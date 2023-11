Galaxy S24 Ultra non avrà un display piatto: cosa trapela

Manca ormai meno di un paio di mesi al lancio della serie Galaxy S24 e in queste ultime settimane sono trapelate sempre più indiscrezioni sui nuovi dispositivi che Samsung presenterà ufficialmente a gennaio 2024. Di recente abbiamo visto anche le prime presunte immagini ‘hands-on’ del Galaxy S24 Ultra, mentre altre voci precedenti suggerivano che il più prestante dei nuovi telefoni in arrivo potrebbe avere un display completamente piatto come gli altri dispositivi della serie.

Tuttavia, stando alle nuove informazioni provenienti dalla Corea del Sud, il Galaxy S24 Ultra dovrebbe arrivare con un display curvato.

L’ultima voce pubblicata su X (ex Twitter) afferma proprio che il Galaxy S24 Ultra non avrà un display completamente piatto: il top di gamma si presenterà con una notevole curvatura di 0,3-0,4 mm sulla lunetta. Gli utenti che terranno in mano il nuovo telefono avranno quindi la sensazione che il display non sia completamente piatto.

Sempre in merito a questo nuovo smartphone pare che le dimensioni delle cornici superiore e inferiore avranno le stesse dimensioni ma saranno grandi la metà rispetto a quelle del Galaxy S23 Ultra. Se ciò fosse vero, vorrebbe dire che le cornici saranno notevolmente più sottili di qualsiasi altro top di gamma di Samsung. Le cornici a sinistra e a destra del telefono, invece, avranno le stesse dimensioni di quelle del Galaxy S23 Ultra.

Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze almeno finché non vedremo online i render reali del Galaxy S24 Ultra. Samsung dovrebbe presentare ufficialmente la serie Galaxy S24 nel corso di un evento Unpacked che si terrà il 17 gennaio 2024 a San Jose, in California.