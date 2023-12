6 motivi per cui il tuo prossimo iPad dovrebbe essere Cellular

Gli iPad di Apple sono prodotti che, con il passare degli anni, sono stati affinati e migliorati. In tal senso un iPad Cellular ti consente di unire la potenza di un laptop con la connettività di uno smartphone e il tutto con la proverbiale qualità che caratterizza i dispositivi Apple.

Sono molto più che semplici prodotti per guardare occasionalmente Netflix: grazie alla loro connettività, infatti, questi dispositivi possono essere utilizzati non solo nell’intrattenimento, ma anche in contesti come la produttività.

Tieni presente che, questo tipo di tecnologia, viene adottata largamente anche nel contesto degli Apple Watch.

Slegarsi dalle reti Wi-Fi, infatti, trasforma queste piattaforme in postazioni molto più duttili e non solo. In questo articolo affronteremo tutti i motivi per cui scegliere un modello Cellular può cambiare il tuo stile di vita.

1- Hai un sacco di opzioni disponibili

Quando si tratta di acquistare un iPad Cellular, la possibilità di scegliere tra i modelli è molto ampia. Tutti i modelli della gamma iPad di Apple, ad eccezione dell’iPad (9a generazione), supportano il 5G, consentendoti di accedere a tutta la velocità garantita da questa tecnologia.

Ma tieni sempre presente che le funzionalità aggiuntive dei dispositivi Cellular non sono gratuite. I modelli che usufruiscono di tali optional costano di più. Se hai bisogno di un modello Cellular, dovrai spendere da 100-200 euro, tenendo conto che il prezzo in più varia a seconda del prodotto che intendi acquistare.

Ad esempio, se scegli tra un iPad Air Cellular e uno solo Wi-Fi, dovrai sborsare altri 150 euro per ottenere questo tipo di connettività in più. Se invece intendi passare dall’iPad Pro classico al Cellular, preparati ad aggiungere un 200 euro alla spesa.

Non solo: tieni anche presente che poi dovrai affrontare anche le spese legate al traffico mobile e ai relativi contratti da stipulare con il tuo provider telefonico.

Tuttavia, va anche detto che puoi limitarti a dispositivi più datati, che sfruttano la rete 4G con un principio simile. In questo senso, potresti optare per prodotti come iPad mini di quinta generazione.

2- L’hotspot non è sempre la soluzione migliore

Se il Wi-Fi non è disponibile, puoi sempre connettere il tuo iPad online all’hotspot del tuo telefono. La funzione hotspot, nota più comunemente come tethering, è quando utilizzi i dati mobili del tuo telefono per connettere un altro dispositivo a Internet.

Questo è un ottimo modo per mettere online il tuo iPad con il solo Wi-Fi in un attimo, ma non è sempre un’ottima soluzione a lungo termine, quella che un iPad Cellular può offrire.

Sebbene la maggior parte degli operatori offra piani dati illimitati per i telefoni, quando si tratta di collegare altri dispositivi, non sono sempre così generosi. Quasi nessun provider offre dati hotspot illimitati per impedire alle persone di utilizzare i dati mobili del proprio telefono come connessione Internet domestica. Inoltre, gli hotspot mobile non sono sempre la soluzione migliore in termini di velocità di trasferimento dati.

Sebbene il 5G sui telefoni possa essere incredibilmente veloce, probabilmente non otterrai quella velocità durante il tethering. La maggior parte dei provider di telefonia mobile limiterà la velocità dati durante utilizzi di questo tipo. Quindi, anche se il tuo iPhone ha un segnale 5G perfetto, il tuo hotspot potrebbe essere rallentato alla velocità da 4G o addirittura 3G.

Pertanto, se desideri una connessione affidabile da portare ovunque, scegliere un iPad Cellular significa avere una linea più stabile e prestante.

3- Solo gli iPad Cellular hanno il GPS

Il GPS è una delle funzionalità più utili che il tuo iPad Cellular può offrirti. Sono finiti i giorni in cui dovevi affannarti a consultare gigantesche mappe cartacee per poi finire a chiedere indicazioni agli sconosciuti.

Non ti servono neanche dispositivi fantascientifici: procurati un supporto per auto e metti il tuo iPad sul cruscotto. Gli iPad possono essere un ottimo strumento per offrire indicazioni stradali o pianificare il tuo prossimo viaggio, ma solo gli iPad cellulari hanno il GPS integrato.

