Galaxy S24+, trapela il design: cosa aspettarsi dal telefono

Da qualche settimana sono cominciate a trapelare sempre più indiscrezioni sui Galaxy S24 che Samsung presenterà ufficialmente all’inizio del prossimo anno (molto probabilmente a febbraio). Nelle scorse ore è comparso online il possibile design del Galaxy S24+. Come abbiamo visto con il Galaxy S24, anche il Galaxy S24+ sembra molto simile agli smartphone Samsung della serie Galaxy S dell’attuale generazione, anche se presenta un cambiamento importante.

Grazie alle immagini rese note dal sito GizNext si può vedere come il Galaxy S24+ sia dotato di uno schermo da 6,7 pollici, appena 0,1 pollici più piccolo in diagonale rispetto alle dimensioni dello schermo del Galaxy S24 Ultra. Il cambiamento più grande, tuttavia, riguarda i lati piatti. Nelle immagini il Galaxy S24+ sembra avere una struttura in metallo, sia la parte anteriore che quella posteriore in vetro e gli angoli curvi. In confronto, il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ hanno i lati leggermente curvi.

Inoltre, sempre stando alle immagini, il nuovo telefono sembra essere leggermente più alto, più stretto e più sottile rispetto al suo predecessore. Il telefono ha tre fotocamere sul retro, proprio come il Galaxy S23+: molto probabilmente avremo un sensore primario (wide), un sensore ultrawide e un teleobiettivo. Il Galaxy S24+ è inoltre dotato di uno slot per scheda SIM, una porta USB Type-C, un microfono e un altoparlante nella parte inferiore.

Sembra anche probabile la presenza di un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display. Il Galaxy S24+ dovrebbe inoltre arrivare con un grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua e dovrebbe essere alimentato con Exynos 2400 in alcuni mercati e con Snapdragon 8 Gen 3 in altri. Alcuni report affermano infine che il telefono potrà contare su 12 GB di RAM, 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.900 mAh.