12 trucchi per velocizzare Windows 11

Windows 11 ha un motore potente e ottimizzato, rappresentando il frutto di un’esperienza ormai lunghissima di Microsoft nel contesto dei motori operativi

Proprio per questo motivo, a parità di hardware l’ultimo OS proposto dal colosso offre prestazioni molto più elevate rispetto a Windows 10. Ovviamente, ciò non significa che con il passare del tempo, anche Windows 11 tenda inesorabile a rallentare, prendendo in maniera considerevole reattività.

Per mitigare questo fenomeno, abbiamo raccolto alcuni trucchi per ottenere il massimo da questo sistema operativo.

Nota bene: questi trucchi riguardano Windows 11 versione 22H2. Se hai una versione precedente alcune procedure potrebbero essere leggermente diverse.

Disabilita i programmi che vengono eseguiti all’avvio

Il tuo PC potrebbe essere alquanto lento se i programmi che usi raramente o mai sono in esecuzione in background: effettuando dei “tagli mirati” puoi

Per farlo, avvia innanzitutto Gestione attività. In tal senso, hai due vie percorribili:

Premi Ctrl – Maiusc – Esc , fai clic con il pulsante destro del mouse nell’angolo in basso a destra dello schermo e seleziona Gestione attività ;

– – , fai clic con il pulsante destro del mouse nell’angolo in basso a destra dello schermo e seleziona ; In alternativa digita Gestione attività nella casella di ricerca di Windows 11 e accedi a tale funzione.

Come probabilmente già sai, questa app ti permette di modificare svariate impostazioni. In questo caso specifico, però, ci stiamo concentrando sulla chiusura di programmi non necessari che vengono eseguiti all’avvio.

Fai clic sulla scheda Avvio sul lato sinistro dello schermo. L’elenco che appare include il nome di ciascun programma, nonché il suo autore, se è abilitato per l’esecuzione all’avvio e persino il suo impatto in fase di avvio.

Riguardo quest’ultima voce, però, è giusto farsi una domanda: ma dopo l’avvio, qual è il reale impatto di questi software sulla velocità del PC? In questo senso puoi dare uno sguardo a un’altra scheda presente in Gestione attività, ovvero Processi.

Torniamo però alla questione avvio di Windows 11. Per interrompere l’avvio di un programma o servizio all’avvio, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Disabilita. Questo non disabilita completamente il programma, ma impedisce che questo venga attivato ogni volta che accendi il tuo PC. In tal senso, devi sempre considerare che possibile eseguire l’applicazione dopo l’avvio senza alcun limite.

Molti dei programmi e dei servizi che vengono eseguiti all’avvio potrebbero esserti familiari, come Microsoft OneDrive o Spotify. Ma potresti non riconoscerne molti.

Con Gestione attività può trovare informazioni su programmi sconosciuti: fai clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e seleziona Proprietà per ulteriori informazioni su di esso, inclusa la sua posizione sul disco rigido, se ha una firma digitale e altri dati come la versione, la dimensione del file e l’ultima modifica allo stesso.

Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse sull’elemento e selezionare Apri percorso file. Ciò apre Esplora file e lo porta nella cartella in cui si trova il file, il che potrebbe darti un altro indizio sullo scopo reale del software.

Infine, e in modo più utile, puoi selezionare Cerca online dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse. Bing verrà quindi avviato con collegamenti a siti con informazioni sul programma o sul servizio.

Se sei preoccupato per una delle applicazioni elencate, puoi visitare un sito gestito da Reason Software chiamato Should I Block It e cercare il nome del file. Di solito troverai informazioni molto accurate sul programma o sul servizio in questione.

Ora che hai selezionato tutti i software che desideri disabilitare all’avvio, la prossima volta che accenderai il computer, il sistema non avvierà automaticamente quei programmi non necessari, con un conseguente aumento di prestazioni.

Utilizza la modalità efficienza

Gestione attività ha un altro asso nella manica per migliorare le prestazioni di Windows 11. La modalità efficienza, introdotta in Windows 11 22H2, può velocizzare il tuo PC e migliorare la durata della batteria del laptop. Questa riduce la priorità del processo delle applicazioni in background, con relativi vantaggi.

A tal proposito però, devi sapere che sarai in grado di usarlo solo su alcune app e processi determinati.

