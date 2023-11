I Galaxy S24 sono sempre più vicini: l’indizio non lascia dubbi

Mancano ormai all’incirca due mesi al lancio dei Galaxy S24, la nuova serie di telefoni su cui sta lavorando Samsung e che si preannuncia ricca di novità. Da qualche settimana l’attesa per questi smartphone – oltre al Galaxy S24 ‘standard’ il colosso di Seul ufficializzerà il Galaxy S24 Plus e il Galaxy S24 Ultra – è cresciuta a dismisura, anche perché sembra ormai certo che Samsung lancerà questi nuovi dispositivi a gennaio, in anticipo rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti.

Sempre più rumors rivelano infatti che l’azienda sudcoreana lancerà i Galaxy S24 in un evento Galaxy Unpacked che si terrà a gennaio 2024. A soli due mesi dal lancio il gigante di Seul ha iniziato a far certificare questi dispositivi da varie autorità. Lo scorso settembre i tre telefoni hanno ottenuto la certificazione 3C: ora il Galaxy S24 Ultra è stato avvistato sulla piattaforma Bureau Of Indian Standards (BIS).

Uno dei numeri di modello del Galaxy S24 Ultra è SM-S928B, che sarà venduto nella maggior parte dei mercati di tutto il mondo: questo numero di modello è proprio quello certificato sulla piattaforma BIS. Questo aspetto, oltre a confermare che Samsung lancerà il Galaxy S24 Ultra in India, suggerisce che lo sviluppo del dispositivo è completo e il suo lancio è ormai imminente. Pertanto tutte le indiscrezioni che parlano di una presentazione ufficiale a gennaio sembrano trovare riscontro.

Il Galaxy S24 Ultra sarà il telefono più prestante del nuovo trio di smartphone che Samsung svelerà tra circa due mesi. Questo prodotto potrà infatti contare su un display AMOLED con luminosità di 2.500 nit e sarà alimentato con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Sul retro del telefono troveremo ben quattro fotocamere, con un sensore primario da 200 MP e un teleobiettivo 5x. In più, la batteria da 5.000 mAh con tanto di velocità di ricarica di 45 W dovrebbe garantire un’eccellente autonomia a questo device.