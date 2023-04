La prima metà del 2023 sta per finire. Per chi ha la passione dei videogiochi, quello che stiamo vivendo è un anno davvero ricco di sorprese per gli appassionati dei videogiochi. Abbiamo già visto insieme tutte le novità per quanto riguarda le esclusive Nintendo e PlayStation 5 in uscita nel corso dell’anno, e oggi ci addentreremo invece nel mondo di Microsoft mettendo in evidenza le più importanti esclusive Xbox in uscita nel 2023. Xbox Series X e S sono le ultime due console prodotte da Microsoft, che già a pochi mesi dalla loro uscita ufficiale avevano riscosso un successo sorprendente. Disponibile in due versioni, la console di Microsoft è in grado di venire incontro ai gusti e alle esigenze di tantissimi giocatori, offrendo un enorme catalogo di giochi multiplayer e in cooperativa, di titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi (anche usciti su altre console) e soprattutto di esclusive. Inoltre, chi possiede un abbonamento a Xbox Game Pass ha diritto a tantissimi vantaggi esclusivi, tra cui l’accesso a una libreria in costante aggiornamento di giochi con la possibilità di giocare e/o acquistare gran parte dei titoli appena usciti, partendo dal giorno del lancio. Gli abbonati al servizio potranno anche godere di tantissimi sconti esclusivi su tantissimi dei giochi presenti sul catalogo, sbloccare un numero incredibile di contenuti aggiuntivi e ricompense gratuite e giocare in cloud multi-piattaforma. Sottoscrivere l’abbonamento Game pass può anche essere un’ottima occasione per gli appassionati di retrogaming che desidera avere accesso ad un’intera libreria di capolavori del passato. Insomma, sono tantissimi i vantaggi esclusivi riservati a chi gioca su console Microsoft, e questo vale anche per i giochi disponibili. Trattandosi di una piattaforma Microsoft, molti dei titoli che elencheremo potranno anche essere giocati su PC. Diamo allora un’occhiata a quali sono le migliori esclusive Xbox in uscita nel 2023.

Esclusive Xbox in uscita nel 2023

Partiamo subito con una selezione completa delle migliori esclusive Xbox in uscita nel 2023 in modo da non perderci neanche uno dei capolavori offerti da Microsoft.

The Last Case of Benedict Fox

Partiamo da una delle migliori esclusive Xbox in uscita nel 2023, in particolare il 27 aprile. The Last Case of Benedict Fox è un videogioco indie molto atteso, con una modalità di gioco metroidvania e disponibile anche su Xbox Game Pass. L’investigatore Benedict Fox sarà il protagonista dell’avventura, un uomo che dovrà contare sui suoi poteri soprannaturali per risolvere i casi.

Redfall

Il 2 maggio arriverà invece Redfall, un’altra delle più attese esclusive Xbox in uscita nel 2023. La nuova IP di Arkane è uno sparatutto in prima persona con funzionalità di multiplayer cooperativo.

Starfield

Stilando una lista delle più attese esclusive Xbox in uscita nel 2023 non si può certo non parlare di Starfield, l’attesissimo “Skyrim nello spazio” annunciato da Bethesda già anni fa. Inizialmente programmata per il 2022, la data di uscita del nuovo RPG è fissata per il 6 settembre 2023. Anche in questo caso il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass.

Forza Motorsport

Ecco invece uno dei franchise più famosi e attesi del mondo Xbox. Stiamo parlando di Forza Motorsport, un titolo che si fa attendere da anni e che promette di cambiare le sorti della serie con nuove funzionalità next-gen. Purtroppo, sebbene siano passati anni dall’annuncio ufficiale, ad oggi la data di uscita non è ancora stata resa nota, ed è fissata per un generico giugno 2023.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Tra le migliori esclusive Xbox in uscita nel 2023 spicca S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un nuovo survival horror sparatutto in prima persona sviluppato e pubblicato dallo da GSC Game World. Anche in questo caso la data di uscita non è stata resa nota, ma dovremmo poter mettere le mani sul titolo verso la fine del 2023.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Passiamo ora a uno dei titoli più attesi dai giocatori Xbox, la cui data di uscita non è ancora stata confermata per il 2023. Ma la speranza è l’ultima a morire, e andiamo quindi a parlare di Senua’s Saga: Hellblade 2, l’attesissimo seguito di Hellblade: Senua’s Sacrifice. Per la prima volta il gioco uscirà come esclusiva Xbox, con una nuova grafica next-gen realizzata con Unreal Engine 5.