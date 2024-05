I migliori feed RSS reader per mantenerti sempre aggiornato

Perché cercare in giro per il Web le notizie più recenti, oppure intasare la tua posta elettronica con newsletter, quando puoi riceverle comodamente su un feed RSS reader?

I lettori di feed RSS sono strumenti presenti da anni e anni in rete ma che, a dispetto del passare del tempo, restano molto utili. Si tratta di applicazioni o piattaforme in grado di raccogliere una serie di fonti, riunendo tutte le news e gli articoli relativi a un singolo o più argomenti.

RSS è l’acronimo di Really Simple Syndication o Rich Site Summary e sono apparse sul Web nell’ormai lontano 1999. A dispetto di tante altre tecnologie, questa è “maturata” con il passare degli anni, visto che solo di recente ha cominciato a raccogliere una certa notorietà.

Cosa sono i feed RSS reader?

Nonostante i feed RSS non possano competere con i motori di ricerca, di fatto si tratta di un ottimo sistema di lettura delle notizie, soprattutto se sai quale applicazione utilizzare.

Google offriva uno strumento specifico, noto semplicemente come Reader, che è però stato disattivato nel 2013. Ciò non deve però trarti in inganno: i feed RSS sono più vivi che mai.

Di seguito, infatti, abbiamo preparato un elenco con le migliori applicazioni di questo settore. La lista, per quanto possibile, cerca di coprire al meglio tutti i sistemi operativi più diffusi online, da Windows a macOS fino a Linux, senza tralasciare l’ambiente mobile con Android e iOS.

Feedly

Allo stato attuale, quando si parla di feed RSS reader, Feedly è il primo nome che viene in mente.

Stiamo infatti parlando di un pilastro del settore, un’app esistente dal 2008 e che, con tutta probabilità, è la piattaforma più utilizzata del settore.

Feedly è facile da configurare, anche se non hai mai avuto a che fare con app di questo tipo.

Una volta creato un account, ti basterà digitale nel campo di ricerca i nomi dei siti che intendi seguire. Alcune piattaforme, in tal senso, offrono feed specifici su tematiche verticali.

Non solo: dopo aver effettuato le prime ricerche e le prime aggiunte, Feedly ti offrirà dei preziosi consigli, proponendoti siti simili a quelli che hai già aggiunto alla lista dei feed. Altro punto di forza dell’app è il suo alto livello di integrazione con altri servizi come IFTTT o Dropbox. Altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità di importare o esportare feed.

La piattaforma è in grado di funzionare in modo egregio già con il suo piano gratuito. Questo, infatti, permette di seguire fino a 100 feed archiviabili in un massimo di tre cartelle. Questi possono anche essere gestiti attraverso delle bacheche, utili per conservare notizie specifiche.

La versione Pro, da 6,99 euro al mese, offre ulteriori livelli di compatibilità (integrazioni con Evernote e OpenNote) oltre a nascondere annunci pubblicitari ed elevare il limite di feed RSS a 1.000.

Di recente, inoltre, è stato aggiunta una sottoscrizione definita Pro+ (con costo pari a 8,81 euro), che offre agli utenti anche funzioni aggiuntive legate all’Intelligenza Artificiale. e un limite di feed che raggiunge i 2.500.

Inutile affermare che, a meno tu non faccia particolari lavori, l’account di base gratuito può essere considerato più che sufficiente.

Feeder

Feedly, così come altri nomi di questa lunga lista, sono strumenti che puntano forte su funzionalità e integrazioni varie. Ma se volessi avere a che fare con un semplice feed RSS reader senza fronzoli?

La risposta a questa domanda potrebbe essere Feeder. Stiamo parlando di una soluzione ideale se sei un neofita o un utente occasionale, vista la sua natura tendente al minimalismo.

L’interfaccia è ben organizzata ed è possibile, con un semplice clic sull’apposito pulsante Aggiungi, ottenere alcune tra le fonti più autorevoli per temi comuni come Tecnologia, Giochi e Intrattenimento. Con un clic sulle stesse è possibile ottenere i feed più popolari sull’argomento.

La sezione Libreria permette di spostare e gestire i feed a piacimento, con la possibilità di esportare gli stessi in formato OPML ed, eventualmente, importare feed esterni (file con estensione OPML o XLS). Il servizio ti permette anche di seguire diversi social network, newsletter e altri tipi di contenuti non propriamente limitati ai feed RSS.

A rendere Feeder ancora più interessante è un piano gratuito più che apprezzabile. Parliamo di un limite di 200 feed con aggiornamento ogni 30 minuti: il tutto senza alcun tipo di pubblicità.

La versione Plus, dal costo di 7,99 dollari al mese, offre un limite di 2.500 feed, aggiornamenti ogni 5 minuti, fonti premium e possibilità di regolare dei filtri.

La maggior parte di limiti, per quanto riguarda numero di feed e tempistiche di aggiornamento, vengono del tutto eliminate dal piano Professional, disponibile al prezzo di 14,99 dollari al mese.

