Xbox Series X vs Series S: quale acquistare?

Prima o poi, ogni gamer si ritrova a dover affrontare il famoso dilemma: Xbox Series X o Series S? Quale acquistare tra le due console Microsoft di ultima generazione? Se anche tu ti stai trovando a dover risolvere questo rompicapo, niente paura. In questa breve guida illustreremo tutte le principali differenze tra le due console next-gen per aiutarti a scegliere la migliore in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Partiamo col dire che entrambe le piattaforme hanno molto da offrire in termini di hardware, potenza e catalogo di giochi disponibili per gli utenti. Tuttavia, sebbene possano sembrare identiche, le due console differiscono l’una dall’altra per alcune importanti caratteristiche che potrebbero spingere un videogiocatore a optare per una o per l’altra a seconda delle proprie preferenze. Andiamo a vedere come scegliere quale dei due modelli acquistare.

Tutte le console Microsoft

Prima di addentrarci nel vivo della questione, diamo un’occhiata a tutte le console Microsoft disponibili sul mercato. Series X e S sono piattaforme moderne di ultima generazione. Tuttavia, in commercio è ancora possibile trovare i modelli old-gen della famosa console di Microsoft, come per esempio Xbox One e Xbox S. Essendo i nomi delle stazioni di gioco così simili, spesso succede che alcuni utenti si sbaglino, finendo per acquistare un modello datato e che non è in grado di riprodurre tutti i nuovi giochi e le esclusive Microsoft uscite negli ultimi anni.

Che giochi di ultima generazione possono eseguire le due console?

Sebbene Xbox Series S e Series X presentino grandi differenze, entrambe le console sono in grado di riprodurre tutti i giochi Xbox della quarta generazione della serie. Inoltre, entrambe supportano Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento offerto da Microsoft creato per consentire ai videogiocatori di sfruttare le funzionalità multiplayer e di giocare online a una vasta selezione di titoli compatibili. Aderendo al servizio, gli utenti hanno anche l’opportunità di sbloccare una vastissima libreria di giochi esclusivi e di godere di una lunga serie di vantaggi.

Le principali differenze nelle prestazioni, tuttavia, influiscono sul modo in cui Xbox Series S e Xbox Series X funzionano ed eseguono ogni gioco Xbox.

Xbox Series X o Series S: che differenza c’è?

Come già accennato, sebbene Series X ed S siano entrambe console next-gen e in grado di riprodurre gli stessi giochi, ci sono alcune importanti differenze che le rendono molto diverse l’una dell’altra. Quindi, è meglio acquistare Xbox Series X o Series S? Diamo un’occhiata alle caratteristiche principali delle due piattaforme.

Qual è la console più potente?

Se sei indeciso tra Xbox Series X e Series S e desideri acquistare il modello più potente, Xbox Series X è sicuramente la scelta perfetta per te. In termini di velocità di elaborazione, entrambe le piattaforme utilizzano una CPU Zen 2 personalizzata con otto core, ma Xbox Series X la esegue a 3,8 Ghz, mentre Xbox Series S a 3,6 Ghz.

Il divario diventa ancora più ampio quando si mette a confronto la grafica offerta dalle due console. Xbox Series X può gestire dodici TFLOP mentre Xbox Series S può gestirne solo quattro. Cosa significa questo? In breve, Series X può raggiungere una risoluzione 4K nativa, mentre Series S può andare solo a 1440p ma può comunque eseguire l’upscaling dei giochi per adattarsi ai display 4K. Infine, Xbox Series X ha 16 GB di RAM, mentre Series S ha solo 10 GB.

Qual è la console più capiente?

Anche in questo caso, se sei alla ricerca della console più capiente Xbox Series X rappresenta sicuramente la scelta migliore. Con 1TB di spazio di archiviazione (contro i 512 GB offerti da Series S), il modello X è in grado di offrire più spazio per installare giochi e applicazioni. Tuttavia, ci teniamo a specificare che entrambe le console sono dotate di un SSD con memoria espandibile.

Qual è la console migliore per la retrocompatibilità?

Stai valutando l’acquisto di Xbox Series X o Xbox Series S e non sai quale scegliere? Se sei particolarmente interessato alla retrocompatibilità, sappi che entrambe le console offrono la possibilità di giocare ai giochi di tutte le versioni precedenti. Questo significa che se sei alla ricerca della miglior console per il retrogaming per giocare ai grandi classici del passato, entrambe le opzioni andranno benissimo. Tuttavia, ricorda che Xbox Series S ti consentirà di giocare ai titoli old gen solamente in versione digitale, poiché la console non dispone di un’unità disco. Il catalogo della piattaforma ti consentirà comunque di accedere a una vasta libreria di classici tramite il servizio Game Pass.

Qual è la console più economica?

Se sei indeciso su quale delle due console acquistare e sei alla ricerca di un’opzione economica, questa volta Series S vince a mani basse. Infatti, trattandosi di una console con specifiche leggermente inferiori al modello X, la console è decisamente più economica.

Qual è la console più piccola?

Se desideri godere di tutti vantaggi esclusivi offerti da Microsoft e Game Pass ma hai poco spazio per posizionare la tua console, sappi che Xbox Series S ha delle dimensioni molto ridotte rispetto alla sua console sorella. La piattaforma è infatti conosciuta per essere la console next-gen più piccola in assoluto.

Xbox Series X o Series S: quale acquistare?

Xbox Series X vs Series S: qual è allora la console Microsoft migliore? Ovviamente non esiste una risposta giusta, e la scelta si riduce sempre e comunque alle esigenze del singolo utente. Infatti, entrambe le console sono in grado di offrire un’ottima qualità visiva, performance straordinarie e un vastissimo catalogo di giochi, sia nuovi che classici. Inoltre, entrambe le piattaforme possono essere arricchite da Xbox Game Pass, un abbonamento in grado di offrire il servizio online e multiplayer e di sbloccare una grande quantità di titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi. Sotto molti punti di vista, Xbox Series X è sicuramente la scelta migliore: si tratta di una console più potente, in grado di offrire una grafica senza pari e in grado di offrire un’ottima retrocompatibilità grazie all’unità disco installata sulla piattaforma stessa. Tuttavia, Xbox Series S è comunque in grado di offrire ottime prestazioni a un prezzo ridotto. Inoltre, si tratta di un modello più piccolo e in grado di adattarsi a qualsiasi spazio. Se disponi di un budget limitato e vuoi goderti i tuoi giochi preferiti con un’ottima qualità, Xbox Series S potrebbe essere un’ottima scelta per te, a maggior ragione se non hai a tua disposizione un display 4K.

Invece, nel momento in cui vengono prese in considerazione la fedeltà grafica e la compatibilità con le versioni precedenti, Xbox Series X risulta sempre la scelta più adatta.