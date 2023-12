Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: trapelano tutte le specifiche

Samsung dovrebbe presentare la sua nuova serie di telefoni Galaxy S24 a metà gennaio 2024 (molto probabilmente il 17, ndr) e in queste ultime settimane le indiscrezioni su questi nuovi prodotti sono state davvero molte. Nei giorni scorsi sono trapelati anche i render ufficiali dei dispositivi della serie Galaxy S24 e sono in linea con i render e le foto dal vivo del Galaxy S24 Ultra.

I render ufficiali di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, pubblicati da Windows Report, svelano le specifiche complete di tutti e tre i prossimi telefoni insieme ad alcuni dettagli sul sistema di dissipazione del calore. Secondo quanto riferito, il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ saranno disponibili in quattro colori: giallo ambra, viola cobalto, grigio marmo e nero onice.

Il Galaxy S24 Ultra, che dovrebbe avere un telaio in titanio, sarà disponibile in quattro opzioni di colore: nero titanio, grigio titanio, viola titanio e giallo titanio. Il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ sembrano avere cornici estremamente sottili e simmetriche, mentre il Galaxy S24 Ultra arriverà con una cornice squadrata con lati quasi piatti e un display piatto.

Il Galaxy S24 Ultra ha ancora quattro fotocamere sul retro: una fotocamera primaria da 200 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e una fotocamera principale da 50 MP con zoom ottico 5x. Il principale top di gamma della nuova serie di telefoni Samsung potrà contare sul processore Snapdragon 8 Gen 3 in tutto il mondo, mentre alcune varianti del Galaxy S24 e del Galaxy S24+ utilizzeranno il chipset Exynos 2400 in tutti i paesi fatta eccezione per il Nord America (e forse la Cina).

Sempre stando ai rumors, il Galaxy S24 avrà solo 8 GB di RAM, mentre il Galaxy S24+ sarà disponibile nelle varianti da 8 GB e 12 GB di RAM. La voce che trapela è che il Galaxy S24 Ultra sarà dotato di soli 12 GB di RAM, indipendentemente dallo spazio di archiviazione, mentre il modello più costoso dei tre telefoni sarà disponibile nei modelli da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Il Galaxy S24 sarà disponibile nelle varianti di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB, mentre il Galaxy S24+ sarà disponibile nelle versioni da 256 GB e 512 GB.

I nuovi telefoni Samsung potranno contare sui sistemi di dissipazione del calore con camera di vapore molto più grandi. Il Galaxy S24 avrà un sistema di camere di vapore 1,5 volte più grande rispetto al Galaxy S23, mentre il Galaxy S24+ avrà un sistema di camere di vapore 1,6 volte più grande rispetto al Galaxy S24+. Sempre secondo queste indiscrezioni, il Galaxy S24 Ultra avrà un sistema di raffreddamento a camera di vapore 1,9 volte più grande rispetto al sistema del Galaxy S23 Ultra.

Viene poi menzionato il Wi-Fi 6E sul Galaxy S24 e Galaxy S24+ e il Wi-Fi 7 sul Galaxy S24 Ultra. Secondo quanto riferito, tutti e tre i telefoni avranno 5G, Bluetooth 5.3 e una porta USB Type-C. Il report afferma inoltre che tutti e tre i telefoni avranno diverse funzionalità di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale generativa.

Il Galaxy S24 arriverà con un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e una batteria da 4.000 mAh con ricarica a 25 W. Il Galaxy S24+ dovrebbe invece avere uno schermo OLED QHD+ da 6,7 pollici, una batteria da 4.900 mAh e una ricarica rapida da 45 W. Il Galaxy S24 Ultra continuerà a utilizzare la stessa capacità della batteria da 5.000 mAh del suo predecessore, assieme a un display QHD+ OLED da 6,8 pollici e una ricarica rapida da 45 W.