Apple Watch non riceve notifiche: come risolvere?

Il tuo Apple Watch non riceve notifiche o non riproduce più alcun suono o vibrazione alla ricezione di un messaggio? I motivi potrebbero essere tanti. Fortunatamente, oggi puoi tentare tantissime strade per provare a risolvere questo fastidioso errore. In questa guida abbiamo raccolto più di venti consigli utili da tentare quando anche i migliori Apple Watch danno problemi con le notifiche. Continua a leggere per provare a risolvere il problema.

Apple Watch non riceve notifiche: ecco come funziona il dispositivo

Prima di dare un’occhiata a come risolvere il fastidioso problema di Apple Watch che non riceve notifiche, è molto importante capire il funzionamento del dispositivo. Per impostazione predefinita, le notifiche dal tuo iPhone vengono sempre inviate ad Apple Watch o all'iPhone stesso, ma non a entrambi i device contemporaneamente. In base a cosa lo smartwatch riceve o meno le notifiche quindi? Questo dipende dallo stato di entrambi i dispositivi, se sono bloccati o sbloccati. Vediamo quali possono essere i casi.

Quando il tuo iPhone è sbloccato, riceverai notifiche solo sull'iPhone e non sull'Apple Watch . Questo succede perché si dà per scontato che in quei momenti tu stia utilizzando l’iPhone e non abbia quindi bisogno di ricevere notifiche anche su un altro dispositivo.

. Questo succede perché si dà per scontato che in quei momenti tu stia utilizzando l’iPhone e non abbia quindi bisogno di ricevere notifiche anche su un altro dispositivo. Se il tuo iPhone è bloccato e indossi Apple Watch, le notifiche verranno inviate solamente all'orologio .

. Se l' orologio non è al polso , le notifiche verranno inviate al tuo iPhone e di conseguenza non le riceverai su Apple Watch.

, le notifiche verranno inviate al tuo iPhone e di conseguenza non le riceverai su Apple Watch. Se il tuo Apple Watch è bloccato al polso, le notifiche verranno inviate al tuo iPhone e non vedrai le anteprime sull'orologio, a meno che non lo sblocchi inserendo la password. Questo può essere evitato semplicemente impostando il tuo Apple Watch in modo che si sblocchi automaticamente quando il tuo iPhone è nelle vicinanze.

1. Riavvia il tuo Apple Watch

Apple Watch non riceve notifiche? Il primo modo per provare a risolvere il problema è quello di provare a riavviare il dispositivo. Ecco come fare:

Tieni premuto il pulsante laterale di Appe Watch finché non compare il menu

Tocca l'icona di accensione, quindi trascina il cursore Spegni sul lato destro per spegnere il dispositivo

sul lato destro per spegnere il dispositivo Una volta spento, tieni premuto di nuovo il pulsante laterale finché non vedi il logo Apple

2. Abilita il Bluetooth

È importante sapere che, per ricevere notifiche su Apple Watch, il Bluetooth deve essere sempre abilitato sia sull'orologio che sul tuo iPhone. Se disattivato, ovviamente i due dispositivi non riusciranno a comunicare tra loro e non riceverai alcuna notifica. Se i due dispositivi non sono connessi potrai seguire alcuni semplici passaggi per accoppiarli tramite Bluetooth:

Apri Centro di controllo su Apple Watch scorrendo verso l'alto.

su Apple Watch scorrendo verso l'alto. Qui, dovresti vedere un'icona iPhone verde in alto. Toccala per verificare lo stato della connessione tra i due dispositivi.

Se vedi la scritta Connesso non devi fare altro. Se invece vedi la scritta Non connesso o Disconnesso dovrai seguire alcuni passaggi aggiuntivi:

Apri l'app Impostazioni sul tuo Apple Watch e seleziona Bluetooth .

sul tuo Apple Watch e seleziona . Scorri verso il basso e attiva l'interruttore accanto a Bluetooth.

Ora vai su Impostazioni > Bluetooth sul tuo iPhone.

sul tuo iPhone. Abilita l'interruttore Bluetooth

Qui, assicurati che Apple Watch risulti Connesso nell'elenco I miei dispositivi

3. Disattiva la modalità aereo

La modalità aereo rende ovviamente impossibile la ricezione di qualsiasi tipo di avviso. Se il tuo Apple Watch non riceve notifiche quindi, è importante verificare che questa non sia attivata. A volte può infatti capitare che la modalità aereo si attivi da sola, sia su Apple Watch che su iPhone. Ecco come risolvere.

