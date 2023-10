Apple lancerà presto un iPad Air da 12,9 pollici: cosa sappiamo

L’ipotesi che Apple decida di lanciare qualche altro prodotto entro il 2023 sembra piuttosto remota, tanto che le varie fonti – tra cui Ming-Chi Kuo e Mark Gurman – credono che bisognerà attendere il 2024. Tuttavia sembra che nel quartier generale di Cupertino si stia lavorando sodo su questi nuovi device. Come riportato anche da MacRumors e DigiTimes – e già trapelato qualche settimana fa – pare che Apple stia lavorando su un iPad Air più grande con un display da 12,9 pollici: si tratterebbe del modello ‌iPad Air‌ più grande fino ad oggi.

Citando fonti del settore, ‌DigiTimes‌ ha evidenziato che, a differenza dell’iPad Pro da 12,9 pollici, l’‌iPad Air‌ da 12,9 pollici non presenterà un display mini-LED. Il dispositivo potrà invece contare sulla stessa tecnologia LCD utilizzata nell’attuale ‌iPad Air‌ da 10,9 pollici.

L’‌iPad Air‌ è sempre stato disponibile in un’unica dimensione, pertanto l’iPad Air‌ da 12,9 pollici verrebbe offerto in aggiunta a un modello separato con uno schermo più piccolo, proprio come l’‌iPad Pro‌ viene offerto in due varianti da 11 e 12.9 pollici. Una recente voce riportata da 9to5Mac affermava che Apple stava lavorando su due modelli di ‌iPad Air‌ di sesta generazione. Nell’articolo si ipotizzava che la Mela potesse rilasciare una versione più grande di ‌‌iPad Air‌‌ da abbinare all’attuale versione da 10,9 pollici: l’indiscrezione viene rilanciata da DigiTimes e MacRumors.

L’attuale ‌iPad Air‌ con il chip M1 è stato lanciato più di un anno e mezzo fa: il nuovo modello, che dovrebbe arrivare entro qualche mese, potrà contare sul chip M2. Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo iPad Air da 12,9” dovrebbe costare all’incirca 700 dollari (pari a circa 660 euro, ndr), ma dato che i modelli iPad Pro di prossima generazione di Apple saranno interessati da aumenti di prezzo a causa della loro costosa tecnologia di display OLED non è detto che la Mela non alzi il prezzo anche dell’iPad Air.