Per prima cosa avvia Gestione attività utilizzando uno dei metodi descritti nelle righe precedenti. Quando sei in Gestione attività, fai clic su Processi. Così facendo, ti verrà mostrato l’elenco di app e processi attualmente in esecuzione.

Fai clic sull’app o sul processo che desideri mettere in modalità efficienza, fai clic sull’icona relativa (nella parte superiore destra dello schermo) quindi conferma che desideri attivare tale funzione. Tieni presente che se l’icona della modalità efficienza è disattivata quando fai clic su un’app o un processo, non sarai in grado di utilizzarla. Inoltre, alcune app, tra cui Microsoft Edge, funzionano automaticamente adottandola per impostazione predefinita e questa non può essere disattivata.

Utilizza la manutenzione automatica di Windows

In background, Windows 11 esegue costantemente alcune operazioni di manutenzione del tuo PC, eseguendo interventi come la scansioni in ottica sicurezza e la diagnostica del sistema per assicurarsi che tutto funzioni a dovere.

In molti casi, Windows 11 risolve automaticamente i problemi che trova, senza che tu abbia indicazioni o sia disturbato in tal senso. La manutenzione automatica viene eseguita ogni giorno alle 2:00 se il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione, è funzionante e non ha problemi particolari.

Tuttavia, quella funzione potrebbe essere stata disattivata accidentalmente o potrebbe non essere stata eseguita di recente se spegni il PC di notte (invece di metterlo in modalità Sospensione) o se non hai collegato il laptop per un po’. Volendo, puoi anche richiedere a Windows di effettuare i dovuti controlli manualmente, se lo desideri.

Fai clic sull’icona di ricerca sulla barra delle applicazioni, digitare control nella casella di ricerca e seleziona Pannello di controllo dai risultati per eseguire l’app in questione. Nella finestra che si apre, seleziona Sistema e sicurezza – Sicurezza e manutenzione. Nella sezione Manutenzione, sotto Manutenzione automatica, fare clic su Avvia manutenzione se vuoi eseguirla ora.

Per assicurarti che venga eseguito ogni giorno, fai clic su Modifica impostazioni di manutenzione e, nella schermata visualizzata, seleziona l’ora in cui desideri eseguire la manutenzione e seleziona la casella accanto a Consenti alla manutenzione pianificata di riattivare il computer all’ora pianificata. Quindi fai clic su OK.

Addio ad adware e bloatware

Può darsi che ciò che sta rallentando il tuo PC non sia Windows 11, ma fastidiosi bloatware o adware che occupano CPU e risorse di sistema. Questi elementi sono particolarmente insidiosi perché potrebbero essere stati installati dal produttore del tuo computer e dunque difficili da disinstallare. In genere vengono eseguiti automaticamente all’avvio senza che tu te ne accorga: rimarrai stupito di quanto migliorerà il tuo PC quando te ne libererai.

Con un antivirus adeguato, potresti avere buoni risultati in tal senso. Anche l’app anti-malware integrata di Windows 11, Windows Defender, fa un ottimo lavoro. Basta che digiti Windows Defender nella casella di ricerca, premi Invio e fai clic su Scansiona ora. Windows Defender cercherà malware e rimuoverà quelli trovati.

Ora che hai fatto tutto questo, verifica la presenza di bloatware e disinstallalo. Un buon strumento anti-bloatware gratuito è Bulk Crap Uninstaller.

Anche il già citato sito Should I Block It può aiutarti con consigli specifici a seconda del software da estirpare. Qui è presente una delle liste più complete di bloatware, dunque conviene darci un rapido sguardo.i, perché elenca tutti i bloatware che diversi produttori installano sui loro PC.

Disattiva l’indicizzazione della ricerca

La ricerca di Windows 11 esegue l’indicizzazione nel disco rigido in background, consentendo di cercare u fuke nel PC più rapidamente. Va bene per le ricerche veloci, ma non così bene per i computer più lenti, perché l’indicizzazione può causare un calo delle prestazioni considerevole.

Puoi aumentare la velocità di una macchina più lenta disattivando questa funzione. Anche se disponi di un disco SSD, questo intervento può migliorare la reattività della macchina, perché la scrittura costante su disco utilizzata per l’indicizzazione appesantisce anche i supporti SSD più performanti.

