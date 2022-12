Apple Watch Cellular: come funziona e differenze col modello GPS

Apple Watch è probabilmente la linea di dispositivi indossabili per il fitness più popolare al mondo. Si tratta di una serie di prodotti molto ampia che, per chi non è esperto del settore, può risultare anche alquanto disorientante.

Se intendi acquistare uno smartwatch di questo tipo infatti, dovrai districarti tra diverse dimensioni del quadrante, vari colori, finiture e materiali, tralasciando poi tutto il discorso OS e software. Di fatto, è meglio optare per un Apple Watch Series 8 o per il più moderno Apple Watch SE? Ma soprattutto, meglio optare per un Apple Watch Cellular o per un GPS?

Nel primo caso parliamo di un dispositivo che offre il massimo della connettività, sfruttando il piano di traffico mobile degli operatori telefonici. Di fatto, tutto ciò trasforma lo smartwatch in un dispositivo simile a un telefono.

E la versione GPS? Questa tecnologia si appoggia a uno smartphone per gestire il traffico dati. Ciò significa che è sempre possibile ricevere notifiche varie senza problemi, ma che dovrai avere sempre il tuo iPhone nel raggio di pochi metri. Un vantaggio degli Apple Watch GPS è legato anche al prezzo che risulta più contenuto rispetto ai Cellular.

In questo articolo cercheremo di mettere chiarezza sulle differenze, per capire quale soluzione si addice di più alle tue specifiche esigenze.

Apple Watch Cellular: come accedere alla rete

Per attivare il servizio Cellular è possibile sia seguire la configurazione iniziale proposta dal dispositivo quando viene acceso per la prima volta, sia una procedura postuma. Nel secondo caso, ecco i passaggi da seguire:

apri l' app Watch su iPhone;

su iPhone; tocca Apple Watch, quindi tocca Cellulare.

Segui le istruzioni per ulteriori informazioni sui servizi del tuo gestore per attivare questa funzionalità sul dispositivo.

Nota bene: attivando questa modalità, non è detto che lo smartwatch si affiderà sempre e comunque alla rete mobile. Se esso individua l’iPhone associato o una rete Wi-Fi (con una password già memorizzata) che offre una buona connessione, cercherà di collegarsi allo stesso per risparmiare il traffico.

Esistono poi casi in cui potresti, per questioni di batterie (come vedremo in seguito), voler disattivare questa tipologia di connessione.

In questo senso tocca e tieni premuta la parte inferiore dello schermo sul tuo Apple Watch, quindi scorri verso l'alto per aprire Centro di Controllo.

Da qui, tocca il pulsante Cellulare, quindi attiva o disattiva tale voce (se la connessione è attiva, il pulsante dovrebbe apparire di colore verde).

Apple Watch Cellular e GPS a confronto

Dall'esterno, l'Apple Watch Cellular e l'Apple Watch GPS sembrano quasi identici, l'unica vera differenza visibile è un piccolo anello rosso attorno alla corona digitale sul modello Cellular. È quello che c'è dentro che fa la differenza tra i due orologi.

Prima di affrontare questa differenza, possiamo però soffermarci un attimo su quale serie scegliere.

Se riesci a trovarne un Apple Watch Series 7, sappi che è ancora un eccellente smartwatch per la maggior parte delle esigenze. Era disponibile anche in forma GPS che Cellular. Gli stessi pro e contro si applicheranno alla Serie 7 come alla Serie 8, visto che non sono prodotti così dissimili.

Se stai cercando di risparmiare, tuttavia, l'Apple Watch SE è ancora la strada da percorrere, poiché i prezzi della serie 7 non sono ancora così bassi. Per una scelta quanto più oculata possibile, ti consiglio di dare uno sguardo all’articolo su quale Apple Watch scegliere nel 2022.

Di seguito andremo a confrontare diverse specifiche tecniche delle due tecnologie più nello specifico.

Connettività LTE

Sia i modelli GPS che Cellular sono dotati di connettività LTE, che sta per Long-Term Evolution e si colloca tra 3G e 4G in termini di connettività. Ciò ti consente di sfruttare il tuo attuale piano telefonico e ottenere la connettività Internet e telefonica anche quando il tuo iPhone è lontano.

Naturalmente, questo ti apre nuove opportunità. Se vuoi ascoltare la musica mentre monitori le tue corse, puoi lasciare il tuo iPhone alle spalle e portare solo il tuo Apple Watch con te. Un Apple Watch con copertura LTE ti consente di slegarti dal piano dati del tuo iPhone.

In cosa si traduce tutto ciò? Di fatto puoi effettuare chiamate, ricevere messaggi, usare Siri, navigare tramite l'app Maps, giocare con app di terze parti e tante altre cose.

Nota: se acquisti una carta SIM con pagamento in base al consumo per viaggi internazionali, considera di lasciare il tuo Apple Watch a casa perché ti verranno addebitati costi internazionali se lo usi all'estero (non c'è una carta SIM nell'Apple Watch).

