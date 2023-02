Come recuperare la password dimenticata del tuo Mac

I computer Mac di Apple fanno della sicurezza una delle priorità assolute. Per gestire un dispositivo che fa girare macOS come sistema operativo, infatti, avrai sempre e comunque bisogno della password, anche solo per avviare la macchina.

La stessa sarà necessaria per installare un nuovo software o per apportare modifiche alle Impostazioni di sistema. In questo contesto dunque, una password dimenticata può essere un guaio non da poco.

Cosa puoi fare come recuperare la parola d’accesso se l’hai persa? O forse hai acquistato un Mac di seconda mano e non puoi accedere senza la password?

Niente panico: in questo articolo ti spiegheremo come fare per recuperarla.

Frutta il suggerimento per recuperare la password dimenticata

Se sei fortunato (in caso di acquisto) o previdente (se il Mac era già tuo), la password del dispositivo è stata impostata con il supporto di un suggerimento da utilizzare in caso di smarrimento.

Devi essere nella schermata di accesso per poter accedere a questa opzione. Cerca sulla schermata l’icona a forma di punto di domanda e, su di essa, fai un clic.

Fatto ciò, macOS dovrebbe fornirti un’indicazione preimpostata che dovrebbe facilitare l’indicazione riguardo la password da utilizzare.

Se hai acquistato il Mac da un’altra persona o se non hai impostato l’indicazione, vai oltre per provare altri metodi.

Cambia la password da un altro account

Condividi il Mac con un'altra persona? Alcune utenti lo fanno abitualmente, soprattutto in questi tempi di smart working.

Forse c’è addirittura un amministratore che si prende cura del tuo Mac? O hai un account utente diverso sul Mac di cui conosci la password? In qualunque ti questi casi, la password smarrita può essere un problema non così grave.

Se conosci (o puoi scoprire) la parola d’accesso di un altro account per il Mac, puoi utilizzare questo account per reimpostare la password dimenticata.

Nota bene: il processo è leggermente diverso a seconda della versione di macOS che stai utilizzando.

Con macOS Ventura

Riavvia il Mac o, se è connesso, fai clic sul logo Apple e scegli Disconnetti [nome utente];

o, se è connesso, fai clic sul e scegli [nome utente]; Seleziona l'account di cui conosci la password;

Inserisci la password per quell'account;

In Ventura apri Impostazioni di sistema - Utenti e gruppi ;

- ; Fai clic sulla i accanto all'account di cui hai dimenticato la password;

accanto all'account di cui hai dimenticato la password; Clicca su Reimposta password ;

; Inserisci la password con cui sei loggato;

Aggiungi una nuova password e verificala;

Aggiungi un suggerimento per la password (in modo che non venga dimenticata di nuovo);

(in modo che non venga dimenticata di nuovo); Clicca su Modifica password;

Con Monterey (o precedenti)

Riavvia il Mac o, se è connesso, fai clic sul logo Apple e scegli Disconnetti [nome];

o, se è connesso, fai clic sul e scegli Disconnetti [nome]; Seleziona l'account di cui conosci la password;

Inserisci la password per quell'account;

Apri Preferenze di Sistema - Utenti e gruppi ;

- ; Fai clic sull' icona del lucchetto in basso a sinistra nella finestra e inserisci nuovamente la password;

in basso a sinistra nella finestra e inserisci nuovamente la password; Seleziona l'account di cui hai dimenticato la password nella barra laterale ;

; Fai clic su Reimposta password ;

; Compila i campi Nuova password , Verifica e Suggerimento password ;

, e ; Clicca su Modifica password.

Ora hai cambiato la password per quell'account e puoi accedere a quell'account utilizzando la nuova password.

Nota bene: questo intervento non cambia la parola d’accesso per Accesso Portachiavi e ti verrà chiesto quando accedi all'account se desideri aggiornare la password memorizzata nel software.

Reimposta la password utilizzando la modalità Recovery e il tuo Apple ID

Quando avvii il tuo Mac e selezioni l'utente a cui desideri accedere, dovresti vedere un punto di domanda accanto al campo Inserisci password. Clicca sul ? e potresti vedere un suggerimento per la password (come descritto sopra).

Sotto il suggerimento per la password dovresti vedere l'opzione Riavvia e mostra le opzioni di reimpostazione della password. Se fai clic su questo, il tuo Mac si riavvierà in modalità Recovery. Segui questi passaggi per reimpostare la password dimenticata:

Quando sei nella schermata di accesso, fai clic su ? accanto alla casella Inserisci password ;

accanto alla casella ; Fai clic su Riavvia e mostra le opzioni di reimpostazione della password ;

; Il tuo Mac si riavvierà in modalità Recovery: a questo punto inserisci l' indirizzo e-mail del tuo Apple ID ;

del tuo ; Fare clic su Avanti ;

; Inserisci la password del tuo Apple ID;

Ora riceverai un avviso su un altro prodotto Apple che è connesso al tuo Apple ID: approva il tentativo di accesso;

Ora vedrai apparire un codice di sei numeri sul tuo dispositivo, dovresti inserirlo sul Mac a cui stai tentando di accedere;

sul tuo dispositivo, dovresti inserirlo sul Mac a cui stai tentando di accedere; Selezionare l'utente per il quale si desidera reimpostare la password;

Fare clic su Avanti ;

; Inserisci una nuova password e poi verificala;

Aggiungi un suggerimento per la password in modo da non dimenticarlo di nuovo.

Se non vedi il ? questo potrebbe essere dovuto al fatto che non hai avviato il tuo Mac da spento, quindi spegni il Mac e riaccendilo.