Per disattivarlo, fai clic sull’icona di ricerca sulla barra delle applicazioni, digita services.msc nella casella di ricerca di Windows 11 e premi Invio. Viene visualizzata l’app Servizi. Scorri verso il basso fino a Servizio di indicizzazione o Ricerca di Windows nell’elenco dei servizi. Fare doppio clic su di esso e, nella schermata visualizzata, fare clic su Stop. Quindi riavvia il computer.

Le tue ricerche potrebbero essere leggermente più lente, ma potresti anche non notare la differenza. Dovresti, tuttavia, ottenere un aumento generale della velocità di Windows 11.

In alternativa, puoi disattivare l’indicizzazione solo per i file in determinate posizioni. In questo modo, puoi ancora indicizzare file e cartelle che cerchi spesso ma disattivare l’indicizzazione per il resto del tuo disco rigido (un compromesso che può essere ottimo).

Per farlo, digita Opzioni indicizzazione nella casella di ricerca di Windows e fai clic sul risultato corrispondente. Viene visualizzata la pagina Opzioni di indicizzazione del Pannello di controllo. Fai clic sul pulsante Modifica e vedrai un elenco di posizioni che vengono indicizzate, come Microsoft Outlook, i tuoi file personali e così via. Deseleziona la casella accanto a qualsiasi posizione che ritieni non ti sia utile per eliminare l’indicizzazione.

Fai pulizia sul tuo disco rigido

Un disco rigido pieno di file che non ti servono può rallentare la tua macchina. Per velocizzare Windows 11 sensibilmente, dovresti dunque prenderti qualche minuto per una rapida pulizia. Per svolgere questo compito, lo strumento noto come Sensore di memoria è ideale.

Fai clic sul pulsante Start e selezionare Impostazioni – Sistema – Archiviazione, scorri verso il basso fino alla sezione Sensore memoria e clicca sull’interruttore apposito. D’ora in poi, Windows monitorerà costantemente il tuo PC ed eliminerà i file che non ti servono più. Tra di essi vi sono i file temporanei, file nella cartella Download che non sono stati modificati in un mese e vecchi file del Cestino. Puoi personalizzare il funzionamento di Sensore memoria e utilizzarlo per liberare spazio anche da iCloud Drive se utilizzi questo servizio.

Fai clic sulla freccia a destra dell’interruttore relativo a Sensore memoria e verrai indirizzato a una pagina di personalizzazione. Qui puoi impostare una pianificazione per l’esecuzione di tale strumento. In tal senso, è possibile stabilire gli intervalli di tempo per la cartella Download e il cestino, prima che i file al loro interno vengano cancellati.

Disabilita ombre, animazioni ed effetti visivi

Chi ama l’estatica di Windows 11, probabilmente apprezza chicche come ombre, animazioni ed effetti visivi del sistema operativo. In genere non influiscono sulle prestazioni su PC veloci e più recenti, ma questi fattori possono comportare un calo delle prestazioni su macchine più vecchie o comunque con altri problemi a livello prestazionale.

Se hai un PC che tende ad essere lento, elimina queste funzioni grafiche. Per farlo, nella casella di ricerca di Windows 11, digita sysdm.cpl, premi Invio, quindi fai clic sull’icona sysdm.cpl.

Ciò avvia la finestra di dialogo Proprietà del sistema relativa al Pannello di controllo. Da qui fai clic sulla scheda Avanzate e poi su Impostazioni nella sezione Prestazioni. Questo ti porta alla finestra di dialogo Opzioni prestazioni. Vedrai un elenco variegato di animazioni ed effetti speciali su cui puoi agire con più o meno decisione.

Tuttavia, è molto più semplice selezionare l’opzione Regola per le migliori prestazioni nella parte superiore dello schermo e fare clic su OK. Windows 11 disattiverà quindi gli effetti che rallentano il sistema e, con tutta probabilità, noterai un piccolo miglioramento delle prestazioni.

Disabilita le trasparenze

Per ottenere un aumento di velocità ancora maggiore, puoi andare oltre la disattivazione di ombre, animazioni ed effetti visivi.

Anche se può sembrarti strano, gli effetti di trasparenza di barra delle applicazioni e altri componenti di Windows 11 hanno un impatto non da poco sulle performance del sistema operativo.

