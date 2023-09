Come esportare le note da Evernote

Spostare le note archiviate su Evernote verso altri strumenti di produttività può risultare utile per vari motivi, come il cambio di provider o la necessità di accedere ai contenuti da più dispositivi. Questo articolo illustrerà le varie opzioni disponibili per esportare le note da Evernote, spiegando nel dettaglio il procedimento passo dopo passo. Qualsiasi sia il motivo per cui vuoi esportare le tue note da Evernote, in questa guida troverai come poterlo fare in maniera facile e veloce.

Introduzione alle note di Evernote

L’applicazione Evernote, lanciata nel 2008, era inizialmente molto popolare come tool per la gestione degli appunti, dei documenti e progetti. Negli ultimi anni la sua reputazione ha risentito di alcune criticità:

Un’interfaccia utente giudicata complessa e non ottimale

Problemi riguardanti la privacy e la sicurezza dei dati

Aumento dei costi dell’abbonamento

Prestazioni non adeguate

Nel 2020 Evernote è stata acquisita dalla società di sviluppo Bending Spoons. Di recente, la Bending Spoons ha annunciato che la maggior parte dei dipendenti Evernote con sede negli Stati Uniti saranno licenziati e le operazioni dell’applicazione verranno trasferite in Europa. Questi fattori hanno probabilmente contribuito a ridurre la popolarità e il successo iniziale di Evernote, rendendola meno attraente rispetto ad altri tool per la produttività.

Il declino di una popolare applicazione che dipende dal coinvolgimento attivo degli utenti solleva preoccupazioni riguardo la gestione ed il trattamento dei dati memorizzati dagli utenti. Quando una piattaforma digitale è attiva da diversi anni, gli utenti più fedeli accumulano grandi quantità di dati e informazioni, diventando fortemente dipendenti dai servizi offerti.

Cambiamenti radicali nella proprietà, gestione e operatività dell’applicazione possono influenzare la sicurezza, l’accessibilità e la conservazione a lungo termine delle informazioni. Gli utenti, di conseguenza, temono possibili modifiche nelle politiche sulla privacy e sulla protezione dei dati, nonché rischi di perdita di accesso e cancellazione involontaria delle proprie informazioni memorizzate.

Preoccupazioni e provvedimenti per le nostre note su Evernote

Queste preoccupazioni aumentano in situazioni di acquisizioni, ristrutturazioni aziendali, spostamento di operazioni verso altri paesi e ridimensionamento del personale. Le aziende dovrebbero fornire garanzie e rassicurazioni adeguate agli utenti riguardo la corretta gestione e salvaguardia dei dati, al fine di preservare la fiducia e la lealtà degli stessi nei confronti dei servizi offerti.

Benché il panico sia in genere controproducente, le misure precauzionali volte a salvaguardare i propri dati risultano sempre opportune. Pertanto, è consigliabile ricorrere alla funzione di esportazione ed effettuare un backup delle proprie informazioni memorizzate nell’applicazione, al fine di:

Avere una copia indipendente dei contenuti, in modo da proteggerli da potenziali perdite, errori o limitazioni impreviste dell’applicazione originale.

Mantenere la facoltà di accesso ed uso dei dati nel caso si decida di abbandonare il servizio o di passare ad un’altra piattaforma.

Preservare le informazioni nel tempo, a fronte di possibili modifiche, limitazioni o dismissione del servizio da parte del fornitore.

Pertanto, anche in assenza dell’intenzione immediata di cambiare servizio, effettuare periodici backup dei propri dati è una pratica raccomandabile al fine di:

Tutelare le informazioni personali e i contenuti creati dall’utente da potenziali malfunzionamenti o cambiamenti radicali nella gestione del servizio stesso.

Mantenere maggiore indipendenza e flessibilità decisionale rispetto al fornitore del servizio.

La funzione di esportazione dei dati dovrebbe essere sfruttata come misura precauzionale, indipendentemente dalla stabilità percepita dell’applicazione.

Come esporta tutte le note da Evernote

Per esportare tutte le note da Evernote si possono seguire i seguenti passi:

Selezionare la voce “Note” dal menu.

Fare click su “Modifica” e quindi “Seleziona tutto” per selezionare tutte le note, anche se inizialmente verranno mostrate solo le prime 100.

Dal menu, selezionare “File” e quindi “Esporta note…”

Nella finestra che si apre, scegliere il formato di esportazione tra ENEX o HTML.

Nel caso si scelga HTML, è possibile decidere se esportare tutte le note in un’unica pagina web o dividerle in pagine separate.

