Come è possibile fare screenshot e salvare foto su Instagram?

Instagram è uno dei social network più popolari ma è anche una piattaforma in cui fotografi e professionisti del web condividono molte delle loro immagini. Consultando l’Homepage di Instagram potete trovare scatti fatti da professionisti che condividono le loro ultime creazioni ma anche foto scattate da persone che vogliono semplicemente condividere un particolare momento della giornata con i propri follower. Dalle foto delle vacanze ai momenti di vita quotidiana, sono molti gli utenti che su Instagram condividono con i loro follower ciò che fanno e ciò che amano.

Fare screenshot e salvare foto su Instagram

A molti di noi curiosando su Instagram sarà successo di trovare foto o video che ci piacerebbe salvare sul nostro telefono. Come fare per salvare le foto su Instagram per conservarle o per guardarle in un secondo momento? In molti ricorrono allo screenshot, ma poi si chiedono se Instagram avrà avvisato anche chi ha postato il contenuto dello screenshot fatto. Allo stesso tempo non tutti sanno che Instagram ha anche un’utile funzione che permette di salvare le immagini, in modo da poter recuperare il post in futuro. Ecco, quindi, come poter salvare immagini e video su Instagram.

È possibile fare uno screenshot su Instagram senza che gli altri utenti lo sappiano?

Come prima cosa devi sapere che è possibile fare screenshot su Instagram senza che gli altri lo sappiano. Infatti al contrario di quando si viene bloccati da un utente, fare screenshot su Instagram non implica che gli altri lo vengano a sapere. Non ci sono particolari controindicazioni e puoi acquisire schermate di tutto ciò che puoi vedere nel tuo feed. Se disponi di un software che cattura lo schermo durante i video, puoi anche registrare le storie senza che la persona che le ha pubblicate sappia che le hai salvate. Ovviamente gli altri possono fare la stessa cosa per i tuoi contenuti, quindi ricorda che qualunque cosa tu condividi gli altri possono salvarla sul proprio dispositivo.

Instagram, però, non è un social convenzionale e ci sono numerose funzioni particolari. Ad esempio quando scegli di inviare un immagine o un video temporaneo tramite messaggio diretto ad un altro utente di Instagram, dopo che la persona avrà aperto il messaggio il contenuto video\audio scomparirà. Il principio è che non puoi visualizzare le foto o i video temporanei dopo averli inviati, ma puoi vedere se sono stati consegnati, aperti, visualizzati o se qualcuno ha acquisito uno screenshot del contenuto che hai inviato. Secondo queste regole, quindi, i messaggi di testo rimangono mentre i video e le immagini si cancellano.

Controllando le pagine del Centro Assistenza di Instagram, vengono visualizzati i seguenti dettagli sull’utilizzo di foto e video inviati tramite messaggi in direct: “Dopo aver inviato una foto o un video temporaneo a qualcuno, vedrai lo stato del messaggio (ad esempio: Consegnato, Aperto, Visualizzato di nuovo, Screenshot) nell’ambito della conversazione in Direct.” Questo vuol dire che se fai uno screenshot, il mittente verrà avvisato.

Come posso salvare i post di Instagram senza utilizzare screenshot?

Non è necessario fare screenshot di quello che ti piace se tutto ciò che desideri è salvare i contenuti che ti piacciono ed essere in grado di visualizzare i post in un secondo momento. Instagram ha un’opzione per salvare i post che possono quindi essere ordinati in varie raccolte in modo che questi siano più facili da trovare.

Per fare ciò, apri Instagram, quindi, quando trovi un’immagine che desideri salvare sotto vedrai una riga di icone. All’estrema destra si trova quella a forma di segnalibro, toccala e tieni premuto. A questo punto si aprirà il menù “Salva in” dove puoi creare una nuova raccolta, toccando l’icona + o salvare la foto in una delle raccolte già create. Dopo averla salvata, noterai che l’immagine ora ha l’icona del segnalibro riempita per mostrare che questa è stata salvata nelle tue raccolte.

Per visualizzare le raccolte, apri Instagram, tocca l’icona del tuo profilo quindi seleziona le tre righe nella parte superiore destra della pagina. Dal menu a tendina che appare, scegli “Salvate”. A questo punto appariranno tutte le tue raccolte e le immagini salvate.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare al meglio Instagram e ottenere sempre più follower leggi le nostre guide: GetInsta l’app per avere like e follower gratis su Instagram e Instagram si blocca? Ecco sette suggerimenti per risolvere i principali problemi.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte techadvisor