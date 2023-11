Galaxy S24, ora c’è la data: arriveranno a gennaio, ecco quando

Negli ultimi giorni sono arrivate sempre più conferme sul fatto che Samsung abbia deciso di presentare la sua nuova serie di telefoni Galaxy S24 nel gennaio 2024, ovvero un mese prima rispetto alla consuete tempistiche dell’azienda sudcoreana per l’annuncio degli smartphone della serie Galaxy S.

Nelle scorse ore il sito sudcoreano The Elec ha svelato nuovi dettagli sulla data di annuncio del Galaxy S24, sulle date di preordine e sulle date di spedizione.

Secondo quanto riferito dal portale il Galaxy S24 sarà annunciato il 17 gennaio 2024 a San Jose, in California. Di solito Samsung tiene l’evento di lancio del Galaxy Unpacked a New York, ma l’evento Galaxy Unpacked 2024 per il Galaxy S24 potrebbe tenersi ‘a casa Apple’.

Samsung ha considerato sia San Francisco (USA) e Seoul (Corea del Sud) come potenziali luoghi per l’evento di lancio del Galaxy S24, ma alla fine ha deciso di tenere l’evento a San Jose per via della stretta collaborazione con Google e anche a causa della concorrenza con Apple.

Sempre secondo The Elec, i clienti potranno preordinare Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra il 18 gennaio (19 gennaio in Corea del Sud a causa della differenza di fuso orario) e i dispositivi preordinati cominceranno ad arrivare in un periodo compreso tra il 26 e il 30 gennaio. Tutte le altre persone potranno iniziare ad acquistare il Galaxy S24 dal 30 gennaio 2024.

Sebbene il costo della serie Galaxy S24 non sia stato ancora rivelato, si prevede che Samsung manterrà i prezzi simili a quelli della serie Galaxy S23 (anche se qualcuno pronostica un leggero aumento di prezzo, ndr). Qualche mese fa il sito SamMobile aveva inoltre svelato che il Galaxy S24 sarà il primo telefono AI di Samsung, dotato delle funzionalità AI sviluppate internamente dall’azienda. L’azienda potrebbe anche rinominare Bixby in Galaxy AI e ha già rivelato la prima funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, ovvero la traslitterazione della lingua in tempo reale durante le chiamate.