Come spostare le password da iOS ad Android

Hai acquistato un nuovo dispositivo con sistema operativo Android e vuoi effettuare il passaggio dei dati dal tuo vecchio iPhone? Uno degli ostacoli più fastidiosi in cui potresti imbatterti durante quest’operazione è la possibilità di perdere tutti i dati del tuo telefono durante il passaggio. Sebbene questa rappresenti un’eventualità spaventosa e poco piacevole, al giorno d’oggi esistono diversi modi per passare da un dispositivo all’altro senza perdere i tuoi dati e le tue password.

Apple mette infatti a disposizione dei suoi clienti diverse modalità per mantenere tutti i dati salvati e per trasferirli in modo semplice e sicuro su nuovi dispositivi Android. Per esempio, tutte le password salvate sul tuo portachiavi iCloud tramite Safari potranno essere esportate e salvate sul tuo nuovo telefono, o in alternativa su un gestore di password. Di cosa si tratta? Un password manager è un programma (o app) che consente di archiviare tutte le tue password, i dati e le credenziali all’interno di una piccola cassaforte virtuale . I dati custoditi all’interno di un password manager saranno a loro volta protetti da una password.

In ogni caso, entrambi i sistemi operativi consentono di effettuare il passaggio dei dati in modo semplice e sicuro, anche se spesso e volentieri queste operazioni possono risultare complicate agli occhi di chi non ha troppa esperienza con i dispositivi mobili. Vediamo come fare.

Come esportare dati e password dall’iPhone a un telefono Android

Al momento Apple non consente di esportare le password salvate nel portachiavi direttamente dall’iPhone. Per farlo sarà infatti necessario accedere a un MacBook ed effettuare l’accesso al proprio account iCloud.

Per farlo, non dovrai fare altro che aprire le Preferenze di Sistema ed effettuare il login all’account iCloud associato al tuo iPhone o iPad. Ecco i passaggi da seguire:

Clicca su Preferenze di Sistema (icona con l’ingranaggio)

(icona con l’ingranaggio) Clicca su iCloud

Accedi utilizzando credenziali associate al tuo dispositivo

Clicca su Password (icona con la chiave)

(icona con la chiave) Inserisci la password richiesta (associata al tuo account)

Seleziona tutte le password presenti premendo il tasto Shift sulla prima password e poi sull’ultima

Clicca sull’icona col cerchietto e i tre puntini

Seleziona Esporta Password

Conferma nelle modalità richieste dal sistema

Rinomina il file .csv e salvalo sulla scrivania

Il file ottenuto potrà essere letto e salvato anche dai dispositivi Android. Una volta completati tutti i passaggi richiesti potrai procedere con l’importazione delle tue password iOS sul tuo nuovo telefono Android. Vediamo come fare.

Come importare i dati dell’iPhone sul telefono Android

Accedi all’ account Google con cui hai configurato il tuo nuovo telefono

con cui hai configurato il tuo nuovo telefono Accedi a myaccount.google.com e clicca su Sicurezza

e clicca su Clicca su Accesso ad altri siti

Seleziona Password Manager

Clicca su impostazioni (icona con l’ingranaggio in alto a destra)

(icona con l’ingranaggio in alto a destra) Clicca su Importa password e poi su Seleziona file

e poi su Seleziona il file .csv che hai esportato in precedenza

In questo modo tutte le tue password salvate sul tuo vecchio dispositivo iOS verranno importate sul tuo nuovo smartphone Android. Da questo momento in poi potrai godere della compilazione automatica dei campi di digitazione su Chrome. Questo significa che quando accederai ai tuoi siti preferiti, i campi del nome utente e della password verranno compilati automaticamente e dovrai solamente preoccuparti di effettuare l’accesso.

Come importare le tue password iOS su Android utilizzando un password manager

Come già accennato, sul web è possibile trovare tantissimi password manager, dei veri e propri programmi o app pensati per aiutare gli utenti a gestire al meglio le proprie password. Questi programmi possono anche essere utilizzati per effettuare il passaggio dei dati e delle password da un dispositivo all’altro, anche tra due sistemi operativi differenti. Le app disponibili sono davvero tante e gli utenti possono scegliere di utilizzare quella che preferiscono. Ecco invece il nostro approfondimento sui password manager e sui motivi per evitare il gestore di password integrato nei browser. Ecco quali sono i passaggi da seguire con i più famosi password manager.

1Password

1Password è un software molto interessante per gestire le proprie password in modo semplice, sicuro e veloce. La piattaforma consente anche di creare un account “famiglia” per gestire i dati di più utenti.

Registrati sul sito di 1Password

Accedi utilizzando le tue credenziali

Clicca sul nome del tuo account

Clicca su Importa

Seleziona le password da importare

Seleziona il tuo file .csv per importarlo

LastPass

Lastpass è un altro famosissimo gestore di password che può essere utilizzato anche per creare combinazioni sicure e a prova di ladro.

Registrati sul sito

Accedi utilizzando le tue credenziali

Apri il tuo Vault LastPass

Clicca sull’icona con l’ astronave

Clicca su Importa

Seleziona e importa il tuo file .cvs

Dashlane

Dashlane rappresenta un’ottima alternativa alle app di gestione password più famose. Oltre a essere un buon password manager, Dashlane offre altissimi livelli di protezione contro frodi e altri pericoli del web.