Per farlo, fai clic sul pulsante Start, seleziona Impostazioni – Personalizzazione – Colori e sposta il dispositivo di scorrimento Effetti di trasparenza in modo che risulti disattivato.

Modifica le impostazioni di alimentazione

Le impostazioni di alimentazione del tuo PC Windows 11 ti consentono di bilanciare il suo consumo energetico con le sue prestazioni. Quindi tieni presente che se stai utilizzando il piano Risparmio energetico di Windows 11, stai rallentando il tuo PC. Questo piano riduce le prestazioni del tuo computer per risparmiare energia.

Nota bene: anche i PC desktop in genere hanno un piano “Risparmio energetico”.)

La modifica del piano energetico con l’adozione di soluzioni come Prestazioni elevate o Bilanciato ti darà un aumento istantaneo della velocità di Windows 11.

Per farlo, avvia prima l’app del Pannello di controllo digitando il suo nome nella casella di ricerca e facendo clic sull’icona relativa. Quindi seleziona Hardware e suoni – Opzioni risparmio energia. In genere vedrai due opzioni: Bilanciato (consigliato) e Risparmio energetico. Potresti vedere anche altri piani che, soprattutto nell’ambito laptop, vengono proposti dagli specifici produttori di computer. Per visualizzare l’impostazione Prestazioni elevate, fai clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Mostra piani aggiuntivi.

Tieni ovviamente presente che Alte prestazioni ti dà la massima grinta ma andrà a consumare più energia (fai attenzione se hai già problemi di batteria con il tuo laptop). Bilanciato trova una giusta via di mezzo tra consumo di energia e prestazioni migliori e, su portatile, può essere considerata un’ottima soluzione.

Disattiva i suggerimenti e i trucchi di Windows

Windows 11 controlla costantemente ciò che stai facendo sul tuo computer e ti dà suggerimenti su cose che potresti voler fare con il sistema operativo.

A meno che tu non sia un utente Windows da ieri, è difficile che possa realmente trovare utili questi consigli. Inoltre, come facilmente puoi comprendere, a livello di privacy questo tipo di “attenzione” nei tuoi confronti non è il massimo. Oltretutto, questo monitoraggio può anche rendere il tuo PC più lento. Quindi, per accelerare il funzionamento del sistema operativo, dovresti intervenire per bloccare i consigli.

Per farlo, fai clic sul pulsante Start e seleziona Impostazioni – Sistema – Notifiche. Scorri verso il basso fino a Impostazioni aggiuntive e fai clic sulla freccia rivolta verso il basso. Dalle opzioni visualizzate, deseleziona la casella contrassegnata Ottieni suggerimenti e Suggerimenti durante l’utilizzo di Windows.

Disabilita la Modalità di gioco

La Modalità di gioco di Windows 11 ottimizza il tuo PC, fornendoti migliori prestazioni durante le sezioni di gaming. Quando rileva che stai giocando, assegna la priorità alle risorse di sistema per il titolo in esecuzione, sacrificando le prestazioni di altre app e processi in background.

È una soluzione fantastica per i videogiocatori più incalliti, ma quando non stai giocando, può rallentare il tuo sistema perché mantiene alcune risorse di sistema in riserva nel caso dell’avvio di un gioco. Occasionalmente, la Modalità di gioco causa anche problemi di stabilità.

Quindi disattivare questa funzione potrebbe essere in grado di dare una notevole spinta al tuo PC. In ogni caso, quando hai tempo libero da dedicare al gaming, puoi sempre riattivare Modalità di gioco per ottenere i relativi vantaggi. Per disattivarla, vai su Impostazioni – Gioco – Modalità gioco e per rendere inattiva la funzione.

Nota bene: la Modalità di gioco è attivata per impostazione predefinita, anche se non hai mai avviato un software di questo tipo sul tuo dispositivo.

Riavvia Windows

Velocizzare Windows 11? A volte basta un semplice riavvio. Può sembrare un consiglio quasi scontato per molti utenti, ma è sempre bene ricordare quanto sia potenzialmente utile.

In questo modo si eliminerà qualsiasi utilizzo eccessivo di RAM. Questo semplice intervento ti permette anche di chiudere anche i processi che potresti aver avviato e che non sono più necessari, ma che continuano a funzionare e rallentano il tuo sistema operativo senza una particolare utilità.