Inoreader

Il terzo nome di questa lista è in grado di gareggiare con i primi due per fama, confermandosi come uno dei migliori feed RSS reader in circolazione.

Stiamo parlando di Inoreader, servizio caratterizzato da un’interfaccia pulita e una serie di funzionalità, disponibili già nella versione gratuita, che lo rendono molto interessante.

La dashboard proposta agli utenti è comoda nonché caratterizzata da una serie di widget. Questi permettono di avere sempre sott’occhio gli articoli più recenti, quelli più commentati e letti oltre ad altri criteri. Il pannello laterale di Inoreader offre altre possibili soluzioni per catalogare le notizie, con la possibilità di mettere “in coda” i contenuti.

Meritano un discorso anche le estensioni browser, disponibili su tutti i principali browser in circolazione (Chrome, Edge e Firefox).

La versione gratuita offre pieno accesso a un totale massimo di 150 feed, con possibilità di accedere alla dashboard personalizzabile e alla possibilità di creare cartelle. Non solo: tieni presente che Inoreader ti offre anche un lettore di podcast e la piena integrazione con strumenti come:

Evernote ;

; OneNote ;

; Pocket ;

; Dropbox ;

; Google Drive.

Con tutte queste funzioni c’è da chiedersi cosa può fare in più la versione a pagamento.

Per 6,67 euro al mese, la sottoscrizione Pro consente di creare feed di monitoraggio, applicare filtri e regole, di iscriversi alle newsletter e tante altre funzioni aggiuntive molto interessanti.

NewsBlur

NewsBlur è un lettore RSS nato da un progetto open source, che fa della flessibilità uno dei suoi principali punti di forza.

Ciò è perfettamente rappresentato da un’interfaccia modificabile sotto ogni punto di vista, con quattro diverse modalità di visualizzazione delle notizie. Il tutto è gestibile in due o tre colonne, come elenco o griglia, il tutto rendendo l’esperienza di consultazione adattabile alle tue esigenze specifiche.

Come da prassi per i software open source, NewsBlur offre molto già con il suo piano gratuito. Si parla della possibilità di utilizzare tag colorati per gestire le notizie, di accesso a statistiche avanzate e tanto altro.

La versione a pagamento, disponibile per 36 dollari all’anno, offre aggiornamenti più frequenti, la possibilità di gestire in modo avanzato siti e cartelle e altre piccole chicche.

Feedbin

Concludiamo questa lista con Feedbin, un feed RSS a pagamento.

Nonostante ciò, tieni presente che questo a testabile con calma grazie al periodo di prova di 30 giorni che offre a chi è interessato (non è necessaria la carta di credito per il trial). Stiamo parlando di un reader semplice ma che, allo stesso tempo, può soddisfare anche gli utenti esigenti.

L’interfaccia di Feedbin va controtendenza rispetto agli altri nomi di questa lista. A prima vista, infatti, non sembrano esservi categorie o funzioni particolari. Il tutto si limita a una semplice colonna con le fonti e a uno spazio accanto per leggere la notizia specifica oppure entrare nella pagina specifica del sito.

Approfondendo, però, è possibile notare una serie di funzioni utili e da non sottovalutare.

Per esempio, la possibilità di ordinare i feed secondo vari criteri (dai più vecchi ai più recenti, per esempio). Non solo: Feedbin offre anche un indirizzo e-mail che potrai utilizzare per le tue newsletter. Ciò può risultarti molto utile se non vuoi intasare la tua casella di posta principale.

La possibilità di condividere gli articoli, di selezionare alcuni taggandoli come preferiti e di modificare i caratteri sono altri punti in favore di questo lettore.

Per concludere, quanto viene a costare? Feedbin, dopo i 30 giorni di prova, costa 5 dollari al mese o 50 dollari all’anno.

Altre soluzioni

Anche se i suddetti feed RSS reader possono essere considerati i migliori del settore, non è detto che esistano altre soluzioni alternative degne di nota.

Per esempio, il browser Vivaldi è noto per offrire un lettore RSS integrato più che apprezzabile. Questo offre un facile sistema per importare ed esportare feed RSS, con una gestione dei contenuti attraverso l’e-mail. Il tutto, come è facile intuire, pienamente integrato con un browser di nicchia ma molto interessante.

Altro nome interessante è, senza ombra di dubbio Reeder, che si integra perfettamente con altri servizi elencati nella precedente lista (Feeder e Feedbin). Questo e ha come principale caratteristica quella di lavorare in ambiente Apple, dunque su macOS ( che costa 9,99 dollari) e iOS (4,99 dollari).

Un’altra piattaforma interessante come redare di feed RSS e non solo è Fliboard. Questo è un pratico lettore mobile di contenuti e notizie, disponibile su iOS e Android.

Insomma, come avrai ben capito, se stai cercando di mantenerti aggiornato sulle ultime notizie in circolazione non hai che l’imbarazzo della scelta.