Raspberry Pi: cosa si può fare con questo mini PC?

Il computer Raspberry Pi e le sue varianti hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati. Questa nuova generazione Raspberry Pi 5 offrono prestazioni sufficienti per alimentare progetti pratici e innovativi, fornendo funzionalità utili come la ricarica USB-C e una potenza grafica in grado di gestire simultaneamente un paio di monitor 4K. In questa guida, vedremo che cosa si può fare con questa nuova serie di PC.

Raspberry Pi: Streaming multimediale HTPC

Il Raspberry Pi ha rivoluzionato il mercato dei produttori, ma è diventato popolare anche tra gli appassionati di PC grazie alla sua capacità di funzionare come un home theater a basso costo. Negli ultimi anni, questo fascino potrebbe essere stato leggermente offuscato dall’introduzione di dispositivi dedicati come il Chromecast, che offrono prezzi altrettanto convenienti. L’utilizzo di un Raspberry Pi come box per lo streaming multimediale offre ancora molta più potenza rispetto a questi dispositivi, soprattutto se si possiede una vasta collezione di media locali.

Esistono diversi sistemi operativi Raspberry Pi dedicati all’Home Theater PC, ognuno dei quali mira a fornire un’esperienza di visione HD su schermo grande. OSMC che è basato sul popolare software media center Kodi. Precedentemente, questo software era conosciuto come XBMC, mentre RasPlex trasforma il Raspberry Pi in un box di streaming Plex. L’accessorio a Raspberry Pi TV Hat (a pagamento), consente al mini-PC di ricevere segnali TV over-the-air.

NAS economico

Il Raspberry Pi può anche essere utilizzato come dispositivo centralizzato che esegue attività utili per gli altri dispositivi della casa. Ad esempio, è possibile utilizzarlo come un NAS economico per l’archiviazione dei file, collegando un disco rigido USB esterno alla macchina. È consigliabile utilizzare una connessione Ethernet cablata piuttosto che Wi-Fi per un’esperienza migliore, e assicurarsi di avere anche un’unità esterna affidabile.

Stampante di rete wireless

Sebbene la stampa non sia più così diffusa come un tempo, il Raspberry Pi può essere utilizzato per trasformare una vecchia stampante USB in una stampante di rete che può essere utilizzata da qualsiasi dispositivo della casa. Ovviamente, sarà necessario avere una fonte di alimentazione per ogni dispositivo e una connessione USB tra di essi, ma la configurazione è piuttosto semplice.

Ampliamento rete WiFi domestica

Anche se non crea le reti domestiche, il Raspberry Pi può migliorare la connessione WiFi della tua casa se lo configuri come range extender wireless, sfruttando le porte Ethernet e USB del dispositivo. In questo modo, potrai aiutare il segnale WiFi a raggiungere anche gli angoli più remoti della tua casa, eliminando le zone morte. Anche se richiede del tempo e l’acquisto di un adattatore WiFi USB, la configurazione del dispositivo per rafforzare la tua rete domestica è relativamente semplice.

Emulatore di vecchi giochi

L’utilizzo del Raspberry Pi come emulatore di console è un’area legale, innegabile che sia un uso popolare per queste macchine. Con la giusta selezione di ROM di gioco legali, può riprodurre giochi di una vasta gamma di console, fino all’era della prima PlayStation. Da notare che più vecchio è il sistema emulato, migliori sono le prestazioni.

Streaming musicale con Raspberry Pi

Il Raspberry Pi non si limita solo allo streaming video. Ci sono numerosi software che consentono di trasformare il dispositivo in un lettore musicale ad alta fedeltà quando collegato a uno o più altoparlanti, simile a una versione più potente e flessibile di Chromecast. I vari software orientati alla musica hanno funzionalità diverse, quindi è consigliabile consultare le caratteristiche di ciascuno di loro per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Produttività e lavoro

Con modelli disponibili da 2, 4 e 8GB di memoria RAM, il Raspberry Pi offre una potenza maggiore rispetto alle precedenti generazioni, rendendolo adatto per attività quotidiane come la navigazione web, la visione di video in streaming, l’editing di documenti e per il lavoro da casa in generale. La configurazione come PC è semplice e veloce, con la maggior parte del tempo dedicato all’attesa del completamento dell’installazione del sistema operativo.

Conclusioni su cosa si può fare con il Raspberry Pi

In conclusione, il Raspberry Pi è un dispositivo versatile che può essere utilizzato per molteplici scopi, dalla creazione di un home theater a basso costo alla trasformazione di una vecchia stampante USB in una stampante di rete, fino all’utilizzo come emulatore di console o lettore musicale ad alta fedeltà. Raspberry Pi offre una potenza maggiore rispetto alle precedenti generazioni, rendendolo adatto per attività quotidiane di base come la navigazione web, la visione di video in streaming e l’editing di documenti per il lavoro.

Con la giusta configurazione, il Raspberry Pi può anche essere utilizzato come range extender wireless per migliorare la connessione Wi-Fi della tua casa. Una scelta eccellente per coloro che desiderano sperimentare e creare progetti innovativi con un dispositivo economico e versatile.