Musica e podcast

La possibilità di ascoltare musica e podcast attraverso Apple Music e Apple Podcast non sono un’esclusiva di iPhone, essendo accessibili anche dagli Apple Watch.

Anche se tecnicamente è possibile usufruire sia dei modelli GPS che di quelli Cellular, con i secondi ha maggior senso. Nel primo caso infatti, è meglio affidarsi direttamente allo smartphone, anche per questioni di batteria più prestante.

Funzione In famiglia

Stai pensando di affidare il tuo vecchio Apple Watch a qualcuno che non ha un iPhone? In questo caso, la funzione In famiglia sarà un vantaggio non da poco.

Inizialmente configurerai l'Apple Watch sul tuo iPhone, ma poi potrai usarlo senza vincoli. Sotto questo punto di vista, a meno di rare occasioni, l’opzione Cellular appare la più sensata.

Nota bene: la modalità In famiglia non è disponibile su tutti i modelli. Quelli che la supportano sono:

Apple Watch Series 8 Cellular;

Apple Watch Ultra;

Apple Watch SE Cellular.

Materiali, display e cinturini

La connettività GPS è disponibile solo in alluminio nell'Apple Watch Series 8 e nell'Apple Watch SE. Non puoi ottenere un Apple Watch Ultra con connettività GPS.

Di contro, i modelli Cellular si possono avere in alluminio con la Serie 8 e la SE, così come l’acciaio inossidabile nella Serie 8. L'Apple Watch Ultra è disponibile solo in titanio.

Le versioni in alluminio dell'Apple Watch sono dotate di un display in vetro Ion-X, mentre puoi ottenere i display in vetro zaffiro solo sulle custodie in acciaio inossidabile e Ultra. Il vetro Ion-X è più soggetto a graffi, ma è più robusto in caso di caduta. Il vetro zaffiro è molto più duro e meno suscettibile ai graffi, ma è più probabile che si rompa se l'orologio cade.

Per quanto concerne i cinturini non esistono grosse differenze tra Cellular e GPS. Ci sono alcuni fantastici cinturini disponibili per gli Apple Watch: l'unica cosa di cui ti devi preoccupare è scegliere la taglia giusta per adattarsi al tuo orologio.

Apple Watch Cellular o GPS? Questione batteria

Un Apple Watch Cellular soffre di una durata della batteria ridotta rispetto al modello solo GPS?

In realtà questo limite comprensibile può essere limato disattivando alcune funzionalità, nonché sfruttando le potenzialità della nuova modalità a basso consumo.

Apple afferma che gli Apple Watch Series 8 durano 18 ore e, sebbene i test sono sempre da prendere con le pinze. Con un utilizzo intenso, si possono stimare circa 4 ore con connessione LTE e 14 ore di collegamento con un iPhone. Non solo: questi valori si riferiscono a un dispositivo nuovo. Risulta dunque probabile che questi numeri diminuiscano con il tempo e l'usura.

Oltre alla connessione in sé poi, vanno calcolate anche le attività abbinate alla stessa. Per esempio, quando si parla di streaming audio (senza LTE) si parla di 11 ore di autonomia. Con una connessione da Cellular, queste scendono a 8. Per i modelli precedenti ai Series 8, questi valori tendono a scendere più o meno considerevolmente.

Sotto questo punto di vista, corridori che coprono lunghe distanze o escursionisti, dovrebbero limitare l’utilizzo dello smartwatch al minimo indispensabile per ottenere una longevità compatibile con le loro attività.

Questione prezzo

L’ago della bilancia, in molti casi, è il costo del dispositivo.

L'ultimo elemento di differenziazione tra i due dispositivi è il prezzo. L'attuale generazione SE si aggira intorno ai 300 euro per una custodia in alluminio da 40 mm, con una variazione di 30-40 euro in più per un Cellular.

GPS o Cellular? Una scelta difficile

Se non sei un utente con esigenze particolari, la versione solo GPS di un Apple Watch soddisferà le tue necessità. Avrai comunque tutte le stesse funzioni, semplicemente non sarai in grado di usarle senza il tuo iPhone nelle vicinanze.

A livello di costi, questa scelta risulta ottimale, a patto di rinunciare alla funzionalità In famiglia e di optare per un dispositivo in alluminio. I modelli Cellular sono fantastici se ti muovi molto spesso e, per vari motivi, non puoi/vuoi avere il tuo telefono.

Ad esempio, sono l'ideale per i corridori, che vogliono rimanere connessi senza il fastidio di un telefono da portare con sé. Sono anche apprezzabili se vuoi un materiale della cassa di più alto livello, come l'acciaio inossidabile. Di fatto, con un budget più elevato a disposizione, puoi affidarti a questa soluzione per percepire una qualità maggiore.