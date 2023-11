Galaxy S24 a gennaio, sempre più conferme: trapela la data esatta

Samsung sembra intenzionata a lanciare i suoi prossimi telefoni Galaxy S24 a gennaio, anticipando quindi di un mese la tempistica classica di presentazione dei nuovi dispositivi della serie Galaxy S. Dopo le varie voci che si sono succedute negli ultimi giorni una nuova indiscrezione proveniente dalla Corea del Sud conferma che Samsung lancerà la sua serie di smartphone di punta di prossima generazione nel gennaio 2024 per compensare le prestazioni lente della sua divisione di chip semiconduttori.

Il sito SBS Biz rivela infatti che il colosso di Seul lancerà il Galaxy S24 il 17 gennaio 2024 a San Francisco, negli Stati Uniti. Sempre secondo il portale sudcoreano la società ha già completato i suoi piani per l’evento di lancio e i preparativi sono iniziati. E non è tutto, perché la voce conferma anche che il Galaxy S23 FE verrà lanciato in Corea del Sud il 1° dicembre 2023 al prezzo di 800.000 KRW (circa 570 euro).

Samsung punta molto sulla serie Galaxy S24, che potrà contare sull’intelligenza artificiale generativa e sul ritorno della strategia a due chip: l’azienda sembra aver fatto un buon lavoro con Exynos 2400, che potrà contare su una GPU più veloce del 30%. In più, tutti i dispositivi saranno dotati di schermi Dynamic AMOLED 2x LTPO con luminosità di picco di 2.500 nit.

Un altro aspetto che sta catturando l’attenzione degli utenti è il telaio in titanio del Galaxy S24 Ultra, simile alla nuova serie iPhone 15 Pro. Anche il sito The Elec conferma questa caratteristica per il modello più prestante della nuova serie. L’impressione è che Samsung voglia puntare con decisione su questa novità anche in futuro, realizzando sempre più telefoni con telaio in titanio. Tuttavia, come riporta anche SamMobile, questa mossa si rivelerà senz’altro più costosa per Samsung: il titanio è più resistente dell’alluminio e più leggero dell’acciaio, ma è anche più difficile da tagliare e rifinire.

Il costo sarà più alto ed è pertanto lecito aspettarsi un aumento del prezzo per questi dispositivi.