Escludere dall’esportazione, se non necessari, gli attributi delle note come autore, tag, posizione ecc. deselezionandoli.

Fare click su “Esporta” per avviare il processo.

Il formato ENEX è il formato nativo di Evernote ed è compatibile con altri software di gestione note che vogliono importare dati da Evernote. Il formato HTML invece permette di leggere facilmente le note in un browser web e di importarle in alcune app. Nelle versioni attuali di Evernote è possibile esportare un massimo di 100 note per volta; per ovviare a questo limite si possono utilizzare altre procedure non descritte in questa guida.

Limite massimo delle 100 note: soluzione alternativa

Per ovviare al limite massimo di 100 note esportabili per operazione nelle recenti versioni dell’applicazione Evernote, è possibile ricorrere ad una versione precedente con una limitazione meno restrittiva. Le vecchie versioni di Evernote per Mac e Windows sono disponibili gratuitamente nell’archivio Internet Archive. Dopo aver installato una di queste versioni, è possibile esportare tutte le note in un’unica operazione:

Accedere alla vista “All Notes” contenente tutte le note

Selezionare tutte le note con il comando “Select All”

Dal menu, scegliere “File” e quindi “Export Notes…”

Comparirà una finestra con le medesime opzioni di formato (ENEX o HTML) ed esclusione degli attributi descritte precedentemente

Fare click sul pulsante “Export” per avviare l’esportazione di tutte le note selezionate

Questa procedura permette di superare il limite massimo di 100 note per esportazione introdotto nelle attuali versioni di Evernote, potrebbe richiedere tempi prolungati per completare l’esportazione, specialmente in presenza di un elevato numero di note. L’installazione della precedente versione Evernote può essere effettuata in parallelo rispetto a quella più recente, risultando utile unicamente per procedere all’esportazione di tutte le note in un’unica operazione.

Come esportare i taccuini

Per esportare tutte le note da Evernote mantenendo l’organizzazione in notebook è possibile procedere nel seguente modo:

Esportare i notebook uno alla volta

Fare click con il tasto destro del mouse sul notebook desiderato nella lista di sinistra

Selezionare “Export Notebook…”

Scegliere il formato di esportazione (ENEX o HTML)

Nel caso di esportazione HTML è possibile esportare tutte le note in un’unica pagina web o dividerle in pagine separate

Nel caso di file ENEX di grandi dimensioni si ha la possibilità di dividerlo in vari file più gestibili, specificando la dimensione massima per ogni file

Escludere dall’esportazione gli attributi delle note non necessari

Fare click su “Export” per dare inizio all’esportazione di quel particolare notebook

Ripetere la procedura per ogni singolo notebook presente nell’account Evernote

L’esportazione dei singoli notebook in genere non richiede molto tempo ma il tempo totale necessario per esportare tutti i notebook dipenderà ovviamente dal numero totale di notebook e di note in essi contenute. Le note non contenute in nessun notebook possono essere raggruppate in un nuovo notebook ad hoc, facilitandone così l’esportazione insieme agli altri notebook.

Conclusioni su come esportare le note da Evernote

Esistono diverse modalità per esportare le note e i contenuti memorizzati all’interno dell’applicazione Evernote. La scelta della strategia più adeguata dipende da vari fattori, tra cui il numero e l’organizzazione delle note, la versione di Evernote utilizzata e le finalità dell’esportazione.

Esportando l’intero archivio di note in un’unica operazione si ha il vantaggio della semplicità, vi è un limite massimo di 100 note per operazione nelle versioni più recenti di Evernote. Per ovviare a tale limite è possibile ricorrere ad una versione legacy di Evernote, oppure creare un unico notebook raggruppando tutte le note sparse.

Esportando i singoli notebook è possibile mantenere l’organizzazione originale delle note, sebbene l’operazione vada ripetuta per ogni notebook. Tale modalità risulta la più adatta nel caso di un elevato numero di note suddivise in diversi notebook tematici.

I formati di esportazione principali sono ENEX (nativo Evernote) e HTML. Il formato HTML può essere utile per leggere facilmente le note in un browser, mentre il formato ENEX può essere importato automaticamente da altri software di gestione note.

In conclusione, non esiste un unico metodo ottimale ma piuttosto vanno valutate le esigenze specifiche in termini di organizzazione delle note, modalità di utilizzo futuro dei dati esportati e complessità dell’operazione, scegliendo di conseguenza la strategia più adeguata tra quelle disponibili. Quaora non ti trovassi più a tuo agio con Evernote, ti consiglio di valutare una di queste 5 app alternative.