Usa la modalità di ripristino, il terminale e il tuo Apple ID per reimpostare la password

Se non hai visualizzato l'opzione Riavvia e mostra le opzioni di reimpostazione della password descritte sopra, puoi comunque accedere alla modalità di ripristino e utilizzare macOS recovery per modificare la password.

Il processo dipenderà dal fatto che tu abbia un Mac alimentato da un processore Intel o uno che utilizza uno dei chip della serie M di Apple, come M1 o M2.

Su un Mac M1 o M2: riavvia il Mac e tieni premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare le opzioni di avvio. Dunque clic su Opzioni - Continua.

Su un Mac Intel: riavvia il Mac e tieni premuti Comando e R finché non viene visualizzato il logo Apple.

Una volta attivata la modalità ripristino puoi cambiare la password per il Mac, anche se non la conosci. Devi solo conoscere il tuo Apple ID e la relativa parola d’accesso. Procedi in questo modo:

In macOS Recovery scegli un utente di cui conosci la password o fai clic su Hai dimenticato tutte le password ;

scegli un utente di cui conosci la password o fai clic su ; Ora inserisci l' e-mail del tuo Apple ID e fai clic su Avanti ;

del tuo Apple ID e fai clic su ; Inserisci la password del tuo Apple IDe fai clic su Avanti : se tutto va bene vedrai che l'autenticazione ha avuto successo;

del tuo Apple IDe fai clic su : se tutto va bene vedrai che l'autenticazione ha avuto successo; Ora devi fare clic su Esci dalla modalità ripristino ;

; Quando visualizzi la schermata di ripristino, ignora opzioni come Ripristina da Time Machine e Reinstalla macOS, focalizzandoti invece fai clic Utilità nel menu della parte superiore dello schermo;

nel menu della parte superiore dello schermo; Clicca su Terminale ;

; Nel terminale digita resetpassword ;

Clicca su Restituisci : ora le opzioni Reimposta password si apriranno sullo schermo;

: ora le opzioni Reimposta password si apriranno sullo schermo; Scegli Ho dimenticato la password ;

; Fai clic su Avanti .

. Ora accedi con l'e-mail e la password del tuo Apple ID (vedrai un avviso che qualcuno sta usando il tuo Apple ID lampeggiare sugli altri tuoi dispositivi);

Approva la richiesta d’accesso e poi vedrai un codice a sei numeri ;

; Inserisci la suddetta sequenza numerica sul Mac;

Scegli l'utente per il quale desideri reimpostare la password;

Dopo aver inserito la nuova password e un suggerimento relativo, puoi riavviare il tuo Mac.

Usa la chiave di ripristino per reimpostare la password

Se l'unità è crittografata (da te o dal tuo datore di lavoro) tramite FileVault, vedrai un'opzione per reimpostare la password utilizzando la chiave di ripristino. Ovviamente avrai bisogno di quella chiave di ripristino, che è una sequenza di lettere e numeri, che dovresti conservare gelosamente.

Se FileVault è configurato con una chiave di ripristino quando riavvii il Mac, vedrai la voce Inserisci la chiave di ripristino di FileVault come opzione disponibile.

A questo punto, scegli la voce Ripristina utilizzando la chiave di ripristino per utilizzare la chiave di ripristino dell'unità e reimpostare la password di accesso.

Come salvare le password per non dimenticarle

Se da una parte creare password complesse (dunque sicure) è una necessità, può risultare anche difficile memorizzarla. In questo senso, consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gestori di password.

Si tratta di software appositi, in grado di creare, gestire e memorizzare parole d’accesso. Il vantaggio che hanno questi programmi, molto spesso, è che si tratta di soluzioni cross-platform, dunque che puoi utilizzare non solo con l’ecosistema Apple ma anche al di fuori di esso.

In tal senso però, non dovresti neanche sottovalutare il portachiavi di iCloud. Su un iPhone apri Impostazioni - Password e sbloccalo usando Face ID o Touch ID o il tuo passcode. Cerca Apple e dovresti vedere uno o più nomi utente Apple ID. Tocca questi per trovarne uno con una data recente.

Come impedire a qualcun altro di reimpostare la password del tuo Mac

Abbiamo visto come recuperare una password dimenticata e come reimpostarla. Devi però sapere che, potenzialmente, queste tecniche potrebbero essere utilizzate anche per accedere a un tuo dispositivo senza il tuo consenso.

Dunque, come puoi evitare che qualcuno reimposti la password del tuo Mac a tua insaputa? Il modo migliore per proteggere i tuoi dati è attivare la crittografia proposta con il già citato FileVault.

Questo strumento va a crittografare i contenuti del tuo Mac e l'utilità di reimpostazione della password non verrà visualizzata finché non la sblocchi con Utility Disco. Quando configuri FileVault puoi scegliere di ricevere una chiave di ripristino (che dovresti stampare su carta) oppure puoi collegarla al tuo Apple ID.

Nota bene: fai attenzione perché se li dimentichi o li perdi i tuoi dati andranno persi per sempre.

Per attivare FileVault, segui questi passaggi (leggermente diversi a seconda della versione di macOS che stai usando).

Attiva FileVault con macOS Ventura

Vai a Impostazioni di sistema ;

; Fai clic su Privacy e sicurezza ;

; Scorri verso il basso fino a FileVault ;

; Fai clic su Attiva... ;

; Scegli Consenti al mio account iCloud di sbloccare il mio disco o Crea una chiave di ripristino e non utilizzare il mio account iCloud (ti consigliamo di utilizzare iCloud per ridurre i rischi di perdita);

o (ti consigliamo di utilizzare iCloud per ridurre i rischi di perdita); Clicca su Continua.

Attiva FileValut con Monterey (o OS più datati)