Cosa fare se il tuo laptop non si accende più?

Sei di fretta e devi accendere subito il tuo laptop per metterti a lavoro o per controllare qualcosa. Quando premi il bottone di accensione però, non succede nulla.

Anche solo pensarci può procurarti un certo panico: si parla di documenti, immagini e file di altro tipo a cui non puoi accedere, oltre ad avere tra le mani un computer che, materialmente, non funziona.

Se stai vivendo una situazione del genere, fai un bel respiro e leggi questo articolo. Insieme cercheremo di trovare una soluzione al tuo laptop che non si accende.

Il tuo laptop non si accende: cos’è successo?

Ci sono molte potenziali cause per cui un laptop non si accende. Questi possono includere un problema con l’alimentatore, un malfunzionamento dello schermo, qualcosa che non funziona con la batteria o persino un componente difettoso della scheda madre.

Di fatto, si tratta di guai. In alcuni casi questi sono risolvibili, come vedremo in seguito, in altri non resta che optare per un nuovo computer portatile.

A questo punto però, la cosa importante è capire se e come sia risolvibile la mancata accensione.

Controlla e sostituisci l’alimentatore

Questo passaggio può sembrare quasi scontato, ma una bella controllata all’alimentatore è d’obbligo. Molti adattatori CA per laptop hanno lo stesso aspetto, ma hanno caratteristiche tecniche ben diverse.

Se l’adattatore non offre la tensione e l’amperaggio corretti per il tuo laptop, questo rifiuterà di accendersi.

Tuttavia, se la spia di alimentazione del laptop è accesa, è probabile che il problema sia relativo a qualcos’altro. Se sia la spia di alimentazione del portatile che la spia di alimentazione dell’adattatore sono accese, potrebbe indicare un problema con la batteria.

Assicurati che non sia un problema del display

Un errore di valutazione comune è quando lo schermo del portatile resta nero e l’utente pensa che questo sia spento, quando in realtà è “solo” una questione di display.

Innanzitutto, controlla se sei connesso a un monitor esterno: in questo caso, semplicemente, il computer concede priorità alla periferica esterna.

In caso contrario, utilizza il tasto funzione relativa luminosità sulla tastiera per aumentare questo parametrio. Prova a collegare un monitor esterno diverso alla porta HDMI o ad un’altra porta di uscita video per verificare se il problema riguarda solo il display.

Se il display o i monitor esterni sono effettivamente accesi ma non ricevono segnale, potrebbe esserci un problema con la scheda video del laptop. In questo caso, dovresti far sostituire questa componente da un tecnico informatico.

Rimuovi eventuali unità multimediali avviabili

Se utilizzi abitualmente una chiavetta USB o un DVD e hai lasciato uno di questi supporti collegati, prova a scollegarli dal computer e a riavviare lo stesso.

Il laptop potrebbe dare priorità a tale supporto in fase di riavvio e avere problemi a completare lo stesso.

Acquisto pc portatile

Stacca il portatile da qualsiasi docking station

Una porta di alimentazione di una docking station può causare problemi quando si tenta di avviare il portatile collegato a tale accessorio.

Puoi dunque fare un test, cercando di vedere se il laptop non si accende anche una volta che lo separi dalla docking station: nel caso funzioni correttamente, l’accessorio è il colpevole.

Ascolta eventuali segnali acustici

Quando i componenti della scheda madre del laptop si rompono, spesso il laptop emette una serie di segnali acustici. Il numero di segnali acustici è in realtà un codice per aiutarti a identificare il componente guasto.

Se senti i segnali acustici, controlla il sito Web relativo al produttore del portatile per capirne il reale significato.

Prova a fare un riavvio forzato

Se il tuo laptop si è spento improvvisamente mentre lo stavi utilizzando, ciò potrebbe indicare che uno sbalzo di elettricità di qualche tipo ha causato la disconnessione dell’alimentazione automatico.

Questo sistema di sicurezza, ormai diffuso su tutti i computer portatili, è essenziali per proteggere i componenti sensibili da un eventuale sovraccarico elettrico.

In questo caso puoi agire rimuovendo la batteria, scollegando l’alimentatore e tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Collega dunque nuovamente l’alimentatore, attendi altri 30 secondi, quindi prova a riaccendere il portatile.

Se il tuo laptop si avvia, spegnilo di nuovo e monta la batteria. Se il computer non si accende dopo aver reinstallato la batteria, probabilmente hai una batteria difettosa e devi sostituirla con una nuova.

Assicurati che tutte le prese d’aria di raffreddamento siano libere

I laptop dispongono di circuiti di sicurezza speciali per interrompere l’alimentazione del laptop in caso di surriscaldamento di qualsiasi componente, proteggendo in maniera particolare la CPU.

Il surriscaldamento può verificarsi per molte ragioni, ma più comunemente, è se si utilizza il laptop su un cuscino o un divano, qualsiasi superficie che blocca le prese d’aria indispensabili per raffreddare il computer. Evita dunque di collocare direttamente il tuo portatile su tessuti o in contesti simili.

È anche una buona idea pulire tutte le prese d’aria del laptop perché anche capelli, polvere o altri detriti possono causare il surriscaldamento della macchina.

Sostituisci la batteria CMOS

La scheda madre del laptop contiene una piccola batteria circolare che alimenta il CMOS, che consente al BIOS di caricare il sistema operativo e tutti i componenti di input e output durante l’avvio.

Se questa batteria è scarica, il laptop non si avvia. Puoi sostituire tu stesso la batteria CMOS se ti senti a tuo agio nell’agire sul portatile. Tuttavia, la maggior parte delle persone sceglie di farlo sostituire da un tecnico esperto.

Sostituisci eventuali componenti appena installati

Hai recentemente installato nuovi banchi RAM o un nuovo disco rigido/SSD sul portatile? Se il tuo laptop ha smesso di avviarsi subito dopo tali installazioni, potrebbe indicare che il nuovo hardware è difettoso o, in qualche modo, incompatibile con il dispositivo.

Prova a reinstallare il vecchio componente per capire se il problema si risolve da solo e avere dunque la prova schiacciante del difetto o dell’incompatibilità.

Invia il portatile per le riparazioni

Se nessuno dei suggerimenti per la risoluzione dei problemi di cui sopra ha aiutato a far funzionare nuovamente il tuo laptop, potresti avere un componente interno guasto, per cui puoi fare ben poco.

L’opzione migliore è inviare il computer al produttore per una riparazione se il tuo laptop è in garanzia. Nel caso il dispositivo non sia più protetto, potresti pensare a rivolgerti a tecnici specializzati.

Nota bene: nel caso tu ti rivolga a un tecnico, dovresti fare grande attenzione. Chiedi bene quanto può venirti a costare la riparazione: in molti casi, è più conveniente acquistare un nuovo portatile.