Il mouse si muove da solo su Windows 11? Ecco come risolvere

L’esperienza di vedere il puntatore del mouse muoversi da solo può essere tanto fastidiosa quanto inquietante. Che tu stia utilizzando un touchpad o una periferica tradizionale, sappi che non sei solo.

Questo tipo di fenomeno, infatti, interessa un gran numero di utenti e i possibili fattori scatenanti sono molteplici.

Se il puntatore sembra muoversi in autonomia, nonostante tu non stia interagendo in alcun modo con il mouse, potrebbe trattarsi di un problema a livello hardware. I mouse sono soggetti ad usura e guasti, dunque semplicemente potrebbe essersi guastato un meccanismo interno.

Se utilizzi un dispositivo wireless a batterie, collegato tramite Bluetooth, questo potrebbe essersi scaricato. L’ultimo input di direzione captato dal mouse potrebbe dare una direzione fissa al puntatore, presentando un movimento anomalo.

Non mancano però i casi in cui la problematica è da ricercare nel contesto software: driver o bug, per esempio, possono causare comportamenti simili. In altri casi, invece, potresti avere a che fare persino con un malware.

Anche i mouse migliori sul mercato possono presentare questo tipo di problema, dunque non disperarti e rimboccati le maniche per trovare una soluzione.

A prescindere dal tuo caso specifico, in questo articolo andremo passo passo per esclusione, cercando di capire cosa sta succedendo e, se possibile, ripristinare il corretto movimento del puntatore del mouse.

Il puntatore del mouse va per i fatti suoi? Ecco come sistemare il problema

Il problema dello spostamento del cursore non è così grave come potresti pensare a prima vista. Puoi optare per più soluzioni per risolvere questo fenomeno su Windows 11.

Per tua comodità, ti fornirò prima alcune soluzioni rapide e semplici che puoi provare ad attuare. Con un pizzico di fortuna, entro pochi secondi potresti recuperare il pieno controllo del mouse.

Innanzitutto riavvia il PC ;

; Prova a scollegare e ricollegare il mouse (se è cablato) o controlla che la connessione Bluetooth funzioni (se è un modello wireless);

(se è cablato) o controlla che la funzioni (se è un modello wireless); Assicurati che la superficie della scrivania su cui tieni il mouse sia priva di polvere e detriti;

su cui tieni il mouse sia priva di polvere e detriti; Assicurati che il tuo mouse/touchpad non abbia polvere e detriti intrappolati al suo interno (eventualmente puliscilo utilizzando una bomboletta di aria compressa e un panno in microfibra );

e un ); Rimuovi/scollega altre periferiche collegate al PC, come i controller, che potrebbero causare conflitti;

collegate al PC, come i controller, che potrebbero causare conflitti; Aggiorna i driver del mouse ;

; Aggiorna il sistema operativo ;

; Cerca (ed elimina) eventuali malware o virus ;

; Se hai un mouse alternativo a disposizione, prova a sostituire quello corrente per capire se il problema è della periferica o del computer.

Se sei particolarmente sfortunato e, anche seguendo questi consigli, non hai trovato una soluzione, di seguito ti offriremo una panoramica più specifica sui comportamenti da seguire.

Disattiva l’accelerazione del mouse

La funzione dell’accelerazione del mouse può creare problemi al movimento del puntatore. Potresti provare a disattivare la stessa in questo modo:

Vai all’app Impostazioni di Windows 11;

di Windows 11; Prosegui in Bluetooth e dispositivi nel pannello di sinistra;

nel pannello di sinistra; Fai clic sulla scheda Mouse ;

; Clicca sulla scheda Impostazioni aggiuntive del mouse ;

; Fai clic su Opzioni puntatore nella sezione Proprietà mouse ;

nella sezione ; Rimuovi il segno di spunta dalla casella Precisione puntatore avanzata.

Disattiva lo scorrimento inattivo

L’opzione di scorrimento inattivo è di grande aiuto quando si scorrono più finestre contemporaneamente. Tuttavia, l’opzione lasciata abilitata può far sì che il cursore si sposti in modo indipendente anche se non stai interagendo con il mouse.

Per disattivare tale funzione:

Ecco come disattivare lo scorrimento inattivo su Windows 11:

Vai all’app Impostazioni ;

; Vai su Bluetooth e dispositivi nel pannello di sinistra;

nel pannello di sinistra; Fai clic sulla scheda Mouse ;

; Disattiva l’opzione Scorri le finestre inattive quando passi il mouse sopra di esse.

Disattivare il touchpad se usi un mouse esterno

Se vedi il cursore muoversi da solo mentre colleghi un mouse esterno su un laptop, dovresti provare a disattivare il touchpad. Ecco come fare:

Vai all’app Impostazioni di Windows 11;

di Windows 11; Vai su Bluetooth e dispositivi nel pannello di sinistra;

nel pannello di sinistra; Fai clic sulla scheda Touchpad e disattivalo.

Se invece il touchpad non funziona, segui questa guida per ripristinarlo il prima possibile.

Disinstallare l’ultimo aggiornamento di Windows

Questa operazione può sembrarti controintuitiva ma, in realtà, ha un suo perché. Se il puntatore del mouse ha dato problemi dopo un recente aggiornamento di Windows, potresti fare un passo indietro per ripristinare il suo funzionamento.

Non è raro che aggiornamenti del sistema operativo possano presentare dei piccoli bug e, in tal senso, la gestione del mouse potrebbe risentirne.

Ecco come puoi disinstallare l’ultimo aggiornamento di Windows 11:

Vai alle Impostazioni di Windows;

di Windows; Da lì, trova e fai clic su Windows Update ;

; Accedi alla scheda Cronologia aggiornamenti ;

; Trova e fai clic sull’opzione Disinstalla aggiornamento ;

; Seleziona Disinstalla accanto all’aggiornamento di Windows 11 più recente.

Ripristina il tuo PC

Se non hai ancora trovato una soluzione, potresti ripristinare il tuo PC.

Questo per aiutare a eliminare eventuali problemi software che non è stato possibile eliminare utilizzando le soluzioni fornite finora. Tieni però presente che è un’operazione molto drastica e, prima di fare questo passo, dovresti fare i backup del caso.

Domande frequenti

Terminiamo questa breve guida con qualche domanda che potresti farti rispetto ai malfunzionamenti relativi al puntatore del mouse.

Perché il cursore si muove da solo su Windows 11?

Possono esserci diversi motivi. Alcuni tra i più comuni sono mouse/touchpad danneggiati, malware nascosto, bug del software e scorrimento inattivo abilitato.

Cosa devo fare se il mouse si muove da solo?

Se è possibile, il primo test che dovresti effettuare è provare un mouse sostitutivo. Se il problema sparisce immediatamente, hai a che fare con qualcosa che riguarda la singola periferica.

In caso contrario, la problematica dovrebbe essere legata al computer o al sistema operativo.

La presenza di un malware può influire sul funzionamento del mouse?

Sì. Il malware nascosto può spesso causare un comportamento anomalo del PC. Tra i tanti sintomi che possono presentare questi intrusi indesiderati, figurano anche movimenti strani da parte del puntatore.