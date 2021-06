Come usare iPhone come router con l’hotspot

Utilizzare un iPhone come router attraverso l’hotspot può essere molto utile in diversi frangenti. Quando hai urgente bisogno di una connessione Wi-Fi ma non ne hai nessuna a cui accedere, la soluzione è disponibile direttamente sul tuo dispositivo Apple. Configurando l’hotspot attraverso Wi-Fi o con un cavo USB infatti, puoi trasformare il tuo iPhone in un vero e proprio router, pienamente sfruttabile da altri telefoni, ma anche laptop e tablet.

Può sembrare complicato, ma questa procedura può permetterti di ottenere una connessione con pochi e semplici passi. La maggior parte dei principali operatori offre servizi di tethering, sebbene la capacità di creare un hotspot Wi-Fi dipenda dal piano di servizio e dalla disponibilità di dati.

Nota bene: prima di approfondire, tieni conto che il tethering va a consumare rapidamente la batteria del tuo iPhone. Dunque per fruire di questa funzione potresti aver facilmente bisogno di un power bank supplementare.

iPhone come router: come utilizzare l’hotspot

Per configurare un hotspot personale sul tuo iPhone o iPad (Wi-Fi + cellulare), vai su Impostazioni – Hotspot personale – Consenti ad altri di unirsi e attivalo (se non vedi Hotspot personale in Impostazioni, tocca Cellulare – Hotspot personale). Prendi ovviamente nota della password Wi-Fi per poi inserirla nei dispositivi (tablet, PC e altri smartphone) che intendi collegare all’hotspot.

Apri il menu Wi-Fi sul dispositivo che devi connettere a Internet. Cerca il tuo dispositivo iOS, selezionalo, quindi inserisci la password che appare sulla schermata dell’hotspot personale del tuo iPhone.

iPhone e iPad forniscono anche modi alternativi per connettersi all’hostspot, inclusi Bluetooth e connessione USB diretta. Potrebbe essere necessario attivare la voce Massimizza compatibilità per far funzionare queste connessioni, ma tieni presente che la qualità della connessione potrebbe risentirne.

Una volta connesso il dispositivo secondario, dovresti essere in grado di navigare sul Web, consumando il traffico dati. Per disconnetterti, disattiva l’hotspot personale sul tuo dispositivo iOS.

Alcune raccomandazioni per un utilizzo oculato di questa funzione

Utilizzare un iPhone come router è potenzialmente molto utile. Devi però considerare che il traffico dati ha un costo e, senza un po’ di attenzione, potresti presto ritrovarti a secco. A patto di proteggere adeguatamente la connessione dunque, potresti preferire optare per una linea Wi-Fi gratuita, quando entrerai in una zona coperta.

Nota bene: è bene disconnettersi sempre da una rete Wi-Fi pubblica in cui si è ospiti. In caso contrario, potresti lasciare i tuoi dati esposti agli hacker che configurano falsi hotspot con lo stesso nome della rete WiFi , ma senza password richiesta, e il tuo iPad potrebbe provare a connettersi automaticamente ed esporre le tue informazioni.

Altri modi per accedere a Internet

Se sei il possessore di un iPhone e vuoi collegarti alla rete utilizzando come hotspot un altro tipo di piattaforma, esistono diverse soluzioni. In questo articolo, per esempio, spieghiamo come utilizzare un PC con Windows per trasformare lo stesso in un router.