Apri Impostazioni > Modalità aereo sul tuo Apple Watch

sul tuo Apple Watch Disabilita l'interruttore accanto a Modalità aereo

4. Disattiva la modalità silenziosa su Apple Watch

Proprio come iPhone, anche Apple Watch è dotato di una modalità silenziosa. Se abilitata, questa modalità renderà il dispositivo completamente silenzioso e non sentirai alcun suono alla ricezione delle notifiche. Anche in questo caso, questa modalità può essere disattivata in pochi semplici passi.

Vai a Impostazioni > Suoni e Feedback atipico

Clicca su Modalità silenziosa per disattivarla

per disattivarla In alternativa, scorri verso l'alto per aprire Centro di controllo. Se l'icona con la campanella è rossa, significa che la modalità silenziosa è abilitata. Tocca l'icona della campana per disattivare l'audio.

5. Aumenta il volume degli avvisi

Se il tuo Apple Watch non riceve notifiche, potresti aver abbassato o disattivato accidentalmente il volume degli avvisi sul dispositivo. Questo significa che il volume potrebbe essere talmente basso da essere quasi impercettibile. Ecco come risolvere il problema.

Vai a Impostazioni > Suoni e Feedback atipico

Aumenta il volume

6. Abilita la vibrazione su Apple Watch

Se quando ricevi le notifiche riesci a sentire i suoni ma non le vibrazioni, ecco come procedere.

Vai a Impostazioni > Suoni e Feedback atipico

Scorri verso il basso e attiva l'interruttore accanto a Avvisi aptici

Puoi anche regolare l’intensità della e delle pulsazioni di Apple Watch. Basterà aprire l’app Apple Watch su iPhone e selezionate Impostazioni > Suoni e feedback aptico e spostare il cursore verso destra o verso sinistra per rafforzarlo o indebolirlo a seconda delle esigenze.

7. Riattiva l'audio delle notifiche

Apple Watch non riceve notifiche? Forse hai disattivato per sbaglio le notifiche da un'app sul tuo Apple Watch. Vediamo come fare.

Scorri verso il basso sullo schermo dell'orologio per accederea al Centro Notifiche

Scorri verso sinistra sulla notifica che desideri riattivare

Seleziona i tre puntini

Seleziona Riattiva

8. Attiva l'indicatore di notifica

Se non vedi l'indicatore di notifica sul tuo Apple Watch ma stai comunque continuando a ricevere notifiche, potresti aver disattivato accidentalmente l’opzione ad esso dedicata. Basteranno alcuni semplici passaggi per riattivarla e risolvere il problema. Ecco come fare:

Vai a Impostazioni > Notifiche sul tuo Apple Watch

sul tuo Apple Watch Abilita l'interruttore accanto a Indicatore di notifiche

9. Abilita le notifiche delle app su iPhone

Se il tuo Apple Watch non riceve notifiche e avvisi da un'app particolare, controlla se le notifiche sono abilitate per quell'app. Ecco come fare:

Apri Impostazioni sul tuo iPhone.

sul tuo iPhone. Scorri fino in fondo e tocca l'app in questione

Seleziona Notifiche

10. Abilita le notifiche delle app su Apple Watch

Apple ti consente di personalizzare le app installate su iPhone che hanno il permesso di inviare notifiche al tuo Apple Watch. Anche in questo caso, potresti aver accidentalmente disattivato le notifiche per un'app particolare. Vediamo come risolvere.

Apri l'app Apple Watch sul tuo iPhone

sul tuo iPhone Tocca Notifiche e scorri verso il basso fino a trovare l'elenco delle app Apple

e scorri verso il basso fino a trovare l'elenco delle app Apple Tocca l'app di cui desideri riattivare le notifiche

Seleziona Consenti notifiche

Torna alla schermata Notifiche

Scorri verso il basso fino all'elenco delle app di terze parti

Abilita il pulsante di fianco all’app desiderata

11. Controlla le app di terze parti

Se non ricevi notifiche da una particolare app sul tuo Apple Watch, devi verificare se l'app funziona correttamente sul tuo iPhone. Ad esempio, potresti dover accedere nuovamente all'app. Verifica questo aprendo l'app sul tuo iPhone.

12. Attiva Mostra notifiche col polso abbassato

Se il tuo Apple Watch non riceve notifiche potresti anche aver disabilitato la funzionalità pensata per inviarti le notifiche quando il polso è abbassato. Ecco come riattivarla.

