmente alcuni dei Pal catturati, assicurati di accendere un falò di notte per evitare di congelare: ricorda anche di non avvicinarti troppo alle fiamme, un’altra azione pericolosa che potrebbe comportare il game over e, di conseguenza, la perdita delle risorse raccolte.

Non lasciarti spaventare dai glitch

Palworld è attualmente in early access e potrebbe presentare alcuni glitch o bug. Questo significa che, finché il gioco rimarrà in fase di sviluppo, dovrai prepararti a imbatterti in alcuni problemi tecnici, come sbavature grafiche o problemi di accesso ai server per la modalità co-op. In questi casi, la strategia migliore è quella di segnalare eventuali glitch e i bug in modo che vengano risolti prima possibile.

Raccogliere legna è molto importante

Durante le prime fasi di gioco in Palworld, la raccolta della legna è fondamentale. Concentrare le tue forze su questa attività ti aiuterà a costruire una lunga serie di strutture importanti, come per esempio muri e falò. Anche se le risorse varieranno nel corso del gioco, iniziare con la raccolta di legna ti darà una solida base per la costruzione di un campo di tutto rispetto.

Dedica tempo e risorse alla costruzione della tua base

La tua PalBox sarà il vostro primo campo base, che potrai potenziare e far salire di livello prendendo parte ad alcune speciali missioni. Inoltre, puoi utilizzare la scatola di legno per riporre gli oggetti e le risorse che non vuoi portare con te. Più avanti nel gioco, costruire una base solida ti aiuterà a rendere più semplice l’esplorazione.

Più Pal hai, meglio è!

Un altro aspetto che, indubbiamente, rimanda alle più famose avventure Pokémon è sicuramente è quello della “collezione”. Infatti, anche in Palworld avrai l’obiettivo di collezionare quanti più Pal possibile: i tuoi animaletti ti aiuteranno a costruire una base più solida e a sfruttare diverse abilità da utilizzare in battaglia.