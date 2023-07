Come accedere alle opzioni di avvio avanzate di Windows

Le opzioni di avvio avanzate di un sistema operativo possono offrire soluzioni vitali per risolvere problemi critici o per eseguire operazioni di manutenzione fondamentali. Questo articolo esplorerà come accedere alle opzioni di avvio avanzate nei sistemi operativi Windows 11, 10 o 8, fornendo una guida dettagliata per gli utenti che cercano di ottimizzare le prestazioni o risolvere eventuali difficoltà riscontrate.

Quali sono le opzioni di avvio avanzate di Windows

Il menu delle Opzioni di Avvio Avanzate (ASO), disponibile su Windows 11, Windows 10 e Windows 8, costituisce il nucleo fondamentale per la correzione e la gestione dell’intero sistema operativo. Da questo menu, è possibile accedere a strumenti diagnostici e di riparazione di Windows, tra cui “Ripristina questo PC”, “Ripristino configurazione di sistema”, “Prompt dei comandi”, “Ripristino all’avvio” e altre opzioni rilevanti. Rappresenta il punto di accesso alle “Impostazioni di avvio”, un menu che comprende la “Modalità provvisoria” e altri metodi di avvio che possono essere utilizzati per accedere a Windows in caso di problemi durante la fase di avvio. In breve, le Opzioni di Avvio Avanzate svolgono un ruolo analogo al menu di avvio di Windows 11/10/8, fornendo funzionalità essenziali per la gestione e il ripristino del sistema operativo.

Come accedere alle opzioni di avvio avanzate

L’attivazione del menu delle Opzioni di Avvio Avanzate (ASO) avviene di norma automaticamente dopo due errori di avvio consecutivi nel sistema. Nel caso in cui sia necessario aprire manualmente il menu, esistono diversi metodi disponibili. La scelta del metodo più adatto dipenderà dal livello di accesso corrente a Windows. Se Windows si avvia normalmente, si possono utilizzare vari metodi. L’accesso alle Opzioni di Avvio Avanzate è un processo relativamente semplice e richiederà da pochi secondi a pochi minuti, a seconda del metodo utilizzato. Nelle sezioni successive, esploreremo più dettagliatamente gli altri metodi disponibili per accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate.

MAIUSC + Riavvia

Un metodo estremamente semplice per accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate consiste nel tenere premuto il tasto MAIUSC mentre si seleziona l’opzione “Riavvia” dal menu di accensione, raggiungibile tramite qualsiasi icona appropriata. È importante notare che questo metodo potrebbe non essere efficace utilizzando la tastiera su schermo e richiede pertanto una tastiera fisica collegata al computer o al dispositivo per essere attuato correttamente.

Menu Impostazioni

Nel contesto di Windows 11, l’accesso alle Opzioni di Avvio Avanzate può essere ottenuto facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e selezionando l’opzione “Impostazioni”. Invece, su Windows 10, è necessario selezionare il pulsante Start, quindi scegliere il pulsante delle impostazioni seguito da “Aggiornamento e sicurezza”. Per quanto riguarda Windows 8, occorre scorrere dalla destra per aprire la barra degli accessi e selezionare “Modifica impostazioni PC”.

Successivamente, si deve optare per “Aggiornamento e ripristino” dall’elenco a sinistra (o “Generale” prima di Windows 8.1) e selezionare “Recupero” tra le opzioni disponibili. Nella sezione “Avvio avanzato”, si deve scegliere l’opzione “Riavvia ora”. A questo punto, bisogna attendere il messaggio che indica l’apertura delle Opzioni di Avvio Avanzate.

Comando di spegnimento



Per aprire il Prompt dei Comandi, è possibile utilizzare un’opzione alternativa, ossia avviare il programma Esegui (tramite la scorciatoia da tastiera WIN + R) nel caso in cui non sia possibile avviare direttamente il Prompt dei Comandi, probabilmente a causa del problema che ha portato alla necessità di accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate. Prima di procedere, è fondamentale salvare tutti i file aperti per evitare la perdita di eventuali modifiche non salvate.

