Galaxy S24 ufficiali già a gennaio: la mossa di Samsung

In queste ultime settimane le indiscrezioni che riguardano i prossimi telefoni di Samsung, vale a dire quelli della serie Galaxy S24, sono diventate sempre più dettagliate. Come noto, Samsung è solita presentare ufficialmente i suoi nuovi smartphone della Serie S nel mese di febbraio, ma stando a quanto trapelato nelle scorse ore questo rilascio stavolta potrebbe avvenire prima.

Più di una voce afferma infatti che il colosso di Seul abbia intenzione di lanciare i Galaxy S24 a gennaio 2024, precisamente tra la metà e la fine del mese. Addirittura, secondo SamMobile, il lancio potrebbe avvenire tra l’inizio e la metà di gennaio.

Un eventuale lancio a gennaio non coglierebbe comunque di sorpresa gli appassionati dei prodotti Samsung. L’azienda sudcoreana annunciò il Galaxy S23 il 1° febbraio di quest’anno, mentre l’evento Galaxy S21 Unpacked ha avuto luogo il 14 gennaio.

Samsung sta anche cercando di organizzare eventi Unpacked ogni anno in un paese diverso: i fan ricorderanno la presentazione di Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 avvenuta in Corea. Vedremo se avverrà lo stesso anche con la serie Galaxy S24, su cui c’è molta attesa da parte dei fan di Samsung: l’unica perplessità è quella che riguarda il ritorno del chip Exynos, che sembrava definitivamente messo da parte con i Galaxy S23 (arrivati con il chip Snapdragon in tutti i mercati).

Il comparto foto, invece, dovrebbe raggiungere livelli davvero straordinari. Il Galaxy S24 Ultra sarà infatti dotato di una fotocamera principale da 200 MP ISOCELL HP2SX (con pixel da 0,6 µm) e potrà contare anche su una fotocamera ultrawide da 12 MP (Sony IMX564 con pixel da 1,4 µm), una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP (Sony IMX754+ con pixel da 1/12 µm) con zoom ottico 3x e una fotocamera con teleobiettivo da 50 MP (Sony IMX854 con pixel da 0,7 µm) con zoom ottico 5x.