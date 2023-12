Come eseguire dual boot su Raspberry Pi: guida completa

Scopri come eseguire il dual boot su Raspberry Pi con questa breve guida, in cui ti illustreremo come effettuare l’installazione di due sistemi operativi Linux sul tuo dispositivo.

Raspberry Pi è un computer a scheda singola, o SBC (Single Board Computer), un dispositivo economico e versatile che facilita l’apprendimento della programmazione e dell’elettronica.

Dotato di varie porte di connessione, una CPU, memoria RAM, porte USB e altre caratteristiche, il device rappresenta la soluzione ideale per chi ha bisogno di uno strumento potente in un formato compatto.

Il termine “dual boot” si riferisce invece a una configurazione in cui due sistemi operativi differenti possono coesistere sullo stesso dispositivo, permettendo all’utente di scegliere quale sistema operativo avviare al momento dell’accensione.

Nel contesto di Raspberry Pi, eseguire il dual boot significa installare e far funzionare contemporaneamente due sistemi operativi sul dispositivo. Questo può essere utile per sperimentare con diverse distribuzioni Linux, testare nuove versioni del sistema operativo o avere accesso a più ambienti di sviluppo su un singolo Raspberry Pi.

Ad esempio, potresti voler utilizzare un sistema operativo specifico, come Windows 11, per progetti di programmazione e un altro per attività di media center o di automazione domestica.

L’esecuzione del dual boot su Raspberry Pi consente di passare da un sistema operativo all’altro in base alle tue esigenze senza dover reinstallare completamente il software ogni volta.

In questa guida, ti mostreremo come eseguire il dual boot sul Raspberry Pi, consentendoti di installare e utilizzare due sistemi operativi sullo stesso computer. Dai anche un’occhiata alla nostra guida all’acquisto per i migliori mini PC in commercio.

Dual Boot su Raspberry Pi: ecco come fare

Computer Pi Technology Raspberry Pi Electronics

La procedura per eseguire dual boot su Raspberry Pi richiede l’ausilio di un’applicazione chiamata PINN, che consente la creazione di script personalizzati di installazione adattati all’hardware di destinazione.

Il software consente infatti di installare più sistemi operativi direttamente su un supporto come una microSD o una chiavetta USB. Al fine di completare l’installazione, avrai bisogno di:

Un Raspberry Pi (nel nostro caso, abbiamo utilizzato un Raspberry Pi 4).

Una scheda microSD da 32GB formattata in FAT32.

Connessione Ethernet per il Raspberry.

Tastiera, mouse, monitor e alimentatore per il Raspberry.

Un altro computer.

Creazione dell’immagine di installazione personalizzata tramite PINN

Per eseguire la creazione dell’immagine di installazione personalizzata con l’app pin segui questi semplici passaggi:

Collega la microSD da 32GB formattata in FAT32 al PC. Visita il sito https://pinn.mjh.nz/ sul browser del tuo computer. Seleziona la scheda SD e la capacità della scheda nella schermata principale. Scegli il modello corretto di Raspberry nella schermata successiva. Seleziona i sistemi operativi desiderati dalla lista e procedi. Suddividi lo spazio sulla scheda secondo le tue preferenze e procedi. Scarica il file .ZIP contenente l’installazione e il file recovery.cmdline. Estrai il contenuto del file .ZIP in una nuova cartella chiamata PINN. Copia il file recovery.cmdline nella nuova cartella.

Installazione dell’immagine

Una volta fatto, procedi con l’installazione dell’immagine seguendo questi passaggi:

Copia il contenuto della cartella PINN nella microSD. Rimuovi la microSD dal PC e inseriscila nel Raspberry Pi. Accendi il Raspberry Pi con cavo Ethernet, dispositivi di input e cavo HDMI collegati. Assicurati che i sistemi operativi scelti siano presenti nell’elenco e clicca su Install per avviare il download. Al termine dell’installazione, clicca su OK per riavviare il sistema. Al primo riavvio, il primo sistema presente sulla scheda si avvierà automaticamente. Successivamente, il Raspberry Pi ti porterà alla schermata di scelta creata tramite PINN durante i successivi riavvii.

Hai completato con successo la procedura per eseguire il dual boot sul Raspberry Pi. Ora puoi selezionare l’OS desiderato e fare clic su “BOOT” per avviare il sistema operativo che intendi utilizzare.