Nel processo di produzione degli iPad di Apple, il modulo GPS e il modulo Cellular si trovano sullo stesso chip. Quindi, se non ottieni un iPad di questo tipo, non avrà nemmeno il GPS.

Se disponi di un iPad solo Wi-Fi, puoi comunque utilizzare Apple Maps o Google Maps, ma dovrai fare affidamento sul posizionamento Wi-Fi anziché sul GPS. Sebbene sia in grado di rilevare la tua posizione generale, questo non è accurato quanto il GPS.

4- Gli iPad cellulari sono ottimi per il lavoro

Con il crescente passaggio allo smart working, le riunioni da remoto sono diventate una consuetudine per gli impiegati. Per i nomadi digitali, poi, avere a che fare con videochiamate è la quotidianità.

Di conseguenza, una connessione dati integrata su un iPad può aumentare notevolmente la tua produttività, soprattutto se sei riuscito a padroneggiare alcuni modi efficaci per eseguire più operazioni su un iPad.

Se viaggi o vivi da qualche parte senza una connessione Internet stabile, un iPad Cellular può offrirti la velocità e l’affidabilità di cui hai bisogno per incontrare i colleghi su Skype o scaricare file di grandi dimensioni.

I MacBook sono il punto di riferimento per molti professionisti, ma non è ancora disponibile alcun computer di questo tipo con una connessione dati cellulare. Per fortuna, dispositivi come l’iPad Pro stanno unendo le prestazioni a livello di un laptop con la connessione dati disponibili ovunque E per questo motivo, i modelli Cellular possono far preferire un iPad rispetto a un MacBook.

Essere collegato a una rete cellulare significa che puoi tenere la tua riunione ovunque senza preoccuparti del Wi-Fi instabile.

5- I dati mobili sono molto più sicuri del Wi-Fi

Sei mai stato costretto a connetterti alla rete Wi-Fi instabile e non protetta dell’hotel in cui soggiorni? Accedere su reti di cui non ti fidi è come giocare alla roulette russa con i tuoi dati.

Ogni volta che ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica, c’è sempre la possibilità che sia stata compromessa. Criminali informatici di vario tipo adorano intrufolarsi in reti non protette e rubare dati personali, password e informazioni sui conti bancari.

Sebbene esistano servizi come le VPN che possono rendere più sicuro l’utilizzo di un qualunque Wi-Fi pubblico, un iPad collegato a una connessione cellulare evita completamente questo tipo di problema. Scegliendo un modello Cellular, avrai sempre la possibilità di connetterti a una rete sicura gestita da un fornitore di servizi nazionale.

6- Puoi portare il cloud gaming ovunque

Una connessione cellulare integrata può trasformare un iPad in una mini postazione da gaming. Con l’avvento del cloud gaming, un iPad può passare da tablet a console mobile di tutto rispetto. Servizi come Xbox Cloud Gaming stanno portando giochi che una volta erano riproducibili solo su console o PC di fascia alta su quasi tutti i dispositivi dotati di connessione Internet.

Sebbene questi servizi siano ottimi, necessitano di una connessione solida per funzionare bene. Inoltre, a seconda della tua posizione, può essere difficile trovare una linea veloce e affidabile per il cloud gaming. Quindi, un modello di iPad Cellular ti consente di portare il tuo gioco quasi ovunque.

In questo senso, come risulta ovvio, fai grande attenzione al traffico dati. Giocare online, in molti casi, potrebbe consumare rapidamente il tuo traffico mensile a disposizione.

Gli iPad Cellular offrono molte opportunità in più

Che sia per lavoro o per gioco, un iPad che sfrutta questo tipo di connettività può cambiare le regole del gioco. Scegliere tali modelli rispetto agli iPad Wi-Fi significa che avrai sempre la velocità, l’affidabilità e la sicurezza di una connessione dati mobile, dandoti la possibilità di utilizzare il tuo iPad in molti altri modi.

Ovviamente dovrai far fronte a un costo d’acquisto maggiore. Valuta dunque come intendi usare il dispositivo: se hai una connessione domestica adeguata e non pensi di utilizzare il tuo iPad al di fuori delle mura domestiche, forse potresti comunque accontentarti di un semplice modello Wi-Fi.