Successivamente, è possibile eseguire il comando “shutdown /r /o”

Questo comando, una volta eseguito, avvierà una procedura di spegnimento con riavvio del sistema operativo, consentendo l’accesso alle Opzioni di Avvio Avanzate. Dopo aver eseguito il comando, verrà visualizzato un messaggio di avviso di chiusura. È necessario selezionare l’opzione “Chiudi” in risposta a questo messaggio. Successivamente, si osserverà un breve periodo di tempo durante il quale potrebbe sembrare che nulla stia accadendo.

Durante questa fase, Windows si sta chiudendo e verrà visualizzato un messaggio che invita ad attendere. È importante perseverare nell’attesa per alcuni secondi fino a quando il menu delle Opzioni di Avvio Avanzate non si aprirà correttamente. A questo punto, si potranno sfruttare le varie opzioni disponibili nel menu per diagnosticare e risolvere eventuali problemi o effettuare le configurazioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema operativo.

Avvio dal supporto di installazione di Windows

Per accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate, è necessario inserire nel computer un DVD contenente Windows 11, Windows 10 o Windows 8, oppure un’unità flash USB con i file di installazione di Windows. Successivamente, avviare il computer utilizzando il disco o il dispositivo USB, a seconda della situazione specifica. Dalla schermata di installazione di Windows, selezionare l’opzione “Avanti”.

A questo punto, si dovrà scegliere “Ripara il tuo computer” situato nella parte inferiore della finestra. Quasi immediatamente, le Opzioni di Avvio Avanzate verranno avviate, consentendo l’accesso a una serie di strumenti di riparazione e configurazione che possono essere utilizzati per risolvere eventuali problemi del sistema operativo Windows.

Avvio da un’unità di ripristino

Per accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate, è necessario inserire l’unità di ripristino di Windows 11, Windows 10 o Windows 8 in una porta USB disponibile del computer. Successivamente, avviare il computer utilizzando l’unità flash come dispositivo di avvio. Durante il processo di avvio, sulla schermata “Scegli il layout della tastiera”, selezionare “Stati Uniti” o il layout di tastiera preferito che si desidera utilizzare.

In seguito a questa selezione, le Opzioni di Avvio Avanzate verranno avviate immediatamente, fornendo l’accesso alle varie opzioni di riparazione e configurazione del sistema operativo Windows. Questo permette di eseguire le necessarie operazioni di manutenzione e risoluzione dei problemi in modo adeguato e efficiente.

Conclusioni su come accedere alle opzioni di avvio avanzate

L’accesso alle Opzioni di Avvio Avanzate in Windows 11, Windows 10 e Windows 8 rappresenta un’importante risorsa per la diagnosi e la risoluzione dei problemi del sistema operativo. Queste opzioni consentono di accedere a una serie di strumenti e funzionalità che facilitano il ripristino, la configurazione e la manutenzione del sistema. Esistono diversi metodi per accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate, a seconda della situazione specifica.

Se Windows si avvia normalmente, è possibile accedere alle opzioni tramite il menu Start o il Prompt dei Comandi. È anche possibile utilizzare la combinazione di tasti WIN + R per aprire il programma Esegui e accedere alle impostazioni di avvio avanzate. In caso di problemi durante l’avvio di Windows, è possibile accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate utilizzando un DVD di installazione di Windows o un’unità flash USB contenente i file di installazione.

Avviando il computer da questi supporti, si aprirà la schermata delle Opzioni di Avvio Avanzate, consentendo l’esecuzione di operazioni di riparazione, ripristino e configurazione del sistema. È importante prestare attenzione alle istruzioni specifiche e seguire correttamente i passaggi indicati per accedere alle Opzioni di Avvio Avanzate. È sempre consigliabile salvare i file aperti prima di procedere, al fine di evitare la perdita di dati o modifiche non salvate.

In conclusione, l’accesso alle Opzioni di Avvio Avanzate offre agli utenti di Windows una serie di strumenti diagnostici e risoluzione dei problemi essenziali per il corretto funzionamento del sistema operativo. Conoscere i diversi metodi di accesso e saper utilizzare correttamente queste opzioni può essere fondamentale per risolvere eventuali inconvenienti e ripristinare il normale funzionamento del sistema.