Apri l'app Apple Watch sul tuo iPhone.

sul tuo iPhone. Vai a Notifiche > Mostra notifiche al polso

al polso Abilita l'interruttore accanto a Mostra notifiche

13. Disattiva il rilevamento del polso

Assicurati di indossare correttamente Apple Watch, altrimenti potresti sperimentare diversi problemi e non ricevere le notifiche correttamente. Se desideri ricevere notifiche sul dispositivo anche quando non lo indossi o il dispositivo non rileva il polso correttamente, puoi tranquillamente disattivare la funzionalità Rilevamento del polso.

Vai a Impostazioni > Passcode sul tuo Apple Watch

sul tuo Apple Watch Scorri verso il basso e disattiva Rilevamento del polso

14. Disattiva le modalità Focus

Proprio come iPhone, Apple Watch supporta le modalità Focus, come per esempio Non disturbare, Guida e Lettura. Si tratta di semplici profili audio che ti consentono di disattivare l'audio del tuo Apple Watch in un momento specifico o per una durata specifica. Quando un profilo Focus è attivo sullo smartwatch o su iPhone, non riceverai alcuna notifica. Ecco come disattivare le diverse modalità Focus per tornare a ricevere notifiche su Apple Watch.

Sblocca Apple Watch e scorri verso l'alto per aprire Centro di controllo

Se l'icona della modalità Focus è abilitata, disattivala

Accedi alle Impostazioni di Apple Watch e vai a Focus

Qui troverai diverse modalità Focus e potrai gestirle a tuo piacimento.

15. Disattiva la condivisione della modalità Focus

Quando una modalità Focus è attivata sul tuo iPhone, questa si attiverà automaticamente anche su Apple Watch, in modo da non disturbarti con fastidiose notifiche. Fortunatamente, se ne hai bisogno, puoi disattivare questa modalità di mirroring in pochi secondi.

Vai a Impostazioni > Focus sul tuo Apple Watch

Scorri verso il basso e disattiva l'interruttore accanto a Specchia il mio iPhone

16. Disattiva "Copri per disattivare l'audio"

La funzione Copri per disattivare l'audio ti consente sostanzialmente di disattivare l'audio delle notifiche coprendo lo schermo dello smartwatch con il palmo della mano per almeno 3 secondi. In alcuni casi, può succedere che il dispositivo pensi di essere coperto erroneamente e smetta di inviare notifiche.

Vai a Impostazioni > Suoni e Feedback atipico

Scorri verso il basso e disabilita Copri per disattivare l'audio

17. Disabilita la modalità di risparmio energetico

Apple ha introdotto la funzionalità di risparmio energetico su tutti i dispositivi con WatchOS 9. Questa funzionalità, se abilitata, potrebbe far subire ritarti all’invio delle notifiche. Se il tuo Apple Watch non riceve notifiche puoi provare a disattivarla.

Apri Impostazioni > Batteria sul tuo Apple Watch

sul tuo Apple Watch Disabilita l'interruttore accanto a Modalità risparmio energetico

18. Aggiorna app e dispositivi

Se il tuo Apple Watch non è aggiornato e stai utilizzando una versione obsoleta di potresti sperimentare alcuni problemi e non ricevere e notifiche correttamente. In questo caso, sarà assolutamente necessario aggiornare i tuoi dispositivi e le app installate su essi per risolvere il problema. Ecco come fare:

Per aggiornare WatchOS sul tuo Apple Watch vai a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software

Per aggiornare iOS sul tuo iPhone vai a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software

Per aggiornare le app, apri App Store, trova l'app che desideri aggiornare e premi il pulsante Aggiorna

19. Forza il riavvio dell'orologio

Se con nessuno dei consigli precedenti sei riuscito a risolvere il problema di Apple Watch che non riceve notifiche, dovrai necessariamente forzare il riavvio del dispositivo. Si tratta di un'azione particolare che funge da versione avanzata del normale riavvio. In questo modo si spegnerà forzatamente qualsiasi app e verrà interrotto qualsiasi servizio malfunzionante sull’Apple Watch, risolvendo in questo modo eventuali problemi. Ecco come fare:

Tieni premuti sia il pulsante laterale che la Digital Crown finché non vedi il logo Apple, quindi rilascia entrambi i pulsanti

20. Disaccoppia Apple Watch

Come ultimo tentativo puoi provare a ad accoppiare nuovamente Apple Watch con il tuo iPhone. Ecco come fare: