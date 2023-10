Galaxy S24, ormai è certo: ci saranno anche le versioni Exynos

La prossima serie Galaxy S24 di Samsung verrà lanciata ufficialmente all’inizio del prossimo anno, ma le indiscrezioni delle ultime settimane ci permettono di conoscere già molti dettagli di questi telefoni.

In particolare, è ormai certo che i nuovi top di gamma arriveranno sia con chip Exynos 2400 che Snapdragon 8 Gen 3, anche se il colosso di Seul non ha ancora specificato in quali Paesi arriveranno i Galaxy S24 con Exynos e quali invece con Snapdragon.

Stando a quanto riportato dal sito TheElec, Samsung lancerà sia le versioni Exynos 2400 che Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” del Galaxy S24 e del Galaxy S24+. Sempre in base a quanto riportato dal portale sudcoreano, le versioni Exynos 2400 di questi telefoni saranno lanciate in Africa, Asia (inclusa la Corea del Sud), Europa e America Latina, mentre le versioni dotate di Snapdragon saranno lanciate in Nord America (Canada e Stati Uniti).

Il Galaxy 24 Ultra, invece, sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy in tutti i paesi del mondo: dato che la decisione sulla distribuzione di queste varianti dei telefoni della serie Galaxy S24 è ormai alle fasi finali sembra improbabile qualsiasi cambio di rotta. Ciò significa che i chip Exynos sono tornati definitivamente a far parte dei Galaxy della serie S dopo lo ‘stop’ dello scorso anno. In passato, infatti, i chip Exynos non riuscivano a garantire le stesse prestazioni delle loro controparti Snapdragon in termini di velocità di elaborazione e/o efficienza energetica.

Le cose dovrebbero cambiare con il processore Exynos 2400, appena ufficializzato dal gigante di Seul. Il nuovo processore di punta dell’azienda presenta una CPU più veloce del 70% e un’elaborazione AI 14,7 volte più veloce. Dispone inoltre della GPU Xclipse 940, basata sull’ultima architettura RDNA3 di AMD.

Secondo quanto riferito, il chip è fabbricato sul nodo LPP+ da 4 nm di Samsung Foundry e ha una CPU a 10 core. Stando ai precedenti rumors l’Exynos 2400 ha un core CPU Cortex-X4 con clock a 3,1 GHz, due core CPU Cortex-A720 con clock a 2,9 GHz, tre core CPU Cortex-A720 con clock a 2,6 GHz e quattro core CPU Cortex-A520 con clock a 1,8 GHz.

La GPU Xclipse 920, infine, sembra essere il 30% più veloce della GPU Xclipse 930 utilizzata nell’Exynos 2200, portando così le sue prestazioni in termini di gaming più vicine a quelle del chip Snapdragon 8 Gen 2.

​