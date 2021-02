Come eliminare l’account Whatsapp su Android e iOS

Facebook ha acquisito WhatsApp nel febbraio 2014 per l’incredibile cifra di 19 miliardi di dollari. A quel tempo, il servizio acquistato da Mark Zuckerberg contava circa 500 milioni di utenti, mentre oggi Whatsapp ne vanta oltre 2 miliardi. L’app di Whatsapp è sotto accusa in questi giorni a causa di un recente aggiornamento dei “Termini di utilizzo”. Queste nuove condizioni non piacciono a molti utilizzatori dell’app che ora vogliono eliminare l’account Whatsapp e cercare alternative.

I nuovi termini, che bisogna accettare entro il 15 maggio, riguardano la politica sulla privacy e sulla condivisione dei dati. Agli utilizzatori dell’app viene chiesto di accettare il fatto che Whatsapp condividerà alcuni dati dei propri utenti con Facebook e con le sue società associate. La nuova politica consentirà così a Facebook e ai suoi partner di personalizzare gli annunci pubblicitari in base ai dati raccolti dalle interazioni degli utenti.

Non è facile scegliere di cancellarsi da Whatsapp dato che questa è un’applicazione molto diffusa e che viene utilizzata non solo per comunicare con amici e parenti ma, ormai, anche per questioni lavorative. Se hai comunque scelto di allontanarti dall’app e stai cercando un sostituto di WhatsApp, ci sono comunque attualmente nel mercato valide applicazioni alternative. Tra le tante consigliamo Signal, un’ottima app che utilizza lo stesso protocollo di crittografia di WhatsApp, ma anche Telegram che è una piattaforma ricca di funzionalità.

Eliminare il tuo account WhatsApp è una decisione che non dovrebbe essere presa alla leggera, poiché così facendo cancellerai definitivamente anche tutti i tuoi dati. Se in futuro vorrai riattivare il tuo account, i dati cancellati saranno comunque persi e non potranno essere recuperati. Detto questo, se sei ancora deciso ad eliminare il tuo account WhatsApp, ti mostreremo come farlo in pochi semplici passaggi.

Come eliminare l’account di WhatsApp

Come procede per chi ha Android

Apri Whatsapp sul tuo dispositivo e tocca l’icona del menu “3 punti” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Nella scheda che si apre tocca prima “Impostazioni” e poi “Account”. Scorri l’elenco fino a trovare l’opzione Elimina Account Whatsapp ti chiederà di inserire il tuo paese e il numero di cellulare con cui ti sei registrato. Poi tocca di nuovo “Elimina il mio account” Whatsapp chiederà ora il tuo feedback. Scrivi, se vuoi, un motivazione sul perchè vuoi cancellare l’app. Questa fase è facoltativa, quindi puoi saltarla se lo desideri. Una volta che hai finito, conferma le tue intenzioni cliccando su “Elimina il mio account”. Così tuo account WhatsApp dovrebbe essere eliminato.

Torna alla schermata iniziale e avvia la disinstallazione di Whatsapp. Puoi farlo dalle tue impostazioni o toccando e tenendo premuta l’icona dell’app. Si aprirà una schermata che chiede se confermi di voler eliminare Whatsapp e ti domanda se vuoi conservare i dati. Deseleziona la casella “Conserva dati” e tocca “Ok”. Whatsapp dovrebbe ora essere completamente rimosso dal tuo dispositivo.

Come procede per chi ha iPhone

Apri l’app Whatsapp sul tuo iPhone e tocca l’icona “Impostazioni” nella parte inferiore dello schermo. Clicca su “Account” Tocca “Elimina il mio account” nella pagina successiva Ora seleziona il tuo Paese e inserisci il numero di telefono con cui ti sei registrato nell’app Una volta terminato tocca “Elimina il mio account” Whatsapp chiederà ora il tuo feedback. Questo passaggio è completamente facoltativo su iOS. Puoi toccare “Avanti” nell’angolo in alto a destra per saltarlo Whatsapp ora ti mostrerà un avviso comunicandoti che se prosegui tutti i dati verranno eliminati. Tocca di nuovo “Elimina il mio account” per confermare la tua scelta

Il tuo account Whatsapp, così, dovrebbe essere stato eliminato. Ora puoi eliminare l’app dal tuo dispositivo semplicemente tenendo premuta l’icona dell’app e toccando la X che verrà fuori. iOS rimuoverà automaticamente tutti i file rimanenti associati a Whatsapp una volta che questo è stato disinstallato dal tuo dispositivo.

Come eliminare i dati di Whatsapp

Quando si tratta di dati di Whatsapp in Android i backup dell’app si trovano nella memoria locale e nel cloud. Mentre, infatti, l’app iOS non memorizza file localmente, l’app Android lo fa. Diamo un’occhiata a come puoi cancellare tutti questi dati una volta che il tuo account è stato cancellato.

Elimina i dati salvati localmente su Android

Apri il “File Manager” sul tuo dispositivo e vai alla directory principale sulla tua memoria locale.

Nota: questa sarebbe la directory di base sui telefoni non rooted. Gli utenti con dispositivi sbloccati devono accedere al proprio spazio di archiviazione Android Scorri fino in fondo e tocca “Whatsapp” Ora vedrai diverse cartelle che contengono i tuoi dati Whatsapp. Tu dovrai prendere in considerazione la cartella backup e quella database Elimina la cartella backup e quella database. I backup conservano le informazioni sulla chat e così anche i database. Ora assicurati che i file siano stati eliminati anche dal cestino del tuo File Manager La cartella “Media”, conserva, invece foto e video ricevuti su Whatsapp. Se non desideri eliminare questi contenuti tieni la cartella.

Elimina i backup in Google Drive

Puoi eliminare i tuoi backup da Google Drive utilizzando l’app mobile o l’interfaccia web del desktop. Ecco come devi fare.

Apri Google Drive sul tuo dispositivo Android (via App o via browser) Tocca l’icona del menu nell’angolo in alto a sinistra dello schermo Seleziona la cartella “Backups” Nella lista che si aprirà davanti a te trova la cartella “Whatsapp backup” Tocca l’icona con i “3 punti” che si trova accanto alla cartella “Whatsapp backup” Clicca sull’opzione “Elimina backup” Nella finestra di dialogo di conferma che si apre tocca di nuovo “Elimina”.

E questo è tutto! Il tuo backup di Whatsapp è ora eliminato dal cloud. Non devi preoccuparti del cestino di Google Drive poiché Google non archivia i backup eliminati nel cestino, in quanto questi vengono cancellati per sempre.

Eliminare backup di Whatsapp su iOS

Non ci sono file memorizzati da Whatsapp nella memoria locale dell’iPhone a causa del modo in cui è stato configurato in iOS. Tuttavia, dovrai eliminare i backup dell’app da iCloud. Diamo un’occhiata a come puoi farlo.

Apri l’app “Impostazioni” sul tuo dispositivo iOS e tocca il tuo ID Apple in alto Tocca e seleziona “iCloud”. Ora seleziona “Gestisci archiviazione” nella parte superiore dello schermo. Clicca su “Whatsapp Messenger” All’interno della scheda che si apre tocca “Elimina dati” Conferma la tua scelta toccando di nuovo “Elimina”.

Con questo hai terminato! Tutti i tuoi dati nel cloud associati a Whatsapp dovrebbero ora essere stati eliminati definitivamente.

