Come resettare il BIOS del tuo PC

Il BIOS (Basic Input/Output System) è un elemento fondamentale del tuo computer.

Stiamo infatti parlando di un componente software che sta alla base del funzionamento di un PC e che risiede su un chip della scheda madre. Attraverso il BIOS, l’hardware è in gradi di avviarsi e caricare il sistema operativo.

Questo piccolo programma è in grado di testare tutte le componenti del PC, dal processore alla RAM, fino alla presenza di un hard disk, controllando che tutto funzioni come dovrebbe.

Nonostante si tratti di una parte molto delicata del tuo computer, puoi comunque interagire con essa. Per esempio, puoi ripristinare i suoi valori a quelli predefiniti di fabbrica. Tutto ciò può essere utile per risolvere problemi all’avvio o se il BIOS comincia a emettere alcuni suoni anomali. In questo articolo specifico analizzeremo come resettare il BIOS di un PC.

Nota bene: nonostante PC e laptop tendano a funzionare tramite UEFI e non più con il BIOS tradizionale, per comodità utilizzeremo questi due termini come se fossero sinonimi.

Reimposta il BIOS… dal BIOS

Ogni BIOS è diverso a seconda della scheda madre che hai sul tuo PC, ma ognuno è dotato di un comando che ti permette di reimpostare lo stesso.

A seconda del caso specifico essere chiamato BIOS Reset, Factory Defaults, Default BIOS o termini simili. Di fatto, stiamo comunque parlando della stessa cosa.

Riavvia il PC (o avvialo se era già spento), quindi seleziona il tasto specifico del sistema per accedere al BIOS.

Probabilmente è Canc o F2, ma potrebbe essere una combinazione di altri pulsanti. Dai un’occhiata al sito del produttore della scheda madre per capire quale tasto dovrai premere.

Una volta entrato nel BIOS, guarda in basso o sul lato destro dello schermo. Dovresti vedere un tasto per i comandi che puoi eseguire. Qui ti verrà spiegato quale tasto selezionare per ripristinare il BIOS alle impostazioni predefinite.

Premendo il precedente tasto, dovrebbe apparirti una lista delle modifiche che verranno apportate al BIOS.

Non farti intimidire dal numero elevato di voci: se vuoi andare sul sicuro, esamina se esistono voci riguardo potenziali backup di queste impostazioni. Quando richiesto, riavvia il PC. Se non ti viene chiesto, premi il comando per salvare le impostazioni, quindi conferma per procedere.

Ripristinare il BIOS tramite l'interruttore apposito

Molte schede madri moderne e di fascia alta presentano un interruttore o un pulsante di ripristino del BIOS situato da qualche parte.

Questo può essere sul pannello I/O posteriore o sulla scheda madre stessa, richiedendo l’apertura del case per effettuare la pressione. In ogni caso, se la tua scheda madre ha questo pulsante, trovalo tramite il manuale, il sito Web del produttore o semplicemente cercandolo. Non dovrebbe essere difficile trovarlo.

Una volta trovato, spegni il PC e tieni premuto il pulsante per alcuni secondi (segui le indicazioni del produttore riguardo le tempistiche precise).

Dopo averlo fatto, avvia il PC e dovresti aver completato il ripristino del BIOS.

Ripristino del Bios tramite rimozione della batteria CMOS

La batteria CMOS è la piccola batteria a bottone/cella che si trova sulla scheda madre del PC e che alimenta il BIOS quando il sistema è spento.

Questo è ciò che gli consente di conservare i dati (come ora e data) senza l'alimentazione principale. Questa può esserti utile anche in caso di ripristino. Segui questi passaggi per intervenire in tal senso:

Spegni il PC o il laptop e rimuovi il cavo di alimentazione e/o la batteria , se possibile;

e/o la , se possibile; Apri il case in modo da poter accedere alla scheda madre (con i laptop potrebbe essere necessario rimuovere diverse viti e altri componenti hardware, quindi procedi solo se sei sicuro di ciò che stai facendo);

in modo da poter accedere alla scheda madre (con i laptop potrebbe essere necessario rimuovere diverse viti e altri componenti hardware, quindi procedi solo se sei sicuro di ciò che stai facendo); Individua la batteria CMOS . Questa potrebbe trovarsi sotto una scheda grafica o dietro un dissipatore di calore (di solito si trova più o meno al centro della scheda madre, ma può essere posizionata praticamente ovunque: eventualmente dai uno sguardo al manuale del produttore);

. Questa potrebbe trovarsi sotto una o dietro un (di solito si trova più o meno al centro della scheda madre, ma può essere posizionata praticamente ovunque: eventualmente dai uno sguardo al manuale del produttore); Rimuovi la batteria premendo il piccolo perno di fissaggio che blocca la stessa sulla scheda madre,

che blocca la stessa sulla scheda madre, Tieni premuto il pulsante di accensione del PC o del laptop per 30 secondi . Ciò scaricherà tutta la potenza rimanente dai condensatori del sistema;

o del laptop per . Ciò scaricherà tutta la potenza rimanente dai condensatori del sistema; Riposiziona la batteria e tutti gli altri componenti rimossi. Una volta che è tutto apposto ricollega il cavo di alimentazione.

Avvia il PC o il laptop e, se tutto è andato come da copione, dovresti aver ripristinato il BIOS.