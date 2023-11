Galaxy S24 Ultra, i primi scatti dal vivo: cosa emerge

Il lancio dei Galaxy S24 è sempre più vicino e l’ultima certificazione ottenuta dal Galaxy S24 Ultra – che arriverà assieme al Galaxy S24 ‘standard’ e al Galaxy S24 Plus – ne è un’ulteriore prova.

Samsung dovrebbe ufficializzare i suoi nuovi telefoni a gennaio e proprio il Galaxy S24 Ultra – che sarà il più prestante della serie – sembra essere quello maggiormente interessato da indiscrezioni e leak. Proprio nelle scorse ore sono stati resi noti alcuni render che riguardavano il Galaxy S24 Ultra, ma ora sono spuntate anche le prime foto dal vivo scattate al prossimo top di gamma del colosso di Seul.

Un utente di X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter) ha messo le mani sul vero Galaxy S24 Ultra e ha pubblicato alcune foto del dispositivo.

Gli scatti dell’utente @DavidMa05368498) rivelano un top di gamma con pannello posteriore piatto e display completamente piatto. Una bella notizia per tutti coloro che amano usare la S Pen: sembra che Samsung abbia finalmente accoppiato la S Pen con un display che non si curva attorno ai bordi. Questo miglioramento dovrebbe consentire all’utente di vivere un’esperienza più soddisfacente.

Come avevamo visto già con il suo predecessore, vale a dire il Galaxy S23 Ultra, anche il prossimo modello ha ritagli individuali per la fotocamera sul lato posteriore. La struttura in metallo del Galaxy S24 Ultra ha bordi leggermente arrotondati, ma i bordi sulla parte superiore e inferiore sono piatti. Il bordo destro ospita il pulsante di accensione e il tasto del volume.

Non resta che attendere la data ufficiale di presentazione dei nuovi telefoni di Samsung: stando agli ultimi rumors i Galaxy S24 verranno svelati il 17 gennaio durante un evento Unpacked che si terrà a San Jose, in California.

​